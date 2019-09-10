Уникальные идеи вашего дома: 12 способов разделить комнату на зоны (Фото)

1 Можно использовать шторы, ширмы, ковры и много других интересных способов, о которых можно узнать в этой статье. Перегородка Перегородка для комнаты, обозначающая стену. Одним из самых востребованных способов зонирования является перегородка. С ее помощью вы можете обозначить стену, но при этом вам не нужно будет ее воздвигать в комнате. Перегородки бывают самыми разными, начиная от традиционных невысоких, и заканчивая прозрачными, фактурными, раздвижными. Большой плюс этой конструкции в том, что можно подобрать экземпляр для любого стиля интерьера. Что касается минусов, то главный состоит в трудности демонтажа, если перегородка вам надоест.

2 Стеллаж Стеллаж будет служить и перегородкой, и местом для хранения. Более функциональным вариантом является стеллаж. Он будет выполнять не только функцию зонирования помещения, но и послужит отличной системой хранения. Можно выбрать высокую модель, которая будет доходить прямо до потолка, и хранить там нужные вам вещи. Среди них книги, вазы, комнатные цветы, фотографии, награды и так далее. Если вы хотите, чтобы перегородка была лишь условной, подберите небольшой стеллаж. При желании, вы всегда сможете отодвинуть его к стене и снова сделать комнату единым целым.

3 Шторы Шторы используются для зонирования спального места. Традиционно, шторы используют для зонирования спального места. Этот вариант зонирования популярен в квартирах-студиях. Шторами можно занавесить как кровать, которая располагается в нише, так и отдельно стоящий предмет мебели. Когда к вам будут приходить гости, кровать можно будет зашторить, тем самым, скрывая ее от посторонних глаз. В любое другое время спальное место может быть открытым. Совет: При планировании зонирования данным способом учитывайте тот факт, что шторы подойдут далеко не для каждого стиля интерьера. Они будут гармонично смотреться в квартире, оформленной в скандинавском или эко-стиле. А вот классика, минимализм и арт-деко не приемлют отделение спального места шторами.

4 Проем Проем между кухней и гостиной можно оставить открытым. Еще один удачный способ зонирования – это проем. В дальней части комнаты можно расположить мини-библиотеку, домашний офис или сделать место для отдыха. В зависимости от ваших пожеланий, можно оборудовать проем раздвижными дверями или оставить его открытым. Мы советуем остановиться на втором варианте, так как в этом случае пространство не будет загромождено, а комната покажется больше, чем она есть на самом деле.

5 Ниша Ниша идеально подойдет для размещения спального места. Если в квартире есть ниша, грех ею не воспользоваться. Чаще всего в этой части комнаты оборудуют спальную зону. Также наличие ниши очень удобно в детской комнате, где оформить еще и рабочее место для ребенка. Для воплощения идей подойдет как готовая конструкция, изначально предусмотренная в квартире, так и сделанная своими руками, при помощи обычной перегородки.

6 Ширмы Ширмы являются мобильным способом зонирования пространства. Самый практичный способ зонирования пространства – это ширма. Данная конструкция была придумала много столетий назад, и изначально применялись только на востоке. В Европу мода на ширмы пришла лишь в середине XVII века. В то время их использовали в качестве перегородок для переодевания. Сейчас ширма служит отличным вариантом разделения помещения на зоны. Ее главный плюс в том, что она очень мобильная: в любой момент вы можете перенести конструкцию в другое место, не прикладывая для этого особых усилий. Кстати, если у вас маленькая квартира и мест для хранения катастрофически не хватает, обратите внимание на ширмы с вешалками и крючками, которые можно использовать для размещения одежды. А максимально расширить пространство помогут зеркальные конструкции. Они не только визуально увеличат комнату, но и станут достойным декоративным элементом.

7 Подиум На подиуме можно расположить кровать. Если перенести какую-нибудь зону на подиум, она автоматически станет отдельным пространством. Но если вы хотите усилить визуальный эффект, можно дополнить данный способ зонирования перегородкой, шторами либо цветом. Последний вариант подойдет в том случае, если комната у вас оформлена в едином цвете, например, белом, а подиум, с оборудованной на нем зоной, вы сделаете в других тонах. Чаще всего подиум становится местом расположения спального места (с ящиками и полками для хранения) или рабочей зоны. Но можно пойти и другим путем, разместив там мини-библиотеку, столовую, игровую комнату.

8 Цвет Зону гостиной и кухни можно выделить разными цветами. Дизайнеры часто разделяют зоны разными цветами. Это выглядит очень красиво и практично. Однако, перед тем, как применять данный способ, нужно продумать правильные сочетания оттенков. Лишь в этом случае комната будет гармоничной и стильной. Если вы не хотите обозначать разными цветами все помещение, оформите обычную акцентную стену в одной из зон. Наиболее актуальным это решение станет для разделения спальни и кухни. Впрочем, такой способ можно использовать и для зонирования гостиной и спального места.

9 Мебель Гостиную и кухню можно разделить спинкой дивана. Во многих однокомнатных квартирах можно увидеть две зоны, разделенные спинкой дивана. Подобный вариант часто применяют в студиях. Однако, это не единственное выгодное решение, если речь идет о зонировании пространства мебелью. Можно пойти и более оригинальным путем. Например, поставить тумбу для телевизора с кронштейнами посередине комнаты, чтобы экран мог поворачиваться в разные стороны. При этом, диван и кровать будет стоять у противоположных стен друг напротив друга, чтобы телевизор можно было смотреть и в «спальне», и в «гостиной». Двигающаяся перегородка позволит смотреть телевизор в любой части комнаты. Еще один интересный вариант – установить туалетный столик с большим зеркалом, в котором будет отображаться противоположная стена. Таким образом, вы сможете не только создать два отдельные друг от друга зоны, но и зрительно расширить пространство маленькой комнаты.

10 Освещение В каждой зоне должен быть свой светильник. Грамотное освещение помогает убить двух зайцев одновременно: обеспечить себе комфортную жизнь и разделить комнату на зоны. Сделать это не так сложно, как кажется. Просто для разных «комнат» нужно подобрать разные светильники. Например, в гостиной поставить торшер, кухню выделить светодиодной лентой, а над обеденной зоной повесить красивую люстру. Точечные светильники, яркость которых можно регулировать, также станут отличными помощниками в вашей миссии. Еще одно хорошее решение – расположить рядом со спальным местом настольную лампу, а рабочие зоны обозначить при помощи специальных подвесов.

11 Ковер Ковер поможет визуально отделить гостиную от кухни. В большинстве случаев ковер служит для очерчивания зоны гостиной. Его кладут возле дивана и таким образом объединяют место для отдыха в единую композицию. Удачным является решение, когда ковер по оттенкам сочетается с постельным бельем. В этом случае дизайн интерьера остается гармоничным.