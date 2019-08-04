Освещение в саду: интересные идеи подсветки дачного участка и сада (Фото) Пожалуй, самой важной деталью для красивого ночного сада является освещение. К счастью, есть много садовых ламп на выбор: от довольно простых и классических до более оригинальных и эксцентричных. Сегодня мы расскажем вам о том, какие лучше всего выбрать осветительные приборы для вашей дачи, чтобы создать необходимую атмосферу уюта и комфорта. Садовые огни обеспечивают тот последний штрих, который может полностью преобразить ваш сад. Если хотите, чтобы освещение было одной из главных достопримечательностей в саду или просто способом подчеркнуть ваши драгоценные декоративные растения, хорошая планировка и качество одинаково важны.