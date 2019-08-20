Долой панику: правила организации генеральной уборки

Не ждите момента, когда вам понадобиться начинать именно глобальную уборку территории. Заведите себе правило каждый день выполнять какую-нибудь малую ее часть. Например, вытирать пыль в гостиной или раз в неделю чистить плиту на кухне. Если следовать такой рекомендации, то термин "генеральная уборка" навсегда исчезнет из вашего лексикона. Тем более, что выделить 10-15 минут в день на несложные задание гораздо проще, чем посвящать все выходные такому неинтересному занятию, как уборка.
Разделите все пространство квартиры на условные зоны. В этом случае вам придется заручиться помощью домочадцев. Если вы закрепите каждую зону за каждым из них, то время уборки значительно сократиться. При этом выдвиньте условие, что приступать к выполнению задания можно в любой день, но не позже текущих выходных.
Если вы много работаете и проводите дома совсем мало времени, то без генеральной уборки не обойтись. Выбирайте время таким образом, чтобы она совпадала с выходными или, что еще лучше, отпуском. Тогда вы сможете сделать уборку более тщательно. Возможно, вы планируете сделать косметический ремонт? Тогда генеральная уборка должна быть его плавным завершением.
Старайтесь не накапливать много старых вещей. Многие семьи трепетно хранят совершенно бесполезные и ненужные вещи. Забивая ими свободное пространство дома, вы создаете атмосферу беспорядка. Поэтому начинайте любую уборку с пересмотра тех вещей, которые вы давно не используете в быту. Нашли подобные? Выбрасывайте их без сожаления! Специалисты по фен-шуй уверены, что они задерживают вход в ваше жилище благоприятных перемен.
Каждая вещь в доме должна иметь свое место. Это касается не только одежды, а и других предметов обихода. Если вы покупаете что-то новое, то должны заранее выбрать место для хранения этой вещи. И не забудьте ознакомить с ним всех жильцов квартиры. Также введите правило, что после использования любые предметы следует убирать на привычное для них место.