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Облегчаем жизнь хозяйкам: полезные "свойства" бумажных полотенец

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Облегчаем жизнь хозяйкам: полезные "свойства" бумажных полотенец
02:30 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Предлагаем вам 10 лайфхаков с весьма популярным изобретением среди хозяек, благодаря своей многофункциональности, - бумажным полотенцем.

  • 1

     Защищаем бутылку с растительным маслом от жирных капель

    Чтобы капли не скатывались по бутылке, оберните ее бумажным полотенцем.

    Растительное масло является незаменимым в приготовлении большинства блюд. Однако, у него есть существенный минус – масляные капли постоянно «сбегают» и оказываются на столе. В результате бутылка становится жирной и ее сложно удержать в руках, а пятна на столешнице приходится отмывать еще несколько часов.

    Чтобы избежать всех этих последствий, используйте бумажное полотенце. Все, что вам нужно – это обернуть его вокруг бутылки и закрепить обычной резинкой. Даже если капли будут норовить сбежать по пластику, полотенце быстро вберет их в себя.

    Совет: Для этой цели можно использовать не только бумажное полотенце, но также старые напульсники, резинки от носков или туалетную бумагу.

  • 2

    Размягчаем тростниковый сахар

    Размягчите тростниковый сахар с помощью влажного полотенца

    Как всем известно, у тростникового сахара есть одно неприятное свойство – с течением времени он становится очень жестким. Если время позволяет, можете положить его в один контейнер вместе с несколькими кусочками яблока, и оставить на пару дней. Влага, которая содержится во фрукте, передастся сахару, и он станет намного мягче.

    А вот когда результат нужен сию секунду, воспользуйтесь следующим советом: положите сахар в тарелку, накройте влажным бумажным полотенцем и поставьте в микроволновую печь. Через полминуты достаньте емкость.

  • 3

    Используем для готовки в микроволновке

    Используйте влажное бумажное полотенце, когда готовите в микроволновке, чтобы блюда не были резиновыми.

    Наверное, вы часто замечали, что иногда продукты, которые готовятся или разогреваются в микроволновке, по консистенции напоминают резину. Это происходит из-за того, что вода, которая содержится в пище, во время готовки превращается в пар. Если этот процесс происходит слишком быстро или, наоборот, медленно, то в результате мы получаем невкусное блюдо.

    Чтобы еда была вкусной, а не резиновой, оберните влажным полотенцем овощи, которые вы собираетесь готовить в микроволновке. Или просто положите его в емкость с едой, результат будет таким же.

  • 4

    Просушиваем овощи для салата

    Положите в сито бумажное полотенце и сверху высыпьте огурец для салата.

    Чтобы вода не попадала в готовые блюда, овощи и листья для салата нужно просушивать. Профессиональные повара используют для этого специальный прибор. Однако мы предлагаем не тратиться на устройство, а отдать предпочтение обычным бумажным полотенцам.

    Для того, чтобы процедура сушки была наиболее эффективной, положите полотенце на дно дуршлага и сверху на него выложите овощи или листья. Далее несколько раз поверните и встряхните их, чтобы они смогли равномерно просушиться.

  • 5

    Готовим стейки

    Чтобы стейк получился с хрустящей корочкой, уберите лишнюю влагу.

    Чтобы стейк получился сочным, аппетитным, а главное – с румяной корочкой, его нужно просушить, прежде чем отправлять на раскаленную сковороду. На помощь вам придет бумажное полотенце. Оно за считанные секунды поможет убрать лишнюю влагу с мяса и подготовить его к жарке.

  • 6

    Продлеваем свежесть листьев салата

    Упакуйте листья салата вместе с полотенцем в пакет на защелке.

    Обычно, мы покупаем на рынке салат с запасом, чтобы не приходилось каждый раз бегать за новой порцией. Однако, чаще всего получается так, что мы выкидываем деньги на ветер, ведь листья салата очень быстро желтеют и даже чернеют, несмотря на то, что лежат в холодильнике.

    Чтобы продукт не портился, заверните его в сухое бумажное полотенце, положите в пакет, а затем отправьте в холодильник на нижнюю полку. Полотенце будет впитывать в себя излишнюю влагу, из-за которой, собственно говоря, и гниет салат.

  • 7

    Дольше храним зелень

    Оберните влажным полотенцем зелень, чтобы она долго сохраняла свою свежесть. 

    В отличие от салата, свежий укроп, петрушка, кинза и прочая зелень не гниет, а очень быстро сохнет. И если свежий продукт может улучшить вкус блюда, добавить ему какую-то изюминку, то сухая зелень не даст никакого положительного результата.

    Если после приготовления ужина у вас осталась мята или тимьян, и вы не знаете, когда они вам пригодятся в следующий раз, заверните зелень во влажное бумажное полотенце и найдите для нее место в холодильнике. Благодаря этим простым действиям, веточки еще несколько дней будут свежими. Кстати, эффект будет горазд лучше, если перед тем, как обернуть зелень полотенцем, вы на несколько минут опустите ее в емкость с водой.

  • 8

    Заменяем фильтр 

    Через бумажное полотенце можно процедить чай или кофе

    Любите рассыпной чай, но ненавидите, когда в кружке плавают листья? Используйте в качестве фильтра бумажное полотенце. Просто оторвите кусочек, положите его сверху на чашку и процедите заваренный чай – все лишнее останется на полотенце, а вы сможете наслаждаться удивительным вкусом напитка. Также при помощи бумажного полотенца вы сможете заварить ароматный кофе в чашке, если вдруг у вас закончились фильтры для кофеварки.

  • 9

    Готовим бекон

    Прежде сем положить бекон в микроволновку, положите его между полотенцами.

    По информации Novate.ru, все хозяйки сходятся на мысли, что бекон лучше всего готовить в микроволновке. Однако после него на посуде и в самой печи остается очень много жира, который сложно отмыть. Чтобы избавить себя от лишней домашней работы и сэкономить время, положите бекон между полотенцами. Таким образом вы получите вкусную еду и чистую микроволновую печь.

  • 10

    Делаем салфетки для снятия макияжа

    Из половины рулона бумажного полотенца можно сделать салфетки

    Обычно, спонжи для макияжа заканчиваются в самый неподходящий момент. Вместо них, конечно, можно было бы использовать обычные влажные салфетки, но они плохо смывают тушь и превращают процесс умывания в настоящее мучение. Предлагаем вам хороший альтернативный вариант.

    В миске смешайте два стакана воды, две столовые ложки любого косметического масла и несколько капель чайного дерева. Поставьте смесь в микроволновку на 10-15 секунд, чтобы она нагрелась и получилась однородная консистенция. Далее разрежьте рулон с бумажными полотенцами пополам, положите одну половину в миску, залейте полученным раствором и дайте пропитаться. После этого удалите картонную втулку и используйте самодельные салфетки каждый день перед сном.

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Домохозяйка, Дом и сад, Лайфхак, Бумажное полотенце.
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