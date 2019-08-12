Потрясающие идеи обустройства небольшой лоджии в городской квартире

1 Ближе к природе Балкон с деревянной мебелью и отделкой. Уютный открытый балкон с деревянной отделкой, угловым диванчиком и оригинальным журнальным столиком из дерева и стекла.

2 Современный кабинет Офис на балконе. Узкая лоджия, оборудованная под домашний офис с небольшим ассиметричным столиком и компактным Г-образным стеллажом.

3 Скандинавский стиль Балкон в скандинавском стиле. Очаровательный интерьер узкой лоджии, оформленной в светлых тонах, с деревянной небольшой барной стойкой и великолепным подвесным креслом из ротанга.

4 Ничего лишнего Лоджия с открытым стеллажом. Небольшая застекленная лоджия, обшитая пластиком, со стильным открытым стеллажом для книг, растений в горшках и предметов декора, и простым стулом для отдыха или чтения.

5 Современный дизайн Светлая лоджия в современном стиле. Просторная лоджия с белоснежными стенами, оригинальными полками, компактным навесным столиком, комфортабельным угловым диванчиком и пуфом для чаепитий и отдыха.

6 Функциональное пространство Рабочее место и зона отдыха на лоджии. Стильный современный и функциональный интерьер лоджии, в которой удалось совместить небольшую рабочую зону с грифельной доской, навесным столиком и полками, и зону отдыха с компактной барной стойкой из светлого дерева и такими же стульями.

7 Уголок для чтения Уютное место для чтения на балконе. Чудесная светлая лоджия с широким подоконником-скамьей и вместительным книжным стеллажом.

8 Яркий дизайн Просторная лоджия с оригинальным дизайном. Уникальный дизайн просторной лоджии с черно-белой плиткой на полу, кирпичной стеной, оригинальным и вместительным стеллажом из дерева и металла, компактным мобильным столиком и великолепным креслом желтого цвета.

9 Простота и красота Простой дизайн уютной лоджии. Замечательный пример бюджетного оформления узкой лоджии с самодельными сиденьями, деревянным столиком и оригинальными полками из ненужных ящиков.

10 Панорама Узкая лоджия с панорамными окнами. Потрясающая узкая лоджия с панорамными окнами, белыми кирпичными стенами, современным креслом, небольшим кофейным столиком и оригинальным освещением.

11 Деревянные детали Небольшой балкон с деревянной мебелью. Лаконичный интерьер небольшой лоджии, оформленной в нейтральных тонах, с компактной деревянной скамьей и небольшим столиком из темного дерева.

12 Зонирование пространства Светлая лоджия с рабочим столом и зоной отдыха. Узкая лоджия, в которой нашлось место для полноценного рабочего места с письменным столом и полками, и для зоны отдыха с креслами и журнальным столиком.

13 Яркий диванчик Уютный балкон с ярким диванчиком. Великолепный интерьер узкой лоджии с панорамными окнами, отделкой из светлого дерева, несколькими полками для книг и очаровательным ярким диванчиком.

14 Барная стойка Барная стойка на балконе. Светлая лоджия с узким подоконником-барной стойкой, небольшим открытым стеллажом и парой барных стульев для посиделок с друзьями.

15 Пространство для отдыха Крошечный балкон с мягкой лавкой. Чудесный дизайн небольшого балкона, оформленного в бело-зеленых тонах с широкой мягкой лавкой вдоль подоконника, маленьким шкафчиком и тремя красивыми горшками с растениями.

16 Мастерская Мастерская на балконе. Застекленный балкон, оборудованный под швейную мастерскую с функциональным навесным стеллажом-столиком.

17 Минимализм Узкая лоджия с креслом. Чудесная узкая лоджия с качественной нейтральной отделкой, большим мягким креслом и лаконичным декором.

18 Ограниченное пространство Интерьер крошечной лоджии с панорамными окнами.