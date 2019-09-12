Освежаем интерьер: замечательные способы озеленения квартиры

Цветущий стол
Композиция из небольших растений, камешков, фигурок и подставок для цветов в нише старого кофейного столика.
Стеклянная ваза
Растения в стеклянной вазе, украшенной бусинами и камнями.
Полезное панно
Деревянная доска с баночками-горшочками для пряных трав, которые можно выращивать на своей кухне.
Висящее кашпо
Небольние горшочки с цветами в кармашках обыкновенного тряпичного органайзера.
Цветочные декорации
Папоротник в старом плафоне от уличного фонаря.
Деревянное панно
Красивейшее панно из темного дерева с отверстиями, из которых пробиваются живые цветы.
Аленький цветочек
Орхидея, растущая в стеклянной банке вместо обычного горшка.
Горизонтальные растения
Горшки с цветами, прикрепленные к стене горизонтально.
Весенний стол
Небольшая линия газона, разделяющая две половинки обеденного стола.
Настольная лампа
Цветы, растущие вокруг ножки настольной лампы.
Висящие миниатюры
Небольшие растения в маленьких стеклянных емкостях, украденных замысловатым плетением из ниток.
Книга с растением
Даже старые книги можно превратить в необычный горшок для растений.
Забавные фигурки
Смешные мордашки из пустой яичной скорлупы и обыкновенной газонной травы.
Волшебные шкатулки
Старый органайзер с выдвижными ящиками, переделанными под палки для цветов.
Зеленая стена
Красивый вьющийся цветок, растущий в специальной раме, которая крепится к стене.