Лунный посевной календарь с 19 августа по 25 августа 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 19 августа по 25 августа 2019 года
19 Августа 2019, Понедельник 19 лунный день: Убывающая луна. Окуривайте сад и огород от вредителей и болезней. Уничтожайте сорняки.
20 Августа 2019, Вторник 20 лунный день: Убывающая луна. Собирайте фрукты и ягоды для сушки и заготовок. Обрезайте кустарники.
21 Августа 2019, Среда 21 лунный день: Убывающая луна. Выкапывайте корнеплоды и луковичные. Полейте пасленовые.
22 Августа 2019, Четверг 22 лунный день: Убывающая луна. Снимайте томаты на длительное хранение и для заготовок.
23 Августа 2019, Пятница 23 лунный день: Третья четверть. В первой половине дня выкапывайте корнеплоды, лук и чеснок.
24 Августа 2019, Суббота 24 лунный день: Убывающая луна. Уничтожайте вредителей опрыскиванием и окуриванием.
25 Августа 2019, Воскресенье 25 лунный день: Убывающая луна. Занимайтесь клубникой – рассаживайте усами. Пересаживайте розы.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.