Идеи вашего дома: 17 свежих идей по обустройству балкона Ведь по сути это пространство представляет собой место для хранения хлама. Туда отправляются старые вещи, пустые банки, неработающий холодильник и прочее. А ведь в дизайнерских журналах балконы выглядят так привлекательно. На самом деле нужно лишь найти в себе силы и избавиться от ненужного мусора.