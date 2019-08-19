Практичные идеи обустройства балкона для отдыха и уюта

1 Это пространство представляет собой место для хранения хлама. Туда отправляются старые вещи, пустые банки, неработающий холодильник и прочее. А ведь в дизайнерских журналах балконы выглядят так привлекательно. На самом деле нужно лишь найти в себе силы и избавиться от ненужного мусора. Творческое решение Просторный балкон с красивым полукруглым барьером, акцентной стеной, диваном, откидным столиком и несколькими кашпо с цветами.

2 Имитация камня Элегантная узкая лоджия в светлых тонах, с панорамными окнами, фактурными креслами и шкафчиками, фасады которых стилизованы под натуральный мрамор.

3 Прохлада Узкая большая лоджия, оформленная в голубо-белых тонах, с минималистичной обстановкой, представленной только белым пуфом и кадкой с высоким растением.

4 Барная стойка Большая лоджия в нейтральных тонах с барной стойкой вместо подоконника и высокими стульями, прекрасный вариант для тех, кто любит вечером расслабиться со стаканчиком горячительного, созерцая виды ночного города.

5 Полосатый интерьер Сочный и яркий балкон: обои в полоску, два больших кресла-мешка и маленький круглый столик - все это делают интерьер жизнерадостным и очень стильным.

6 Дворцовая роскошь Потрясающее сочетание современной классики с элементами дворцовой роскоши. Кирпичная стена теплого коричневого цвета, обои с вензелями, роскошные люстры, картины в рамках, подоконник из искусственного камня и набор элегантных кресел делают этот балкон торжественным и элегантным.

7 Ротанг Узкая лоджия, оформленная в нейтральных оттенках, с потрясающей мебелью из ротанга. Отдельного внимания заслуживает подвесное овальное кресло, которое и стало главной деталью помещения.

8 Уголок уюта Теплый канареечный оттенок желтого цвета редко используют для оформления балконов и как видим - зря. Конкретно в этом случае, именно при помощи желтого цвета стен и темного-серого оттенка мебели удалось создать необходимый контраст и глубину. По нашему мнению, канареечный оттенок желтого прекрасно подойдет для тех, чей балкон всегда находится в тени на северной стороне дома.

9 Свежий салатный Стильный интерьер лоджии, оформленной в салатном цвете, с узкой барной стойкой, тремя лаконичными стульями, небольшим диванчиком и полками для книг. Отдельного внимания заслуживают светильники, которые освещают лаундж зону.

10 Магия белого Пока одни собирают на балконе всяческий хлам, другие не спеша превращают свой в великолепный дворец. Пример последнего - интерьер этой стандартной узкой лоджии с панорамными окнами, белыми обоями, глянцевой столешницей из искусственного камня, выполняющей функции барной стойки и оригинальных стульев с пушистыми сиденьями.

11 Кирпичная кладка Кирпич - материал долговечный и уютный, однако его не всегда целесообразно использовать внутри дома. Отделка данной лоджии - отличный пример использования материалов с имитацией кирпича. Плюс, в данном случае был использован принцип контрастов. Речь идет о синих и зеленых деталях, которые привносят в интерьер нотки динамики.

12 Зелень Балкон - это идеальное место для растений и зелени, а лето - лучшее время для начала их выращивания. Так почему бы не превратить свою лоджию в оазис цветов и зелени? Вы только посмотрите, как эффектно выглядит простая мебель в окружении плетистых растений, свисающих вниз лианами и обычных цветов в горшках.

13 Аскетичный интерьер Аскетичный интерьер лоджии с минимальным количеством мебели и обилием деталей из светлого дерева, выглядит очень свежо, стильно и современно.

14 Книжное царство Прежде чем приступать к оформлению балкона, определитесь для чего будет использоваться это помещение. Для примера обратите внимание на эту лоджию книголюба, оформленную преимущественно в светлых тонах, с акцентной стеной и легким, практически невесомым стеллажом для книг.

15 Милый дом Классическая лоджия в белых тонах, с кирпичной кладкой на стенах, элегантным диванчиком со стеганным серым сиденьем и модной шестиугольной плиткой разных оттенков серого на полу.

16 Домашний офис Маленький удобный офис, оборудованный на балконе, с компактным откидным столиком и несколькими полочками для книг. Что касается отделки, то для этого пространства были выбраны строгие сдержанные оттенки серого и коричневого.