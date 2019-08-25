Что-то новое: крутые идеи, как можно переделать старые вещи

Далеко не все вещи, которые пылятся в кладовке, надо выкидывать. Возможно, из них можно сделать что-то новое практичное и функциональное.

1 Тумбочка из деревянных ящиков

2 Подставка для ножей из старых книг



3 Ненужные ящики могут превратиться в нужные полочки

4 Стильный навесной ящик из старого чемодана



5 Деревянные вешалки превращаются в крутые полочки

6 Другая жизнь разделочной доски



7 Сушилка для посуды из старых вешалок

8 Оригинальные часы из домино



9 Винные пробки могут стать подставкой для столовых приборов

10 Полочки из книг



11 Светильник из мясорубки

12 Полка с музыкальным прошлым



13 Терка превращается в отличный держатель для украшений

14 Всего одна веточка, а как стильно и функционально



15 Открытый шкаф из лестницы

16 Для любителей вешать одежду на стул



17 Старые воронки обрели вторую жизнь

18 Шикарная кровать из поддонов