Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 22 по 28 июля 2019 года
22 Июля 2019, Понедельник 21 лунный день: Убывающая луна. Боритесь с сорняками и вредителями, удаляйте сухие и поврежденные ветки.
23 Июля 2019, Вторник 22 лунный день: Убывающая луна. Окуривайте сад от вредителей, пропалывайте и рыхлите в междурядьях.
24 Июля 2019, Среда 23 лунный день: Третья четверть. Заготавливайте овощи и фрукты, собирайте ягоды для варенья и компотов.
25 Июля 2019, Четверг 24 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь корнеплодами, поливайте, закладывайте компостные кучи.
26 Июля 2019, Пятница 25 лунный день: Убывающая луна. Благоприятны поливы и подкормки органическими удобрениями.
27 Июля 2019, Суббота 26 лунный день: Убывающая луна. Пасынкуйте, прищипывайте, удаляйте лишние завязи и листья.
28 Июля 2019, Воскресенье 27 лунный день: Убывающая луна. Проводите прополку и прореживание. Делайте сухие поливы рыхлением.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.