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Почему дома в Америке такие хрупкие и из чего их строят

Почему дома в Америке такие хрупкие и из чего их строят
06:11 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Американские дома можно спокойно называть картонными.

Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни видел, как герой какого-нибудь голливудского боевика с легкостью одной рукой или ногой проламывает тонкую стену американского дома. Однако, эпический восторг у зрителя от увиденного быстро сменяется вопросом: “А правда ли, что в США дома построены из картона?”. Особенно часто такие вопросы возникали несколько лет назад, но и сейчас такое бывает. Что ж, давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

Из чего строят дома в Америке?

В Украине современные дома строятся, по большей своей массе, из блоков или кирпича. Считается, что такие материалы обладают прочностью и гораздо более устойчивы к холоду, чем другие строительные материалы. В то же время на другом конце земного шара люди склонны считать совершенно иначе, предпочитая использовать при строительстве жилища более легковесные материалы. Так, в большинстве североамериканских штатов используются тонкие деревянные брусья в качестве каркаса будущего дома, который обшивается листами ДСП или фанеры. Что ж, не картон, конечно, но по свойствам мало чем от него отличается. Снаружи такой дом украшают сайдингом или декоративным кирпичом. 

Из-за того, что перекрытия в американских домах не отличаются большой стойкостью, на всех этажах выше первого настоятельно не рекомендуют прыгать, танцевать или ронять что-то тяжелое. Последствия неосторожного прыжка, я думаю, всем понятны.

Почему дома в Америке так легко разрушить?

Жители США гораздо меньше концентрируются на постройке долговечного жилья не только из-за благоприятного климата, не требующего дополнительной теплоизоляции дома в холодное время года, но и по причине частых ураганов. Согласитесь, уж лучше построить дом из легких материалов, который при необходимости можно легко восстановить, чем монументальное блочное или кирпичное здание, требующее для реконструкции гораздо больших затрат. Кроме того, невысокая себестоимость здания позволяет не делать большой жизненной трагедии из того, что твой дом был разрушен в результате очередного ураганного ветра.

Уютный дом для пары американских пенсионеров (Фото)

Благодаря невероятной легкости конструкции каркасного жилища, новые жилые районы строятся за считанные месяцы, что тоже является несомненным плюсом в условиях, требующих от населения определенной мобильности и готовности постоянно менять свое место жительства. Как вы считаете, подошла бы такая технология возведения зданий в нашей стране?

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Строительство, США, Америка, Штаты, Стройка, Картон.
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