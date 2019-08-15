Потрясающий дом в Южной Африке

1 Целью дизайна было желание авторов проекта в полной мере воспользоваться красотой живописного участка с большими красивыми деревьями и густыми кустарниками. Стильный двухэтажный дом со множеством открытых пространств и большой площадью остекления прекрасно вписался в окружающую среду.

2 Плотная растительность обеспечивает его конфиденциальность, а современные панорамные окна позволяют любоваться роскошным садом и наблюдать за птицами и животными, посещающими сад.

3 Уединенная и спокойная обстановка в лесу позволяет дикой природе максимально приблизиться к дому. Консольная крыша и балконы по периметру здания являются не только эффектным украшением экстерьера, но и служат крышей для нижних уровней.

4 Внутренняя планировка дома подчеркивает ощущение пространства и единения с природой. На первом этаже находится социальная зона открытой планировки – гостиная, столовая и кухня.

5 Гостиная обставлена современной красивой мебелью. Мягкий большой диван, оригинальное плетеное кресло и стильный журнальный столик делают пространство уютным и приветливым. Изюминкой оформления является отделка потолка и стены, где размещен телевизор, светлым деревом, что делает гостиную по-домашнему теплой и уютной.

6 Остров, расположенный в центре кухни, служит одновременно барным столом. Вокруг него стоят высокие черные стулья. Белые открытые полки вдоль одной из стен демонстрируют коллекцию стеклянной посуды.

7 Большой обеденный стол с оригинальными креслами располагает к приятному времяпровождению. Раздвижные стеклянные двери из социальной зоны ведут во двор, где находятся открытая деревянная палуба и пейзажный бассейн.

8 В конце палубы под консольной крышей расположена открытая гостиная с удобными диванами, стульями и большим обеденным столом. Кроме того, на нижнем этаже располагается одна спальня с ванной комнатой.

9 Лестница с деревянными ступенями и стеклянными перилами ведет на верхний этаж, где расположена приватная зона с 4 спальнями и ванными комнатами, а также еще одна гостиная с балконом, откуда открывается прекрасный вид в сад.

10 Гостиная имеет темную акцентную стену, которую подчеркивает размещенная на ней картина. Роскошный диван с большим количеством мест, пианино и высокие потолки делают зону отдыха особенно привлекательной для членов семьи.