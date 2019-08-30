Эффектное пространство маленькой кухни: стильные столы (Фото)

1 Откидной стол для всей семьи Яркий столик для маленькой кухни. Существует мнение, что откидной стол с креплением к стене подходит только для одного-двух человек. Но это совсем не так. Откидной стол может быть и большим, рассчитанным на целую семью. Но в таком случае стоит позаботиться о надежности конструкции, сделав опорные элементы более мощными.

2 Завтрак с видом на улицу Уютный столик у окна. Стол-барная стойка прикреплен к стене параллельно поверхности пола. Такой вариант идеален при панорамном остеклении кухни. Но подобную стойку-стол можно разместить и чуть выше подоконника, поставив рядом с ним барные стулья.

3 Функциональная двойная столешница Необычные столешницы. Дополнительная столешница, расположенная над основной, позволяет создать дополнительную рабочую или обеденную зону. При этом не будет затрачен ни один дополнительный метр площади. Главное - правильно подобрать дизайн двойной столешницы, чтобы конструкция выглядела современно.

4 Компактный кухонный остров вместо стола Небольшие кухонные острова. Бытует мнение, что кухонный остров уместен только в больших пространствах. Но миниатюрный остов отлично вписывается в интерьер маленькой кухни. Его функциональность не вызывает сомнений, ведь он выполняет не только роль стола или рабочей поверхности, но и системы хранения.

5 Длинный узкий стол у стены Стол у стены. Подвесной стол прямоугольной формы выглядит гораздо интереснее, чем обычный квадратный. За ним может принимать пищу несколько человек одновременно. Для того чтобы пространство узкой кухни визуально не уменьшалось, выбирайте стол в цвет стен.

6 Выдвижной мобильный стол Стол на колесиках. Стол, который при необходимости выдвигается из основной мебели - что может быть удобнее? Ведь он не занимает места на кухне. Чтобы дополнительно сэкономить пространство, обеденную зону можно дополнить складными стульями.

7 Боковой стол-продолжение столешницы Обеденная зона для одного человека. Удлиненная столешница, выходящая за пределы мебели на 30-50 см, сможет играть роль небольшого столика. Его преимущество - стопроцентная сочетаемость с интерьером кухни.

8 Подоконник, плавно переходящий в стол Угловой стол в интерьере маленькой кухни. Если идея обустроить стол вместо подоконника кажется неподходящей, то попробуйте близкий вариант. Кухонная столешница плавно переходит на подоконник, продолжаясь в угловой кухонный столик.

9 Вместо мягкого уголка Необычная обеденная зона в интерьере маленькой кухни. Кухонная мебель включает в себя элемент в виде мест для сидения. Для удобства на него положены мягкие декоративные подушки. Стол в такой обеденной зоне - выдвижной.

10 Сервировочный стол вместо обеденного Мобильный столик на кухне. Сервировочный столик может с успехом заменить обеденный в интерьере маленькой кухни. Главное достоинство такого столика - мобильность. При необходимости его можно убрать из кухни.

11 Вместительный стол Стол необычной конструкции. Лишняя система хранения никогда не будет лишней на кухне. Поэтому стоит внимательнее присмотреться к возможности сделать ее в миниатюрном кухонном столе. Еще одно достоинство такого стола - раскладывающаяся столешница, площадь которой может быть при необходимости увеличена.

12 Удобный полукруглый стол Стол эргономичной формы. Обычный круглый стол для маленькой кухни - не самый лучший выбор. Более подходящим решением станет полукруглый стол, приставленный вплотную к стене. За ним удобнее сидеть, а по размеру полезной площади столешницы он не уступает аналогичной круглой модели.

13 Компактный стол-консоль Стол-трансформер в интерьере кухни. Такой стол, внешне напоминающий декоративную консоль, имеет три варианта размера. В сложенном виде он подойдет для перекусов или приема пищи одним человеком. Столешница его состоит из двух частей, расположенных по бокам от узкого центрального элемента. При необходимости можно разложить одну или две части, тем самым, регулируя размер стола.

14 Почти барная стойка Стол-барная стойка. Такой стол похож на барную стойку, но при этом выглядит более оригинально. За ним могут принимать пищу несколько человек одновременно. По завершении трапезы стулья задвигаются в стол, что также способствует рациональному использованию площади маленькой кухни.

15 Откидной стол, прикрепленный к мебели Удобный откидной стол. Если на маленькой кухне не нашлось свободного места около стены для обеденной зоны, то отчаиваться не стоит. Просто закрепите откидной стол на мебели.

16 Сверхкомпактный стол Оригинальный стол для кухни. Стулья, необходимые в обеденной зоне, занимают немало места в интерьере маленькой кухни. Но такая проблема решаема. Стоит просто заказать изготовление стола необычной формы, под который полностью задвигаются стулья.

17 В стиле кафе Стол с диванами у окна. Обеденная зона, стилизованная под мебель для кафе, способна преобразить интерьер маленькой кухни. Кроме того, она занимает немного места, но способна стать местом приема пищи целой семьей.