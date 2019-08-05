Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Дом с впечатляющим внешним видом в Японии (Фото)
1 / 22

Дом с впечатляющим внешним видом в Японии (Фото)

Участок имеет форму узкой и вытянутой полосы. Задачей архитекторов было построить дом, который обладал бы достойным дизайном и уютом в таком загроможденном городском пейзаже. Экстерьер состоит из объёмов с тщательно продуманной пропорцией, расположением окон и материалов. Высокое окно и выступающее крыльцо подчеркивают вертикальные и горизонтальные линии, делая фасад не слишком однородным. Входы расположены с обеих сторон крыльца, чтобы повысить удобство доступа с парковочных мест, которые расположены с обеих сторон. Это умеренно блокирует взгляды от дороги и обеспечивает конфиденциальность. Внутренняя часть первого этажа соединена с входами вдоль глубокого и полосообразного участка. Фальшпол, лестница и мебель ритмично расположены вдоль прохода. Они используются в качестве гибких пространств для общения, чтобы обогатить повседневную жизнь.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Япония, Отдых, Интерьер, Дом, Дом и сад.
10:56 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь