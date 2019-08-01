Идеальное место для любителей тишины и спокойствия: отель на дереве в Дании (Фото)

Если вам надоели соседи со своим вечным ремонтом, шумные любители музыки под окнами и детишки, пытающиеся сыграть собачий вальс на стареньком пианино, то вам прямая дорога в Данию. А точнее в коммуну Мариагер-фьорд, где вас ждёт настоящее убежище для любителей спокойствия и тишины — отель Løvtag, нервничать в котором жильцов заставит разве что его высота.