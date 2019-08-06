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Вторник, 06.08.2019
Идеи вашего дома: 17 свежих идей по обустройству балкона
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Идеи вашего дома: 17 свежих идей по обустройству балкона

Ведь по сути это пространство представляет собой место для хранения хлама. Туда отправляются старые вещи, пустые банки, неработающий холодильник и прочее. А ведь в дизайнерских журналах балконы выглядят так привлекательно. На самом деле нужно лишь найти в себе силы и избавиться от ненужного мусора.
odomah.org
Фото:pixabay.com
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Балкон, Дом и сад, Обустройство балкона, Интерьер балкона.
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