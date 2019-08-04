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Лунный посевной календарь с 5 августа по 11 августа 2019 года

Лунный посевной календарь с 5 августа по 11 августа 2019 года

Лунный посевной календарь с 5 августа по 11 августа 2019 года
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 5 августа по 11 августа 2019 года

5 Августа 2019, Понедельник 5 лунный день: Растущая луна. Занимайтесь комнатными и садовыми делами.

6 Августа 2019, Вторник 6 лунный день: Растущая луна. Ягоды и фрукты для заготовок не собирайте.

  • Народная примета на день: Борис и Глеб Летние. 'Борис и Глеб - поспел хлеб'.

7 Августа 2019, Среда 7 лунный день: Растущая луна. Скашивайте газоны, поливайте и удобряйте декоративные кустарники.

  • Народная примета на день: Анна Холодница, зимоуказательница. Если утренник холодный, и зима холодная. Какова погода до обеда, такова зима до декабря, какова погода после обеда - такова зима после декабря.

8 Августа 2019, Четверг 8 лунный день: Первая четверть. Не тревожьте листья растений. Нельзя пасынковать и прищипывать.

9 Августа 2019, Пятница 9 лунный день: Растущая луна. Собирайте урожай ягод и фруктов для сушки.

  • Народная примета на день: Пантелеймон Целитель. Пантелеймон Зажнивный, предосенний сбор лекарственных трав. Никола Кочанский - вилки в кочан завиваются.

10 Августа 2019, Суббота 10 лунный день: Растущая луна. Собирайте урожай овощей и фруктов. Боритесь с вредителями.

11 Августа 2019, Воскресенье 11 лунный день: Растущая луна. Выкапывайте корнеплоды, окучивайте картофельные кусты.

  • Народная примета на день: Калинник. Крестьяне в северных губерниях говорят: 'Пронеси, Господи, Калинника мороком (туманом), а не морозом'. Мрачное туманное время неблагоприятно для пчел. Пасечники замечают: 'В мороки пчеле ходу нет'.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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