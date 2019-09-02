Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Встреча Зеленского с правительством: как это было
Встреча Зеленского с правительством: как это было
"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам
"Оценки - это хорошо, но они - не главное": Зеленский дал советы первоклассникам
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой (Видео)
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой (Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)
Точь-в-точь: Владимир Остапчук спародировал Олега Винника в "Танцах со звездами" (Фото, Видео)

Моем посуду правильно: типичные ошибки, встречаемые повсеместно

Смотрите фото (5)
Моем посуду правильно: типичные ошибки, встречаемые повсеместно
17:31 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Даже в таком простом деле как мытье посуды люди умудряются допускать ошибки промахи.

Мыть посуду вручную без опоры для ног.

Многие удивятся, но мытье посуды входит в перечень тех повседневных занятий, которые способны нанести особенно серьезный вред позвоночнику. Если люди мою посуду вручную, то почти всегда делают это неправильно. Во время мытья посуды человек обычно стоит, слегка склонившись к раковине и вытянув вперед руки, то есть, тело находится в полусогнутом положении, а конечности – напряжены. В таком положении, по словам врачей, страдают межпозвоночные диски грудного отдела, и у тех, кто постоянно моет посуду таким образом, нередко возникают боли между лопатками.

При мытье посуды нужно подставлять стул под одну ногу, согнутую в колене, рекомендуют эксперты.

Избыток моющего средства.

На моющих средствах нужно экономит независимо от семейного достатка. Их избыток и обилие пены при мытье посуды – это типичная ошибка. По возможности нужно приучать себя к тому, чтобы обходиться без моющих средств, ограничиваясь только водой, содой или лимонной кислотой – это уменьшает риск попадания потенциально канцерогенных химических веществ в организм. Специалисты советуют мыть посуду, не допуская засыхания остатков еды на ней, либо с предварительным замачиванием.

Грязная губка.

Вы знаете, как часто меняются в вашем доме губки для мытья посуды? Между тем их нужно менять раз в пять-семь дней, а если в доме живет много людей и посуда моется с большой частотой, то и чаще. Именно губки регулярно называются учеными самым грязным предметом в доме - концентрация бактерий кишечной палочки и сальмонелл в этих предметах зачастую просто зашкаливает.

Игнорировать мытье раковины и поверхностей.

Ограничиваясь только мытьем посуды, не моя после этого раковины и прилегающих к ней поверхностей, вы допускаете ошибку. Исследования показывают, что во многих домах раковины содержат больше микробов, чем унитазы. Эксперты подчеркивают, что раковину нужно ежедневно мыть, используя уксус с содой или соль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Уборка, Дом, Кухня, Посуда, Мытье посуды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Екатерина Кухар кардинально сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Новый глава МИД отправился в Берлин
Новый глава МИД отправился в Берлин
Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)
Отжигают по полной: яркие представительницы прекрасного пола на фестивале Burning Man-2019 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь