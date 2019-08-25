Что-то новое: крутые идеи, как можно переделать старые вещи

Тумбочка из деревянных ящиков
Подставка для ножей из старых книг
Ненужные ящики могут превратиться в нужные полочки
Стильный навесной ящик из старого чемодана
Деревянные вешалки превращаются в крутые полочки
Другая жизнь разделочной доски
Сушилка для посуды из старых вешалок
Оригинальные часы из домино
Винные пробки могут стать подставкой для столовых приборов
Полочки из книг
Светильник из мясорубки
Полка с музыкальным прошлым
Терка превращается в отличный держатель для украшений
Всего одна веточка, а как стильно и функционально
Открытый шкаф из лестницы
Для любителей вешать одежду на стул
Старые воронки обрели вторую жизнь
Шикарная кровать из поддонов