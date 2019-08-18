Лунный посевной календарь с 19 августа по 25 августа 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 19 августа по 25 августа 2019 года

19 Августа 2019, Понедельник 19 лунный день: Убывающая луна. Окуривайте сад и огород от вредителей и болезней. Уничтожайте сорняки.

Народная примета на день: Преображение. Второй Спас. Большой крестьянский праздник. Яблочный Спас - массовое созревание яблок. Осенины - встреча осени. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый - мокрую, а ясный - суровую зиму. 'Каков день во второй Спас, таков и Покров (14 октября)'. Церковный праздник: Преображение Господне.

20 Августа 2019, Вторник 20 лунный день: Убывающая луна. Собирайте фрукты и ягоды для сушки и заготовок. Обрезайте кустарники.

21 Августа 2019, Среда 21 лунный день: Убывающая луна. Выкапывайте корнеплоды и луковичные. Полейте пасленовые.

Народная примета на день: Мирон Ветрогон. В этот день бывают сильные ветры. 'Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету'. 'Каков Мирон Ветрогон, таков и январь'.

22 Августа 2019, Четверг 22 лунный день: Убывающая луна. Снимайте томаты на длительное хранение и для заготовок.

23 Августа 2019, Пятница 23 лунный день: Третья четверть. В первой половине дня выкапывайте корнеплоды, лук и чеснок.

Народная примета на день: День Лаврентия. Воды стынут. Смотрят в полдень на воду в реках и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима - без вьюг и злых метелей. Если сильная жара или сильные дожди, то будет так долго - всю осень.

24 Августа 2019, Суббота 24 лунный день: Убывающая луна. Уничтожайте вредителей опрыскиванием и окуриванием.

25 Августа 2019, Воскресенье 25 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь клубникой – рассаживайте усами. Пересаживайте розы.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.