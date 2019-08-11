Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 5 августа по 11 августа 2019 года

12 Августа 2019, Понедельник 12 лунный день: Растущая луна. Делайте домашние заготовки из корнеплодов, занимайтесь прополкой.

Народная примета на день: День Силы и Силуяна. Лучший срок сева озимых - рожь, посеянная на Силу и Силуяна, родится сильно. 'Святой Сила прибавит мужику силы'. 'На Силу бессильный богатырем живет (от сытной пищи, нового хлеба)'.

13 Августа 2019, Вторник 13 лунный день: Растущая луна. Прививка плодовых. Посев и посадка лекарственных трав и зеленых культур.

Народная примета на день: Евдоким. Евдокимово заговенье перед Успенским постом, про который народ говорит: 'Успенский пост не голодный'. В эту пору всего много: хлеба нового, овощей, плодов, ягод.

14 Августа 2019, Среда 14 лунный день: Растущая луна. Рыхлите и мульчируйте почву. Выкапывайте корнеплоды.

Народная примета на день: Первый Спас. Первые проводы лета. Медовый Спас - заламывают (подрезают) соты. Отцветают розы, падают хорошие росы. Начинается отлет в теплые края ласточек и стрижей. 'На первый Спас и нищий медику попробует'. 'Ласточки отлетают в три Спаса (14, 19 и 29 августа)'. 'Первый Спас Медовый, второй Яблочный, третий Спожинки'.

15 Августа 2019, Четверг 15 лунный день: Полнолуние. Окучивайте картофель, рыхлите в междурядьях.

Народная примета на день: Степан Сеновал. К этому времени в лугах отрасла отава - 'второе сено'. Начинают косьбу: 'И отавка сену прибавка'. 'Отава - осеннее сено, летнее прибережет'. 'Каков Степан Сеновал, таков и Сентябрь'. По тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.

16 Августа 2019, Пятница 16 лунный день: Убывающая луна. Удаляйте лишние побеги, проведите санитарную обрезку ягодников.

Народная примета на день: Исаакий и Антон Вихровей. Каков Вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму. Завихрит со всех сторон - будет злющая зима с толстым снегом на дома. 'Каков Исаакий, таков и Никола Зимний (19 декабря)'.

17 Августа 2019, Суббота 17 лунный день: Убывающая луна. Поливайте, опрыскивайте и подкармливайте органикой все растения.

Народная примета на день: Евдокия. Авдотья Малиновка. Авдотья Огуречница. Поспевает малина лесная. Последний сбор огурцов. Авдотья Сеногнойка - дожди губят сено. 'Семь отроков семь дождей несут'.

18 Августа 2019, Воскресенье 18 лунный день: Убывающая луна. Продолжайте поливы и подкормки. Урожай не собирайте.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.