Лунный посевной календарь с 29 июля по 4 августа 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 29 июля по 4 августа 2019 года

29 Июля 2019, Понедельник 28 лунный день: Убывающая луна. Повремените со сбором урожая ягод, фруктов и корнеплодов.

Народная примета на день: Афиногенов день. Притихают пичужки. Лето прошло знойный возраст. День этот имеет большое значение для начала жатвы: 'Первый колосок Финогею, последний Илье (2 августа) на бороду'. 'Придет Финогей с теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем - копногной, хлеб в снопе прорастет'. 'На Финогея молись солнышку - проси Бога о ведрышке'. Холодают ночи.

30 Июля 2019, Вторник 29 лунный день: Убывающая луна. Поливайте и подкармливайте органикой.

31 Июля 2019, Среда 30 лунный день: Убывающая луна. Благоприятны поливы дождеванием.

1 Августа 2019, Четверг 1 лунный день: Новолуние. Садово-огородные работы не проводите.

Народная примета на день: Макринин день. Макриды. Смотри осень по Макридам. Макрида мокра - и осень мокра, суха - и осень тоже. Летние работы кончаются, осенние начинаются. 'Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму'. День Макриды считается важным и для будущего года. 'Коли на Макрины дождь, на следующий год уродится рожь'.

2 Августа 2019, Пятница 2 лунный день: Растущая луна. Собирайте сердечные лекарственные травы, снимайте и сушите ягоды.

Народная примета на день: Илья Пророк. Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. Примечают: если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель. Перестают купаться в реке. С Ильина дня идет поворот на осень, хотя лето со своей жарой еще простоит долго. Заканчивается сенокос, начинается жатва. Мария Магдалина. 'Коли на Марью сильные росы - льны будут серы и косы'. 'На Марию вынимают цветочные луковицы'. Есть у этого дня еще одно название - Мария Ягодница: в лесах идет сбор черной и красной смородины, черники.

3 Августа 2019, Суббота 3 лунный день: Растущая луна. Подсеивайте петрушку, укроп, сельдерей. Проведите поливы.

4 Августа 2019, Воскресенье 4 лунный день : Растущая луна. Ухаживайте за клубникой и малиной, все заготовки перенесите на другой день.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.