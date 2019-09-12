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Освежаем интерьер: замечательные способы озеленения квартиры

Смотрите фото (16)
Освежаем интерьер: замечательные способы озеленения квартиры
09:48 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com

Горшечные цветы не только оживляют интерьер, но и очищают воздух в помещении, потому-то мини-сады так актуальны дома и в офисе.

  • 1

    Цветущий стол

    Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

  • 2

    Стеклянная ваза

    Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

  • 3

    Полезное панно

    Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

  • 4

    Висящее кашпо

    Небольние горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

  • 5

    Цветочные декорации

    Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

  • 6

    Деревянное панно

    Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

  • 7

    Аленький цветочек

    Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

  • 8

    Горизонтальные растения

    Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

  • 9

    Весенний стол

    Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

  • 10

    Настольная лампа

    Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

  • 11

    Висящие миниатюры

    Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

  • 12

    Книга с растением

    Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

  • 13

    Забавные фигурки

    Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

  • 14

    Волшебные шкатулки

    Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.

  • 15

    Зеленая стена

    Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.

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Квартира, Интерьер, Дом, Озеленение, Дизайн.
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