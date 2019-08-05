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Дом с впечатляющим внешним видом в Японии (Фото)
Участок имеет форму узкой и вытянутой полосы. Задачей архитекторов было построить дом, который обладал бы достойным дизайном и уютом в таком загроможденном городском пейзаже. Экстерьер состоит из объёмов с тщательно продуманной пропорцией, расположением окон и материалов. Высокое окно и выступающее крыльцо подчеркивают вертикальные и горизонтальные линии, делая фасад не слишком однородным. Входы расположены с обеих сторон крыльца, чтобы повысить удобство доступа с парковочных мест, которые расположены с обеих сторон. Это умеренно блокирует взгляды от дороги и обеспечивает конфиденциальность. Внутренняя часть первого этажа соединена с входами вдоль глубокого и полосообразного участка. Фальшпол, лестница и мебель ритмично расположены вдоль прохода. Они используются в качестве гибких пространств для общения, чтобы обогатить повседневную жизнь.
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