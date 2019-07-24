Заряд вдохновения: крутые вещицы, которые сделают ваш дом уникальным (Фото) Погрузитесь в безмятежное царство причудливых спален, изысканных лестниц и функциональных художественных инсталляций, которые могут не только подарить вдохновение для реконструкции вашего дома, но и дадут вашему разуму мини-отпуск.