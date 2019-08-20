Долой панику: правила организации генеральной уборки

1 Не ждите момента, когда вам понадобиться начинать именно глобальную уборку территории. Заведите себе правило каждый день выполнять какую-нибудь малую ее часть. Например, вытирать пыль в гостиной или раз в неделю чистить плиту на кухне. Если следовать такой рекомендации, то термин "генеральная уборка" навсегда исчезнет из вашего лексикона. Тем более, что выделить 10-15 минут в день на несложные задание гораздо проще, чем посвящать все выходные такому неинтересному занятию, как уборка.

2 Разделите все пространство квартиры на условные зоны. В этом случае вам придется заручиться помощью домочадцев. Если вы закрепите каждую зону за каждым из них, то время уборки значительно сократиться. При этом выдвиньте условие, что приступать к выполнению задания можно в любой день, но не позже текущих выходных.

3 Если вы много работаете и проводите дома совсем мало времени, то без генеральной уборки не обойтись. Выбирайте время таким образом, чтобы она совпадала с выходными или, что еще лучше, отпуском. Тогда вы сможете сделать уборку более тщательно. Возможно, вы планируете сделать косметический ремонт? Тогда генеральная уборка должна быть его плавным завершением.

4 Старайтесь не накапливать много старых вещей. Многие семьи трепетно хранят совершенно бесполезные и ненужные вещи. Забивая ими свободное пространство дома, вы создаете атмосферу беспорядка. Поэтому начинайте любую уборку с пересмотра тех вещей, которые вы давно не используете в быту. Нашли подобные? Выбрасывайте их без сожаления! Специалисты по фен-шуй уверены, что они задерживают вход в ваше жилище благоприятных перемен.