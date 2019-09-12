Освежаем интерьер: замечательные способы озеленения квартиры

1 Цветущий стол Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.

2 Стеклянная ваза Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.

3 Полезное панно Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.

4 Висящее кашпо Небольние горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.

5 Цветочные декорации Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.

6 Деревянное панно Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.

7 Аленький цветочек Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.

8 Горизонтальные растения Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.

9 Весенний стол Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.

10 Настольная лампа Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.

11 Висящие миниатюры Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.

12 Книга с растением Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.

13 Забавные фигурки Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.

14 Волшебные шкатулки Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.