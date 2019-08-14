"Сердце" дома: 5 советов, как оживить интерьер кухни

Кухня – часть квартиры, где вся семья собирается вместе.

Семейные завтраки и ужины, встречи с друзьями на чай, посиделки с родственниками за кухонным столом – здесь всегда кипит жизнь. С помощью простых дизайнерских приемов кухню можно сделать более практичной, удобной и сохранить в ней ощущение праздника. Предлагаем вам воспользоваться 5 актуальными советами, как оживить интерьер.

1. Выберите стол простой формы

Деревянный стол прямоугольной формы без лишних декоративных элементов никогда не устареет. Он впишется в любой интерьер, и будет служить вам долгие годы. Поставьте стол на кухне так, чтобы его было удобно обходить со всех сторон.

2. Повесьте стильное панно

Привнести в интерьер кухни больше цвета и динамики поможет панно из разных материалов. Ориентируйтесь на работы из дерева, пластика, металла. Главное, помните о размерах изделия. Если ваша кухня просторная – отдайте предпочтение большим картинам, а если небольшая, повесьте на стену несколько маленьких.

3. Купите красочную посуду

Из всего разнообразия посуды, представленной на рынке, выберите красочные наборы, которые вам по душе. Обратите особое внимание на керамическую посуду ручной работы. Такую красоту грех прятать в шкафчиках, поэтому, советуем расставить ее на открытых полочках.

4. Подберите качественное столовое белье

Добавить кухне гармонии поможет столовое белье. В эту категорию входят скатерти, салфетки и полотенца. Купите несколько льняных или хлопковых наборов и меняйте их в зависимости от торжества, которое вы планируете отмечать.

5. Поставьте на кухню стулья разных цветов

Покупая столовый гарнитур, закажите стулья разного цвета – это добавит интерьеру динамики. Или еще лучше, пускай у каждого члена семьи будет свой личный стул, созданный по его предпочтениям..