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Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года

Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
13:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 22 по 28 июля 2019 года

22 Июля 2019, Понедельник 21 лунный день: Убывающая луна. Боритесь с сорняками и вредителями, удаляйте сухие и поврежденные ветки.

  • Народная примета на день: Всей семьей пробуют первые огурцы.

23 Июля 2019, Вторник 22 лунный день: Убывающая луна. Окуривайте сад от вредителей, пропалывайте и рыхлите в междурядьях.

24 Июля 2019, Среда 23 лунный день: Третья четверть. Заготавливайте овощи и фрукты, собирайте ягоды для варенья и компотов.

25 Июля 2019, Четверг 24 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь корнеплодами, поливайте, закладывайте компостные кучи.

  • Народная примета на день: Прокл Плакальщик. На Прокла поле от росы промокло. Великие и целебные росы (особенно от глазных болезней).

26 Июля 2019, Пятница 25 лунный день: Убывающая луна. Благоприятны поливы и подкормки органическими удобрениями.

27 Июля 2019, Суббота 26 лунный день: Убывающая луна. Пасынкуйте, прищипывайте, удаляйте лишние завязи и листья.

28 Июля 2019, Воскресенье 27 лунный день: Убывающая луна. Проводите прополку и прореживание. Делайте сухие поливы рыхлением.

  • Народная примета на день: День Кирика и Улиты. По народному календарю этот день считается серединой лета. 'На Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит'. 'Улита едет - когда-то будет...' Женщины праздновали день 'матушки Улиты', почитая ее своей заступницей.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь на июль, Посевной календарь с 22 по 28 июля.
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