|
|
Сияющее ранчо, сделанное своими руками: домик, который внутри выглядит как дворец волшебника (Фото)
Мы так любим погружаться в волшебный мир фэнтези благодаря книгам и кино, что всегда возвращаемся к любимому жанру. А что, если можно было бы жить в фантастическом мире? Что ж, художник и строитель домов из Орегона Эд Бемис (Ed Bemis) сумел претворить мечту в жизнь. Среди предгорий Ашленда, штат Орегон, спрятался скромный дом под названием Shining Hand Ranch («Сияющее ранчо, сделанное своими руками»). Однако скромным он может показаться лишь на первый взгляд, потому что внутри интерьер этого дома достоин членов королевской крови из любимых фэнтезийных романов.
"Знаменитые персонажи и их питомцы": проект художника Алексея Виноградова (Фото)
Потрясающие ретроснимки, сделанные на дне озера (Фото)
Как стать своим в чужой стране: модные советы путешественникам
Огромные пауки и сороконожки: жуткие снимки из обыденной жизни
Забавные стоп-кадры, от просмотра которых вы будете смеяться не прекращая
Что здесь происходит: уморительные снимки для хорошего настроения
Прически 2019: стильные женские стрижки с челкой (Фото)
Поймут только бывалые: забавные комиксы о мамах
Забавные сравнительные снимки блогера из Нидерландов показывают обратную сторону идеальных снимков
Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна в анималистическом стиле (Фото)
Ах, эта свадьба: необычные женихи и невесты, которые явно удивили гостей праздника
Метро - место особое: юморные снимки странных модников в подземке
Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)
Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)
Смешные фото из разряда "За секунду до..."
Отборные записи в дневниках, после которых захочется вернуться в школу
Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы
И не стыдно: забавные курьезы экстравагантных людей
Прически 2019: модные тренды школьных укладок для девочек (Фото)
С детьми скучно не бывает: фотодоказательства
"Клуб 27": музыканты, которые ушли из этой жизни слишком рано
Тем временем в: стереотипно-нелепые ситуации, которые присущи самым разным странам
А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой
Остановите Землю, я сойду: безумные модники из народа
Иногда для создания крутого снимка достаточно мгновения