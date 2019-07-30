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Среда, 31.07.2019
Природа на первом плане: потрясающий особняк с видом на залив в США (Фото)
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Природа на первом плане: потрясающий особняк с видом на залив в США (Фото)

Архитектурная фирма Stephenson Design Collective спроектировала особняк в Беллингхэме, Вашингтон, США. Красивая природа вокруг резиденции была выдвинута на первый план, архитекторы стремились свести вмешательство и воздействие на неё к минимуму. Клиент хотел, чтобы дом вдохновлял и вызывал определённые эмоции, с заказчиком не обсуждали квадратные метры, а говорили лишь о том, какой он видит жизнь в новом месте, устойчивом и долговечном.
Фото: kykyryzo.ru
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Дом, Особняк, Дизайн, Резеденция.
23:33 Вт, 30 Июль 2019 Телеграф
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