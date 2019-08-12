Потрясающие идеи обустройства небольшой лоджии в городской квартире

Ближе к природе
Балкон с деревянной мебелью и отделкой.
Уютный открытый балкон с деревянной отделкой, угловым диванчиком и оригинальным журнальным столиком из дерева и стекла.
Современный кабинет
Офис на балконе.
Узкая лоджия, оборудованная под домашний офис с небольшим ассиметричным столиком и компактным Г-образным стеллажом.
Скандинавский стиль
Балкон в скандинавском стиле.
Очаровательный интерьер узкой лоджии, оформленной в светлых тонах, с деревянной небольшой барной стойкой и великолепным подвесным креслом из ротанга.
Ничего лишнего
Лоджия с открытым стеллажом.
Небольшая застекленная лоджия, обшитая пластиком, со стильным открытым стеллажом для книг, растений в горшках и предметов декора, и простым стулом для отдыха или чтения.
Современный дизайн
Светлая лоджия в современном стиле.
Просторная лоджия с белоснежными стенами, оригинальными полками, компактным навесным столиком, комфортабельным угловым диванчиком и пуфом для чаепитий и отдыха.
Функциональное пространство
Рабочее место и зона отдыха на лоджии.
Стильный современный и функциональный интерьер лоджии, в которой удалось совместить небольшую рабочую зону с грифельной доской, навесным столиком и полками, и зону отдыха с компактной барной стойкой из светлого дерева и такими же стульями.
Уголок для чтения
Уютное место для чтения на балконе.
Чудесная светлая лоджия с широким подоконником-скамьей и вместительным книжным стеллажом.
Яркий дизайн
Просторная лоджия с оригинальным дизайном.
Уникальный дизайн просторной лоджии с черно-белой плиткой на полу, кирпичной стеной, оригинальным и вместительным стеллажом из дерева и металла, компактным мобильным столиком и великолепным креслом желтого цвета.
Простота и красота
Простой дизайн уютной лоджии.
Замечательный пример бюджетного оформления узкой лоджии с самодельными сиденьями, деревянным столиком и оригинальными полками из ненужных ящиков.
Панорама
Узкая лоджия с панорамными окнами.
Потрясающая узкая лоджия с панорамными окнами, белыми кирпичными стенами, современным креслом, небольшим кофейным столиком и оригинальным освещением.
Деревянные детали
Небольшой балкон с деревянной мебелью.
Лаконичный интерьер небольшой лоджии, оформленной в нейтральных тонах, с компактной деревянной скамьей и небольшим столиком из темного дерева.
Зонирование пространства
Светлая лоджия с рабочим столом и зоной отдыха.
Узкая лоджия, в которой нашлось место для полноценного рабочего места с письменным столом и полками, и для зоны отдыха с креслами и журнальным столиком.
Яркий диванчик
Уютный балкон с ярким диванчиком.
Великолепный интерьер узкой лоджии с панорамными окнами, отделкой из светлого дерева, несколькими полками для книг и очаровательным ярким диванчиком.
Барная стойка
Барная стойка на балконе.
Светлая лоджия с узким подоконником-барной стойкой, небольшим открытым стеллажом и парой барных стульев для посиделок с друзьями.
Пространство для отдыха
Крошечный балкон с мягкой лавкой.
Чудесный дизайн небольшого балкона, оформленного в бело-зеленых тонах с широкой мягкой лавкой вдоль подоконника, маленьким шкафчиком и тремя красивыми горшками с растениями.
Мастерская
Мастерская на балконе.
Застекленный балкон, оборудованный под швейную мастерскую с функциональным навесным стеллажом-столиком.
Минимализм
Узкая лоджия с креслом.
Чудесная узкая лоджия с качественной нейтральной отделкой, большим мягким креслом и лаконичным декором.
Ограниченное пространство
Интерьер крошечной лоджии с панорамными окнами.
Очень узкая лоджия с белоснежными стенами, панорамными окнами, мягким матрасом для отдыха, классической книжной полкой и стильными светильниками - идеальное место для созерцания городского пейзажа.
Сад
Сад на открытом балконе.
Не застекленный балкон с обилием живой зелени, специальной конструкции для плетущихся растений и несколькими стульчиками для отдыха.