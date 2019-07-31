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Среда, 31.07.2019
Небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу (Фото)
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Небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу (Фото)

Студия B-bis architecten превратила старый загородный дом в небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу в Бельгии. Первым делом архитекторы оживили внешний фасад, подарив ему новую деревянную облицовку и изоляцию. Обновление затронуло также цоколь из натурального камня и террасу. Наряду с гостиной зоной, совмещённой со столовой, переходящей в отдельную кухню, в бунгало предусмотрены 4 спальни и 2 современные ванные комнаты, а также гараж.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Отдых, Дом, Дом и сад, Домик в лесу, Бунгало, Арденский лес.
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