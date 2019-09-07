Неожиданные места на кухне, которые могут скрывать плесень (Фото)

1 Даже если вы регулярно проводите уборку и вам кажется, что в комнате царят идеальные чистота и порядок, коварные грибки могут скрываться от вас в самых неожиданных местах. Чтобы предотвратить их размножение, необходимо знать, где искать плесень. На кухонном фартуке Плесень появляется на кухонном фартуке из-за скопления жира и влаги. Согласно правилам гигиены, кухонный фартук нужно мыть каждый раз после приготовления пищи. Если вы этого не делаете, то готовьтесь к тому, что вашими гостями станут грибки. Дело в том, что влажная среда и частицы жира – то, что нужно бактериям для появления и развития. Нет времени на генеральную уборку? Ничего страшного. Просто протрите фартук тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Процедура займет несколько минут, зато вы будете уверены, что на вашей кухне нет нежданных гостей.

2 В отсеке для овощей Если овощи в холодильнике пропадут, плесень появится там очень быстро. Еще одно излюбленное место плесени – ящик для овощей в холодильнике. Здесь достаточно влажно, не слишком холодно, нет недостатка в питательной среде – особенно, если вы забыли на 7-10 дней о переспевших овощах или фруктах. Во избежание появления грибка в холодильнике, старайтесь раз в неделю проверять содержимое отсека и выбрасывать испорченные плоды. Также специалисты советуют промывать ящик теплым содовым раствором. Для его приготовления нужно взять стакан воды, добавить одну чайную ложку соды и дождаться, пока она полностью растворится. После этого можно приступать к мытью холодильника. А для того, чтобы уменьшить уровень влажности, застелите дно отсека несколькими бумажными полотенцами. Они будут впитывать излишнюю влагу и поддерживать чистоту в ящике.

3 В банках с крупами Если в банку с крупой попадет влага, там поселится и плесень. Оказывается, плесень может завестись и в банках с крупами, даже если они надежно закрыты. Каким образом? Да очень просто. Достаточно хоть одной капле воды попасть в емкость, и через некоторое время вы обнаружите в гречке или рисе грибок. Избежать порчи продуктов поможет тщательная обработка банок, в которых вы планируете их хранить. Перед тем, как поместить в контейнер крупу, промойте его теплой водой с добавлением мыла или раствором уксуса. После окончания процедуры высушите банки на воздухе и только после этого насыпайте крупу внутрь.

4 На кухонных принадлежностях Силиконовые лопатки нужно тщательно мыть скребком, чтобы там не появилась плесень. Если вы спросите в магазине, какие кухонные аксессуары самые качественные, долговечные и простые в уходе, вам наверняка ответят: "Те, что сделаны из силикона". С одной стороны, продавцы будут правы – по сравнению с тем же пластиком или металлом, силикон имеет гораздо больше преимуществ. Однако, есть одно "но". Если вы долго пользуетесь кухонными лопатками, на них образуется тонкий липкий слой, который является идеальной средой для размножения бактерий. Чтобы девайсы прослужили вам как можно дольше, после использования тщательно очищайте их от остатков пищи. Делать это лучше при помощи скребка либо жесткой поверхности губки – мягкая тряпка окажется здесь бессильной. Для мытья используйте только горячую воду и специальные моющие средства. Убирать кухонные принадлежности в ящик можно только после того, как они окончательно высохнут.

5 В микроволновой печи Чтобы предотвратить появление плесени, регулярно дезинфицируйте микроволновку. Многие хозяйки уверены, сто СВЧ-волны способны убить любое проявления плесени. Однако, это не так. По информации, бактерии и грибки отлично уживаются в микроволновке и не чувствуют никакого дискомфорта. Поэтому печь нужно регулярно дезинфицировать. Для этих целей подойдет обычный уксус. Налейте его в стеклянную емкость, поставьте в микроволновку и включите ее на пару минут. По истечению времени, откройте дверцу и дождитесь пока прибор полностью высохнет. Совет: Чтобы избежать появления и размножения грибка в камере микроволновки, каждый раз после приготовления или разогревания блюда открывайте дверцу прибора на 3-5 минут.

6 В посудомоечной машине Плесень появляется в посудомоечной машине из-за горячей воды и пара. Несмотря на то, что посудомоечные машины постоянно подвергаются воздействию горячей воды и пара, в них тоже может образовываться плесень. Обычно, это происходит в складках резиновых уплотнителей, ведь там грибок себя чувствует вполне комфортно. Чтобы предотвратить появление вредных бактерий, используйте такой же метод борьбы с ними, как и в случае с микроволновкой – после мытья посуды оставляйте дверь открытой на 15-20 минут. Закрыть ее можно будет только тогда, когда камера хорошо просохнет и проветрится.

7 Под кухонной мойкой Готовьтесь к появлению плесени под мойкой, если у вас протекают трубы. К сожалению, плесень может появится не только в мойке или на ее поверхности, но и под сантехникой. Проблема состоит в том, что в местах, скрытых от глаз, ее практически невозможно заметить, что впоследствии приводит к быстрому размножению грибков (особенно, если у вас протекают трубы). Какой же существует выход из данной ситуации? Несколько раз в месяц заглядывайте в шкаф под кухонной мойкой. Таким образом вы сможете не только контролировать работу сантехники, но и вовремя замечать появление плесени.

8 Во влажных полотенцах Всегда сушите кухонные полотенца и чаще меняйте их. По информации, влажное полотенце – это настоящий рай для плесени. Кухонные полотенца практически всегда мокрые, поэтому бактерии на них появляются очень стремительно. Чтобы не допустить попадания плесени на руки и посуду, меняйте полотенца как можно чаще, даже если они кажутся вам абсолютно чистыми.

9 Под холодильником Плесень может поселиться под холодильником из-за скопившихся пыли и грызи. Пол под холодильником моется очень редко. И даже не из-за того, что хозяйки ленивые, просто это место относится к категории труднодоступных. Впрочем, плесени все равно, по какой причине вы не убираете этот участок пола. Пыль, грязь и конденсат, который собирается при размораживании техники, служит для нее отличной средой. Чтобы вымыть полы под холодильником, не обязательно передвигать его с места на место. Лучше воспользуйтесь следующим лайфхаком: намотайте на длинную линейку влажную тряпку и протрите ею грязный участок. А избавиться от грибка поможет обычный столовый уксус или хлорсодержащий раствор.