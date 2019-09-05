Дизайнерские решения, которые должны быть в интерьере маленькой квартиры (Фото)

1 О большом доме мечтают многие из нас. Однако далеко не все могут воплотить эту мечту в реальность, и приходится жить в малогабаритных хрущевках. Столик-матрешка Столик-матрешка может выполнять функции сразу нескольких предметов. Как уже упоминалось в прошлых материалах, владельцы крохотных квартир должны покупать исключительно многофункциональную мебель, которая может выполнять роль двух или большего количества предметов. Яркий пример – столик-матрешка. Этот предмет мебели представляет собой комплект из нескольких столиков разной величины. В большинстве случаев, он оснащен 3-4 ярусами, которые можно использовать в зависимости от ваших потребностей. Одним движением руки предмет превращается в журнальный столик, прикроватную тумбочку, подставку под комнатные растения. Если у вас осталось свободное место на нижнем ярусе. То можете разместить там книги, журналы или различные мелочи по типу ключей, пульта от телевизора, солнцезащитных очков.

2 Корзины В корзинах можно хранить любые вещи, в зависимости от ваших потребностей. Плетеные корзины уже давно перестали быть исключительно зарубежным предметом интерьера. Россияне оценили их удобство, красоту, функциональность и с радостью покупают их для своих квартир. Корзины не только помогают организовать хранение в разных комнатах, занимая при этом минимум места, но также служат украшением интерьера, его изюминкой. В них можно сложить полотенца, игрушки, постельное белье, баночки с крупами и многое другое. Кстати, если вы открыты для экспериментов, то можете прислушаться к совету дизайнеров и использовать несколько корзин, стоящих друг на друге, вместо журнального столика. При это вещи, которые вы в них положили, останутся внутри, а значит вы перейдете на новый уровень экономии места.

3 Пуф Пуф служит не только местом для сидения, но и подставкой, журнальным столиком. Обычно пуфы не любят те люди, которые не знают об их функциональности. Поэтому предлагаем вам несколько причин, по которым вам понравится такой предмет интерьера. Во-первых, пуфы очень компактные, что особенно актуально для небольших квартир. Во-вторых, они мобильные – в любой момент вы можете перенести пуфик в другой конец комнаты или вовсе убрать его в прихожую/кухню/кладовку. В-третьих, существует большое количество разновидностей данного предмета мебели. Цвет, форма, размер – все это подбирается исходя из ваших требований и стиля интерьера квартиры. И, в-четвертых, пуфы можно использовать как журнальный столик, как тумбу, как дополнительное место для сидения или подставку для ног, когда вы читаете или смотрите фильм.

4 Большое зеркало Зеркала делают пространство визуально больше. Как известно, зеркала и глянцевые покрытия способы визуально увеличивать пространство, делать его светлее и просторнее. Поэтому большое зеркало в пол станет отличным дополнением вашего жилья. Совет: Дизайнеры рекомендуют располагать данный предмет интерьера напротив окна. В этом случае он будет отражать не только саму комнату, но и естественный свет, тем самым, усиливая эффект.

5 Ящики под кроватью Ящики являются дополнительной системой хранения, скрытой от посторонних глаз. Если вы задаетесь вопросом, как организовать систему хранения в спальне, обязательно вспомните о пространстве под кроватью (если оно, конечно, есть). Его можно заполнить ящиками, которые идут в комплекте с мебелью либо использовать обычные картонные коробки для хранения вещей. Они достаточно вместительные, поэтому в них можно положить много нужных предметов. В то же время, если ящики или коробки будут стоять под кроватью, их никто не заметит.

6 Открытая вешалка Открытая вешалка не перегружает пространство. Немного перефразируя известное театральное высказывание, скажем, что любая прихожая начинается с вешалки. Это отличный способ дополнительного хранения одежды, который занимает минимальное количество место, в отличие от того же шкафа или комода. Можно купить напольный или настенный вариант, в зависимости от того, сколько квадратных метров свободно в комнате. Имея под рукой открытую вешалку, вы сможете организовать гардероб в любом пространстве, даже крошечном, ведь ее можно разместить как на стене, так и в углу или нише.

7 Коробки Красиво задекорированные коробки станут украшением интерьера. Коробки являются универсальным органайзером, так как в них можно хранить абсолютно все. Книги, документы, одежду, игрушки, швейные принадлежности и многое другое. В качестве ограничения выступает только размер имеющейся коробки. Кстати, если этот предмет достаточно плотный, то вы можете задекорировать его и использовать в качестве журнального столика или прикроватной тумбочки.

8 Парящие полки Парящие полки добавляют интерьеру легкости и изящества. Когда места в квартире совсем мало, а вещей у вас много, на помощь придут парящие полки. У них очень много преимуществ перед теми же шкафчиками: они изящные, легкие, разнообразные, гармонично сочетаются с разными интерьерами. Кроме того, они не «давят» и не перегружают пространство, оставляя его свободным и элегантным. Их можно использовать в качестве места для хранения книг, фоторамок, посуды, комнатных растений, шкатулок с мелочами. Открытые полки выручат вас в любой ситуации, заняв, при этом, минимум места в квартире.

9 Барная тележка Барная тележка мобильная и удобная. Этот предмет интерьера стремительно завоевывает благосклонность иностранцев. Предлагаем также взять на вооружение барную тележку. Вы спросите, зачем? Рассказываем о ее преимуществах. Во-первых, многофункциональность, а мы уже упоминали, почему это качество так важно для крохотных квартир. Тележка может использоваться в качестве кофейного столика, прикроватной тумбочки, небольшой барной стойки. А, во-вторых, у нее есть колесики, поэтому для вас не составит труда перевезти ее в другую комнату, когда к вам, например, придут гости.