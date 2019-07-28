Лунный посевной календарь с 29 июля по 4 августа 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 29 июля по 4 августа 2019 года
29 Июля 2019, Понедельник 28 лунный день: Убывающая луна. Повремените со сбором урожая ягод, фруктов и корнеплодов.
30 Июля 2019, Вторник 29 лунный день: Убывающая луна. Поливайте и подкармливайте органикой.
31 Июля 2019, Среда 30 лунный день: Убывающая луна. Благоприятны поливы дождеванием.
1 Августа 2019, Четверг 1 лунный день: Новолуние. Садово-огородные работы не проводите.
2 Августа 2019, Пятница 2 лунный день: Растущая луна. Собирайте сердечные лекарственные травы, снимайте и сушите ягоды.
3 Августа 2019, Суббота 3 лунный день: Растущая луна. Подсеивайте петрушку, укроп, сельдерей. Проведите поливы.
4 Августа 2019, Воскресенье 4 лунный день : Растущая луна. Ухаживайте за клубникой и малиной, все заготовки перенесите на другой день.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.