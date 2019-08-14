Готовимся к осени: украшения для дома

1 Любой букет поможет сразу оживить и преобразить комнату.

2 Самым простым и ярким элементом дизайна может стать букет, помещенный в обычную вазу, на столе или комоде.

3 Можно также применить нетрадиционный подход и фантазию.

4 Так, например, букет отлично будет смотреться на полу, книжной полке или на стене в кашпо.В этом случае, если букет занимает центральное место в оформлении помещения, он должен быть симметричным и достаточно объемным.

5 Идея использовать ветки деревьев в своем интерьере очень удачна. Каждая веточка эксклюзивна и самобытна.

6 Даже два одинаковых шедевра трудно получить при изготовлении композиций параллельно.

7 Используя ветки деревьев в интерьере, человек имеет возможность проявить фантазию и свое творческое начало, реализовать свои способности, получить настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие от неожиданных результатов труда.

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