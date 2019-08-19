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Практичные идеи обустройства балкона для отдыха и уюта

Смотрите фото (18)
Практичные идеи обустройства балкона для отдыха и уюта
09:59 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Для многих балкон является больным вопросом в плане обустройства интерьера.

  • 1

    Это пространство представляет собой место для хранения хлама. Туда отправляются старые вещи, пустые банки, неработающий холодильник и прочее.

    А ведь в дизайнерских журналах балконы выглядят так привлекательно. На самом деле нужно лишь найти в себе силы и избавиться от ненужного мусора.

    Творческое решение

    Просторный балкон с красивым полукруглым барьером, акцентной стеной, диваном, откидным столиком и несколькими кашпо с цветами.

  • 2

    Имитация камня

    Элегантная узкая лоджия в светлых тонах, с панорамными окнами, фактурными креслами и шкафчиками, фасады которых стилизованы под натуральный мрамор.

  • 3

    Прохлада

    Узкая большая лоджия, оформленная в голубо-белых тонах, с минималистичной обстановкой, представленной только белым пуфом и кадкой с высоким растением.

  • 4

    Барная стойка

    Большая лоджия в нейтральных тонах с барной стойкой вместо подоконника и высокими стульями, прекрасный вариант для тех, кто любит вечером расслабиться со стаканчиком горячительного, созерцая виды ночного города.

  • 5

    Полосатый интерьер

    Сочный и яркий балкон: обои в полоску, два больших кресла-мешка и маленький круглый столик - все это делают интерьер жизнерадостным и очень стильным.

  • 6

    Дворцовая роскошь

    Потрясающее сочетание современной классики с элементами дворцовой роскоши. Кирпичная стена теплого коричневого цвета, обои с вензелями, роскошные люстры, картины в рамках, подоконник из искусственного камня и набор элегантных кресел делают этот балкон торжественным и элегантным.

  • 7

    Ротанг

    Узкая лоджия, оформленная в нейтральных оттенках, с потрясающей мебелью из ротанга. Отдельного внимания заслуживает подвесное овальное кресло, которое и стало главной деталью помещения.

  • 8

    Уголок уюта

    Теплый канареечный оттенок желтого цвета редко используют для оформления балконов и как видим - зря. Конкретно в этом случае, именно при помощи желтого цвета стен и темного-серого оттенка мебели удалось создать необходимый контраст и глубину. По нашему мнению, канареечный оттенок желтого прекрасно подойдет для тех, чей балкон всегда находится в тени на северной стороне дома.

  • 9

    Свежий салатный

    Стильный интерьер лоджии, оформленной в салатном цвете, с узкой барной стойкой, тремя лаконичными стульями, небольшим диванчиком и полками для книг. Отдельного внимания заслуживают светильники, которые освещают лаундж зону.

  • 10

    Магия белого

    Пока одни собирают на балконе всяческий хлам, другие не спеша превращают свой в великолепный дворец. Пример последнего - интерьер этой стандартной узкой лоджии с панорамными окнами, белыми обоями, глянцевой столешницей из искусственного камня, выполняющей функции барной стойки и оригинальных стульев с пушистыми сиденьями.

  • 11

    Кирпичная кладка

    Кирпич - материал долговечный и уютный, однако его не всегда целесообразно использовать внутри дома. Отделка данной лоджии - отличный пример использования материалов с имитацией кирпича. Плюс, в данном случае был использован принцип контрастов. Речь идет о синих и зеленых деталях, которые привносят в интерьер нотки динамики.

  • 12

    Зелень

    Балкон - это идеальное место для растений и зелени, а лето - лучшее время для начала их выращивания. Так почему бы не превратить свою лоджию в оазис цветов и зелени? Вы только посмотрите, как эффектно выглядит простая мебель в окружении плетистых растений, свисающих вниз лианами и обычных цветов в горшках.

  • 13

    Аскетичный интерьер

    Аскетичный интерьер лоджии с минимальным количеством мебели и обилием деталей из светлого дерева, выглядит очень свежо, стильно и современно.

  • 14

    Книжное царство

    Прежде чем приступать к оформлению балкона, определитесь для чего будет использоваться это помещение. Для примера обратите внимание на эту лоджию книголюба, оформленную преимущественно в светлых тонах, с акцентной стеной и легким, практически невесомым стеллажом для книг.

  • 15

    Милый дом

    Классическая лоджия в белых тонах, с кирпичной кладкой на стенах, элегантным диванчиком со стеганным серым сиденьем и модной шестиугольной плиткой разных оттенков серого на полу.

  • 16

    Домашний офис

    Маленький удобный офис, оборудованный на балконе, с компактным откидным столиком и несколькими полочками для книг. Что касается отделки, то для этого пространства были выбраны строгие сдержанные оттенки серого и коричневого.

  • 17

    Лофт

    Фантастическая лоджия в стиле лофт, часть стен и пол которой отделаны панелями из темного дерева. Основная стена - имитация кирпичной кладки. Отдельного внимания заслуживает незамысловатая мебель и оригинальное освещение.

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Интерьер, Балкон, Обустройство, Лоджия.
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