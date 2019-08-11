Удивительный загородный дом в уединенной зоне Австралии

1 Дом в дикой природе расположен в уединённой зоне с кустарниковыми насаждениями среди прибрежных лесов и в двух шагах от знаменитой среди сёрферов части реки Маргарет.

2 Модернистская приподнятая платформа с панорамным остеклением в дневной зоне и в главной спальне позволяет окунуться в атмосферу единения с природой путём полного раскрытия окон.

3 Простая прямоугольная планировка дома включает спальную и дневную зоны, позволяя хозяевам утром вставать с солнцем, а вечером наслаждаться прохладительным напитком, любуясь закатами сквозь деревья.

4 Верхний этаж дома не имеет дверей, а перегородки между функциональными зонами не доходят до потолка. Таким образом, гостиная, столовая, кухня, спальня, ванная и даже туалет сливаются в единое пространство, а на нижнем уровне спроектирована отдельная гостевая комната с санузлом.

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