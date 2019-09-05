Дизайнерские решения, которые должны быть в интерьере маленькой квартиры (Фото)

О большом доме мечтают многие из нас. Однако далеко не все могут воплотить эту мечту в реальность, и приходится жить в малогабаритных хрущевках.
Столик-матрешка
Столик-матрешка может выполнять функции сразу нескольких предметов.
Как уже упоминалось в прошлых материалах, владельцы крохотных квартир должны покупать исключительно многофункциональную мебель, которая может выполнять роль двух или большего количества предметов. Яркий пример – столик-матрешка. Этот предмет мебели представляет собой комплект из нескольких столиков разной величины. В большинстве случаев, он оснащен 3-4 ярусами, которые можно использовать в зависимости от ваших потребностей. Одним движением руки предмет превращается в журнальный столик, прикроватную тумбочку, подставку под комнатные растения. Если у вас осталось свободное место на нижнем ярусе. То можете разместить там книги, журналы или различные мелочи по типу ключей, пульта от телевизора, солнцезащитных очков.
Корзины
В корзинах можно хранить любые вещи, в зависимости от ваших потребностей.
Плетеные корзины уже давно перестали быть исключительно зарубежным предметом интерьера. Россияне оценили их удобство, красоту, функциональность и с радостью покупают их для своих квартир. Корзины не только помогают организовать хранение в разных комнатах, занимая при этом минимум места, но также служат украшением интерьера, его изюминкой. В них можно сложить полотенца, игрушки, постельное белье, баночки с крупами и многое другое. Кстати, если вы открыты для экспериментов, то можете прислушаться к совету дизайнеров и использовать несколько корзин, стоящих друг на друге, вместо журнального столика. При это вещи, которые вы в них положили, останутся внутри, а значит вы перейдете на новый уровень экономии места.
Пуф
Пуф служит не только местом для сидения, но и подставкой, журнальным столиком.
Обычно пуфы не любят те люди, которые не знают об их функциональности. Поэтому предлагаем вам несколько причин, по которым вам понравится такой предмет интерьера. Во-первых, пуфы очень компактные, что особенно актуально для небольших квартир. Во-вторых, они мобильные – в любой момент вы можете перенести пуфик в другой конец комнаты или вовсе убрать его в прихожую/кухню/кладовку. В-третьих, существует большое количество разновидностей данного предмета мебели. Цвет, форма, размер – все это подбирается исходя из ваших требований и стиля интерьера квартиры. И, в-четвертых, пуфы можно использовать как журнальный столик, как тумбу, как дополнительное место для сидения или подставку для ног, когда вы читаете или смотрите фильм.
Большое зеркало
Зеркала делают пространство визуально больше.
Как известно, зеркала и глянцевые покрытия способы визуально увеличивать пространство, делать его светлее и просторнее. Поэтому большое зеркало в пол станет отличным дополнением вашего жилья.
Совет: Дизайнеры рекомендуют располагать данный предмет интерьера напротив окна. В этом случае он будет отражать не только саму комнату, но и естественный свет, тем самым, усиливая эффект.
Ящики под кроватью
Ящики являются дополнительной системой хранения, скрытой от посторонних глаз.
Если вы задаетесь вопросом, как организовать систему хранения в спальне, обязательно вспомните о пространстве под кроватью (если оно, конечно, есть). Его можно заполнить ящиками, которые идут в комплекте с мебелью либо использовать обычные картонные коробки для хранения вещей. Они достаточно вместительные, поэтому в них можно положить много нужных предметов. В то же время, если ящики или коробки будут стоять под кроватью, их никто не заметит.
Открытая вешалка
Открытая вешалка не перегружает пространство.
Немного перефразируя известное театральное высказывание, скажем, что любая прихожая начинается с вешалки. Это отличный способ дополнительного хранения одежды, который занимает минимальное количество место, в отличие от того же шкафа или комода. Можно купить напольный или настенный вариант, в зависимости от того, сколько квадратных метров свободно в комнате. Имея под рукой открытую вешалку, вы сможете организовать гардероб в любом пространстве, даже крошечном, ведь ее можно разместить как на стене, так и в углу или нише.
Коробки
Красиво задекорированные коробки станут украшением интерьера.
Коробки являются универсальным органайзером, так как в них можно хранить абсолютно все. Книги, документы, одежду, игрушки, швейные принадлежности и многое другое. В качестве ограничения выступает только размер имеющейся коробки. Кстати, если этот предмет достаточно плотный, то вы можете задекорировать его и использовать в качестве журнального столика или прикроватной тумбочки.
Парящие полки
Парящие полки добавляют интерьеру легкости и изящества.
Когда места в квартире совсем мало, а вещей у вас много, на помощь придут парящие полки. У них очень много преимуществ перед теми же шкафчиками: они изящные, легкие, разнообразные, гармонично сочетаются с разными интерьерами. Кроме того, они не «давят» и не перегружают пространство, оставляя его свободным и элегантным. Их можно использовать в качестве места для хранения книг, фоторамок, посуды, комнатных растений, шкатулок с мелочами. Открытые полки выручат вас в любой ситуации, заняв, при этом, минимум места в квартире.
Барная тележка
Барная тележка мобильная и удобная.
Этот предмет интерьера стремительно завоевывает благосклонность иностранцев. Предлагаем также взять на вооружение барную тележку. Вы спросите, зачем? Рассказываем о ее преимуществах. Во-первых, многофункциональность, а мы уже упоминали, почему это качество так важно для крохотных квартир. Тележка может использоваться в качестве кофейного столика, прикроватной тумбочки, небольшой барной стойки. А, во-вторых, у нее есть колесики, поэтому для вас не составит труда перевезти ее в другую комнату, когда к вам, например, придут гости.
Тонкие плечики
В шкафу помещается гораздо больше тонких плечиков, чем массивных.
Этот элемент просто незаменим в маленькой квартире, так как благодаря тонким пластиковым либо металлическим плечикам в гардеробе поместится гораздо больше одежды. К сожалению, они подходят исключительно для летних либо тонких вещей. А вот пиджаки, верхняя и мужская одежда должны висеть на плечиках большего размера.