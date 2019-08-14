Скачать
Среда, 14.08.2019
Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Стороны Деревянченко и Головкина согласовали проведение боя
Стороны Деревянченко и Головкина согласовали проведение боя
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику

"Сердце" дома: 5 советов, как оживить интерьер кухни

"Сердце" дома: 5 советов, как оживить интерьер кухни
22:16 Сегодня Телеграф pannochka.net Фото: instagram

Кухня – часть квартиры, где вся семья собирается вместе.

Семейные завтраки и ужины, встречи с друзьями на чай, посиделки с родственниками за кухонным столом – здесь всегда кипит жизнь. С помощью простых дизайнерских приемов кухню можно сделать более практичной, удобной и сохранить в ней ощущение праздника. Предлагаем вам воспользоваться 5 актуальными советами, как оживить интерьер.

1. Выберите стол простой формы

Деревянный стол прямоугольной формы без лишних декоративных элементов никогда не устареет. Он впишется в любой интерьер, и будет служить вам долгие годы. Поставьте стол на кухне так, чтобы его было удобно обходить со всех сторон.

2. Повесьте стильное панно

Привнести в интерьер кухни больше цвета и динамики поможет панно из разных материалов. Ориентируйтесь на работы из дерева, пластика, металла. Главное, помните о размерах изделия. Если ваша кухня просторная – отдайте предпочтение большим картинам, а если небольшая, повесьте на стену несколько маленьких.

3. Купите красочную посуду

Из всего разнообразия посуды, представленной на рынке, выберите красочные наборы, которые вам по душе. Обратите особое внимание на керамическую посуду ручной работы. Такую красоту грех прятать в шкафчиках, поэтому, советуем расставить ее на открытых полочках.

4. Подберите качественное столовое белье

Добавить кухне гармонии поможет столовое белье. В эту категорию входят скатерти, салфетки и полотенца. Купите несколько льняных или хлопковых наборов и меняйте их в зависимости от торжества, которое вы планируете отмечать.

Названо 12 идей, как заставить узкую кухню казаться больше

5. Поставьте на кухню стулья разных цветов

Покупая столовый гарнитур, закажите стулья разного цвета – это добавит интерьеру динамики. Или еще лучше, пускай у каждого члена семьи будет свой личный стул, созданный по его предпочтениям..

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Интерьер, Дом, Кухня, Дизайн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
04 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь