Решаем проблемы узкого коридора: интересные идеи (Фото)

Так как коридор является визитной карточкой любого дома, хозяева должны позаботиться о том, чтобы он выглядел как можно более презентабельно. Как говорится: "Встречают по одежке…". Именно поэтому во время ремонта либо обновления интерьера, нужно хорошо продумать дизайн прихожей, чтобы первое впечатление о квартире было только положительное. Ваша главная задача - визуально увеличить коридор, чтобы не возникало ощущения, будто стены вот-вот сомкнуться.