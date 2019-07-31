Небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу (Фото) Студия B-bis architecten превратила старый загородный дом в небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу в Бельгии. Первым делом архитекторы оживили внешний фасад, подарив ему новую деревянную облицовку и изоляцию. Обновление затронуло также цоколь из натурального камня и террасу. Наряду с гостиной зоной, совмещённой со столовой, переходящей в отдельную кухню, в бунгало предусмотрены 4 спальни и 2 современные ванные комнаты, а также гараж.