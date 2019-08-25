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Что-то новое: крутые идеи, как можно переделать старые вещи

Смотрите фото (21)
Что-то новое: крутые идеи, как можно переделать старые вещи
01:04 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Далеко не все вещи, которые пылятся в кладовке, надо выкидывать. Возможно, из них можно сделать что-то новое практичное и функциональное.

  • 1

    Тумбочка из деревянных ящиков

  • 2

    Подставка для ножей из старых книг

  • 3

    Ненужные ящики могут превратиться в нужные полочки

  • 4

    Стильный навесной ящик из старого чемодана

  • 5

    Деревянные вешалки превращаются в крутые полочки

  • 6

    Другая жизнь разделочной доски

  • 7

    Сушилка для посуды из старых вешалок

  • 8

    Оригинальные часы из домино

  • 9

    Винные пробки могут стать подставкой для столовых приборов

  • 10

    Полочки из книг

  • 11

    Светильник из мясорубки

  • 12

    Полка с музыкальным прошлым

  • 13

    Терка превращается в отличный держатель для украшений

  • 14

    Всего одна веточка, а как стильно и функционально

  • 15

    Открытый шкаф из лестницы

  • 16

    Для любителей вешать одежду на стул

  • 17

    Старые воронки обрели вторую жизнь

  • 18

    Шикарная кровать из поддонов

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Интерьер, Дизайн, Дом и сад, Поделка.
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