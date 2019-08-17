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Как сделать санузел визуально больше: идеи дизайнеров

Смотрите фото (11)
Как сделать санузел визуально больше: идеи дизайнеров
15:12 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Примеры обустройства маленького санузла, которые стоит реализовать в своей квартире.

  • 1

    Благородный серый

    Небольшой смежный санузел в серо-белых тонах, которые позволяют визуально увеличить пространство, с красивой раковиной, встроенной в столешницу, стилизованную под мрамор, угловой душевой кабинкой и современным унитазом.

  • 2

    Классический дизайн

    Элегантный небольшой санузел, оформленный в классическом стиле, с черно-белыми стенами, современной сантехникой, зеркалом в изысканной раме и роскошной люстрой, которые и стали ключевыми деталями интерьера.

  • 3

    Светлое дерево

    Современный санузел весьма скромных размеров, с белой керамической плиткой на стенах, современной сантехникой без громоздких ножек и подставок, компактной ванной, удобными рейлингами для полотенец и несколькими полками из светлого дерева, которые стали ключевыми деталями интерьера и привнесли в него нотки свежести.

  • 4

    Контрасты

    Небольшая ванная комната, оформленная преимущественно в белом цвете, оригинальной квадратной ванной, черным смесителем и акцентной стеной, которые делают интерьер эффектным и контрастным.

  • 5

    Синяя глубина

    Интерьер узкого смежного санузла с сантехникой, расставленной вдоль противоположных стен, и полноценной ванной, отделанной керамической плиткой насыщенного синего цвета.

  • 6

    Жизнерадостный бирюзовый

    Небольшой санузел с жизнерадостной керамической плиткой на стенах, встроенными полками, контрастной деревянной тумбой и оригинальным экраном под ванной.

  • 7

    Зонирование

    Стильный и лаконичный интерьер современного санузла в белого-голубых тонах с оригинальной стенкой-перегородкой между унитазом и душевой.

  • 8

    Изящный интерьер

    Небольшая очаровательная ванная комната в светлых тонах, с современной сантехникой, расставленной вдоль одной стены, большой ванной, оформленной фартуком из серой керамической плитки, и прикрытой стеклянными шторками.

  • 9

    Минимализм

    Маленький смежный санузел в минималистичном стиле с навесной современной раковиной и унитазом без громоздких ножек, утяжеляющих интерьер, и душевой кабиной без стенок и поддона.

  • 10

    Оптическая иллюзия

    Потрясающий интерьер небольшого санузла с оригинальной керамической отделкой стен, небольшой ванной за стеклянными шторками, унитазом и раковиной, расположенными вдоль одной стены, зеркалом без рамы и стильными деревянными полками.

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Интерьер, Санузел, Туалет.
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