Как сделать санузел визуально больше: идеи дизайнеров

1 Благородный серый Небольшой смежный санузел в серо-белых тонах, которые позволяют визуально увеличить пространство, с красивой раковиной, встроенной в столешницу, стилизованную под мрамор, угловой душевой кабинкой и современным унитазом.

2 Классический дизайн Элегантный небольшой санузел, оформленный в классическом стиле, с черно-белыми стенами, современной сантехникой, зеркалом в изысканной раме и роскошной люстрой, которые и стали ключевыми деталями интерьера.

3 Светлое дерево Современный санузел весьма скромных размеров, с белой керамической плиткой на стенах, современной сантехникой без громоздких ножек и подставок, компактной ванной, удобными рейлингами для полотенец и несколькими полками из светлого дерева, которые стали ключевыми деталями интерьера и привнесли в него нотки свежести.

4 Контрасты Небольшая ванная комната, оформленная преимущественно в белом цвете, оригинальной квадратной ванной, черным смесителем и акцентной стеной, которые делают интерьер эффектным и контрастным.

5 Синяя глубина Интерьер узкого смежного санузла с сантехникой, расставленной вдоль противоположных стен, и полноценной ванной, отделанной керамической плиткой насыщенного синего цвета.

6 Жизнерадостный бирюзовый Небольшой санузел с жизнерадостной керамической плиткой на стенах, встроенными полками, контрастной деревянной тумбой и оригинальным экраном под ванной.

7 Зонирование Стильный и лаконичный интерьер современного санузла в белого-голубых тонах с оригинальной стенкой-перегородкой между унитазом и душевой.

8 Изящный интерьер Небольшая очаровательная ванная комната в светлых тонах, с современной сантехникой, расставленной вдоль одной стены, большой ванной, оформленной фартуком из серой керамической плитки, и прикрытой стеклянными шторками.

9 Минимализм Маленький смежный санузел в минималистичном стиле с навесной современной раковиной и унитазом без громоздких ножек, утяжеляющих интерьер, и душевой кабиной без стенок и поддона.