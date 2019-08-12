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Потрясающие идеи обустройства небольшой лоджии в городской квартире

Смотрите фото (21)
Потрясающие идеи обустройства небольшой лоджии в городской квартире
23:32 Пн, 12 Август 2019 Телеграф odomah.org Фото: pinterest.com

Ничего принципиально трудного в этом нет, однако следует знать несколько основных вещей.

  • 1

    Ближе к природе

    Балкон с деревянной мебелью и отделкой. 

    Уютный открытый балкон с деревянной отделкой, угловым диванчиком и оригинальным журнальным столиком из дерева и стекла.

  • 2

    Современный кабинет

     

    Офис на балконе. 

    Узкая лоджия, оборудованная под домашний офис с небольшим ассиметричным столиком и компактным Г-образным стеллажом. 

  • 3

    Скандинавский стиль 

    Балкон в скандинавском стиле. 

    Очаровательный интерьер узкой лоджии, оформленной в светлых тонах, с деревянной небольшой барной стойкой и великолепным подвесным креслом из ротанга. 

  • 4

    Ничего лишнего 

    Лоджия с открытым стеллажом. 

    Небольшая застекленная лоджия, обшитая пластиком, со стильным открытым стеллажом для книг, растений в горшках и предметов декора, и простым стулом для отдыха или чтения.

  • 5

    Современный дизайн

     

    Светлая лоджия в современном стиле. 

    Просторная лоджия с белоснежными стенами, оригинальными полками, компактным навесным столиком, комфортабельным угловым диванчиком и пуфом для чаепитий и отдыха.

  • 6

    Функциональное пространство 

    Рабочее место и зона отдыха на лоджии. 

    Стильный современный и функциональный интерьер лоджии, в которой удалось совместить небольшую рабочую зону с грифельной доской, навесным столиком и полками, и зону отдыха с компактной барной стойкой из светлого дерева и такими же стульями. 

  • 7

    Уголок для чтения 

    Уютное место для чтения на балконе. 

    Чудесная светлая лоджия с широким подоконником-скамьей и вместительным книжным стеллажом. 

  • 8

    Яркий дизайн 

    Просторная лоджия с оригинальным дизайном. 

    Уникальный дизайн просторной лоджии с черно-белой плиткой на полу, кирпичной стеной, оригинальным и вместительным стеллажом из дерева и металла, компактным мобильным столиком и великолепным креслом желтого цвета.

  • 9

    Простота и красота 

    Простой дизайн уютной лоджии. 

    Замечательный пример бюджетного оформления узкой лоджии с самодельными сиденьями, деревянным столиком и оригинальными полками из ненужных ящиков.

  • 10

    Панорама 

    Узкая лоджия с панорамными окнами. 

    Потрясающая узкая лоджия с панорамными окнами, белыми кирпичными стенами, современным креслом, небольшим кофейным столиком и оригинальным освещением.

  • 11

    Деревянные детали 

    Небольшой балкон с деревянной мебелью. 

    Лаконичный интерьер небольшой лоджии, оформленной в нейтральных тонах, с компактной деревянной скамьей и небольшим столиком из темного дерева.

  • 12

    Зонирование пространства

     

    Светлая лоджия с рабочим столом и зоной отдыха. 

    Узкая лоджия, в которой нашлось место для полноценного рабочего места с письменным столом и полками, и для зоны отдыха с креслами и журнальным столиком.

  • 13

    Яркий диванчик 

    Уютный балкон с ярким диванчиком. 

    Великолепный интерьер узкой лоджии с панорамными окнами, отделкой из светлого дерева, несколькими полками для книг и очаровательным ярким диванчиком.

  • 14

    Барная стойка

     

    Барная стойка на балконе. 

    Светлая лоджия с узким подоконником-барной стойкой, небольшим открытым стеллажом и парой барных стульев для посиделок с друзьями.

  • 15

    Пространство для отдыха 

    Крошечный балкон с мягкой лавкой. 

    Чудесный дизайн небольшого балкона, оформленного в бело-зеленых тонах с широкой мягкой лавкой вдоль подоконника, маленьким шкафчиком и тремя красивыми горшками с растениями.

  • 16

    Мастерская 

    Мастерская на балконе. 

    Застекленный балкон, оборудованный под швейную мастерскую с функциональным навесным стеллажом-столиком. 

  • 17

    Минимализм 

    Узкая лоджия с креслом. 

    Чудесная узкая лоджия с качественной нейтральной отделкой, большим мягким креслом и лаконичным декором. 

  • 18

    Ограниченное пространство 

    Интерьер крошечной лоджии с панорамными окнами. 

  • 19

    Очень узкая лоджия с белоснежными стенами, панорамными окнами, мягким матрасом для отдыха, классической книжной полкой и стильными светильниками - идеальное место для созерцания городского пейзажа.

    Сад

    Сад на открытом балконе. 

    Не застекленный балкон с обилием живой зелени, специальной конструкции для плетущихся растений и несколькими стульчиками для отдыха. 

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