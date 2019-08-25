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Лунный посевной календарь с 26 августа по 1 сентября 2019 года

Лунный посевной календарь с 26 августа по 1 сентября 2019 года
08:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 26 августа по 1 сентября 2019 года

26 Августа 2019, Понедельник 26 лунный день: Убывающая луна. Воздержитесь от сбора семян. Поливайте и подкармливайте органикой.

27 Августа 2019, Вторник 27 лунный день: Убывающая луна. Поливайте молодые деревья и кустарники. Боритесь с вредителями.

  • Народная примета на день: Михей. Средний срок начала листопада. Если журавли полетят, то к середине октября мороз, а нет - то зима позже придет. Известен своими ветрами, по силе которых судят о предстоящей погоде. 'Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается'. 'Михей с бурей - к ненастному сентябрю'. 'На Михея дуют ветры-тиховеи - к ведренной осени'.

28 Августа 2019, Среда 28 лунный день: Убывающая луна. Проведите поливы, удобряйте органикой декоративные кустарники.

  • Народная примета на день: Успение, важный праздник конца лета - начала осени. Этот праздник крестьяне посвящали окончанию жатвы и встрече осени. День проводов лета и окончания уборки урожая - дожинки. Конец Успенского поста. 'Успение провожай, осень встречай'. Церковный праздник: Успение Пресвятой Богородицы.

29 Августа 2019, Четверг 29 лунный день: Убывающая луна. Обрезайте сухоцветы, собирайте семена, заготавливайте черенки.

  • Народная примета на день: Третий Спас. Спожинки. Хлебный день - пекли первый каравай нового хлеба. После третьего Спаса улетают последние ласточки. 'Хорош третий Спас - зимой будет квас'.

30 Августа 2019, Пятница 1 лунный день: Новолуние. Рыхлите приствольные круги деревьев.

31 Августа 2019, Суббота 2 лунный день: Растущая луна. Собирайте и сушите лекарственные травы и пряную зелень.

  • Народная примета на день: День Фрола и Лавра, покровители лошадей. Начало осенним утренникам, случаются и заморозки. Коли до Фрола не отсеешься, фролы и родятся (цветочки). Смотрели у полыни корни: если корни толсты - год будет урожайным. 'На Фрола и Лавра лошадиный праздник'. 'Умолил Фрола и Лавра - жди лошадям добра'. Последний срок озимого посева. Начинаются вечерние 'засидки' (бабьи работы в избах при огне).

1 Сентября 2019, Воскресенье 3 лунный день: Растущая луна. Начинайте выкапывать картофель и другие корнеплоды.

  • Народная примета на день: День Андрея Стратилата и Феклы. Стратилат - тепляк: заметное потепление, ветер-тепляк в паутину одет - ушедшему лету кланяется вслед. Дозревает овес: 'Стратилатов день пришел, овес дошел (поспел)'.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за август, Посевной календарь с 26 августа по 1 сентября, Календарь за сентябрь.
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