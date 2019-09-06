Где и как хранить полотенца в ванной (Фото)

1 Если не сушить их после использования или неправильно хранить в санузле, то бактерии обязательно зайдут к вам "на огонек". На полках Можно купить обычную полку или с перекладиной для сушки полотенца. Открытые полки являются популярным местом хранения не только на кухне, но и ванной комнате любого типа. Причина такой востребованности проста: они занимают намного меньше места, чем громоздкие стеллажи или шкафы, и отлично смотрятся в санузле любого размера, существенно экономя его площадь. Кроме того, полотенца гораздо быстрее и удобнее с полки, чем из ящика или шкафчика с дверцами. Впрочем, есть и ложка дегтя в бочке меда: так как банные принадлежности постоянно будут на виду, в открытых системах хранения необходимо постоянно поддерживать порядок.

2 В корзинах Скрученные трубочкой полотенца отлично смотрятся в корзине. Еще один популярный способ хранения полотенец, который пришел к нам из-за рубежа – это корзины. Они могут быть пластиковыми или плетеными. Первые стоят дешевле, а вторые являются настоящим украшением комнаты и могут считаться самостоятельной деталью интерьера. Существует огромный выбор форм и размеров, к тому же, корзины легко найти – достаточно заглянуть в хозяйственный магазин. Что касается размещения, то здесь у вас полная свобода действий: корзины будут прекрасно смотреться около стены, под раковиной либо ванной, в стеллаже. Некоторые хозяйки даже используют ее вместо полок, повесив вертикально на стену. Совет: Если вы хотите, чтобы в корзине поместилось как можно больше полотенец, то сворачивайте их рулоном, а не складывайте традиционно в стопку.

3 На двери Повесьте крючок на двери, чтобы было удобно вешать полотенце. Иногда ванная комната является настолько маленькой, что там даже негде развернуться, не говоря уже о размещении полок либо корзин. В этом случае на помощь придет дверь. Все, что вам нужно – прибить на нее перекладину или просто повесить небольшие крючки для полотенец. И тот, и другой вариант будет замечательно смотреться.

4 В нишах Сделайте полки в нише, чтобы расположить полотенца. Если в комнате есть ниша, для которой вы до сих пор не нашли применение, хотим вас обрадовать – теперь там будут располагаться полотенца. Встройте туда несколько полок желаемого размера, и используйте их для хранения банных принадлежностей: шампуней, гелей для душа и, конечно же, полотенец.

5 На стене Разместите на стене деревянные полки для хранения. В ванной комнате осталась стена, на которой нет плитки? Отлично! Самое время использовать эту плоскость для своих потребностей – особенно, если вы являетесь владельцем крохотной ванной. Вариантов размещения полотенец на стене существует великое множество, начиная от подвесных органайзеров, и заканчивая перекладинами, или крючками. Также можно использовать специальный настенный дисплей. В общем, все зависит от ваших желаний и возможностей ванной комнаты.

6 Под раковиной Под раковиной можно поставить небольшие коробки для полотенец. Кто сказал, что место под раковиной должно пустовать? Лучше оборудуйте там большую открытую полку или глубокий выдвижной ящик. Такое решение позволит существенно сэкономить площадь в крохотных ванных комнатах. Если же у вас большой санузел – тоже хорошо. При помощи данного приема вы не дадите пространству пустовать. Кстати, за рубежом данная «система хранения» является едва ли не популярнее, чем открытые настенные полки.

7 На стойке Стойки для полотенец будут отлично смотреться в ванной комнате. Если ванная комната обладает средними или большими размерами, то специальная стойка для полотенец станет самым удачным решением. Существует несколько разновидностей данных приспособлений: одни состоят только из перекладин, на которые вешаются банные принадлежности, и другие – из мини-полочек, куда можно сложить не только полотенца, но и другие мелочи.

8 Над унитазом Полки над унитазом должны располагаться максимально удобно, чтобы не биться о них головой. Еще одно решение для маленького санузла. Небольшие полки, прибитые над унитазом, помогают сэкономить ценные квадратные метры в комнате. Однако с ними нужно быть аккуратнее: следите, чтобы полки были не широкими и располагались не слишком низко. Согласитесь, постоянно биться о них головой не захочется никому, поэтому стоит заранее позаботиться об удачном расположении.