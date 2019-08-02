Скачать
Пятница, 02.08.2019
Самый необычный дом с дворами в Китае (Фото)
1 / 23

Самый необычный дом с дворами в Китае (Фото)

Одноэтажный кирпичный дом с шатровой крышей находится на открытом плоском участке в окружении зрелых фруктовых садов и рядом с речной запрудой. На западной стороне расположен зерноперерабатывающий завод, представляющий собой замкнутую архитектуру со скатными крышами, спроектированный ARCHSTUDIO в предыдущие годы. Вся архитектура основана на постаменте, где четыре комнаты независимо расположены на четырех углах, вместе очерчивая границу дома. Все четыре комнаты обращены внутрь и в каждой из них есть внутренний двор. В разных масштабах эти дворы привносят в интерьер ландшафт и естественный свет. Дом состоит из частных жилых зон и служебных помещений, включая спальни, кабинет, кухню и комнату для оборудования, которые все отделены друг от друга. Четыре комнаты совместно поддерживают четырёхскатную крышу, под которой находится гибкая общественная зона для размещения различных мероприятий, таких как приём, обед и игра на пианино. Благодаря прозрачным стеклянным окнам и дверям общественные мероприятия можно распространить на открытые террасы с четырех сторон, где люди могут насладиться освежающей зеленью.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Китай, Дом, Ландшафт, Необычный дом, Дом и сад, Постройка домов, Дворы в Китае, Необычный дом в Китае.
11:17 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь