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Самый необычный дом с дворами в Китае (Фото)
Одноэтажный кирпичный дом с шатровой крышей находится на открытом плоском участке в окружении зрелых фруктовых садов и рядом с речной запрудой. На западной стороне расположен зерноперерабатывающий завод, представляющий собой замкнутую архитектуру со скатными крышами, спроектированный ARCHSTUDIO в предыдущие годы. Вся архитектура основана на постаменте, где четыре комнаты независимо расположены на четырех углах, вместе очерчивая границу дома. Все четыре комнаты обращены внутрь и в каждой из них есть внутренний двор. В разных масштабах эти дворы привносят в интерьер ландшафт и естественный свет. Дом состоит из частных жилых зон и служебных помещений, включая спальни, кабинет, кухню и комнату для оборудования, которые все отделены друг от друга. Четыре комнаты совместно поддерживают четырёхскатную крышу, под которой находится гибкая общественная зона для размещения различных мероприятий, таких как приём, обед и игра на пианино. Благодаря прозрачным стеклянным окнам и дверям общественные мероприятия можно распространить на открытые террасы с четырех сторон, где люди могут насладиться освежающей зеленью.
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