Природа на первом плане: потрясающий особняк с видом на залив в США (Фото)

Архитектурная фирма Stephenson Design Collective спроектировала особняк в Беллингхэме, Вашингтон, США. Красивая природа вокруг резиденции была выдвинута на первый план, архитекторы стремились свести вмешательство и воздействие на неё к минимуму. Клиент хотел, чтобы дом вдохновлял и вызывал определённые эмоции, с заказчиком не обсуждали квадратные метры, а говорили лишь о том, какой он видит жизнь в новом месте, устойчивом и долговечном.