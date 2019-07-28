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Воскресенье, 28.07.2019
Сияющее ранчо, сделанное своими руками: домик, который внутри выглядит как дворец волшебника (Фото)
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Сияющее ранчо, сделанное своими руками: домик, который внутри выглядит как дворец волшебника (Фото)

Мы так любим погружаться в волшебный мир фэнтези благодаря книгам и кино, что всегда возвращаемся к любимому жанру. А что, если можно было бы жить в фантастическом мире? Что ж, художник и строитель домов из Орегона Эд Бемис (Ed Bemis) сумел претворить мечту в жизнь. Среди предгорий Ашленда, штат Орегон, спрятался скромный дом под названием Shining Hand Ranch («Сияющее ранчо, сделанное своими руками»). Однако скромным он может показаться лишь на первый взгляд, потому что внутри интерьер этого дома достоин членов королевской крови из любимых фэнтезийных романов.
Фото: bigpicture.ru
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