Лунный посевной календарь с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

16 Сентября 2019, Понедельник 18 лунный день: Убывающая луна. Опрыскайте ягодные кустарники от болезней и вредителей.

17 Сентября 2019, Вторник 19 лунный день: Убывающая луна. Снимайте фрукты для сушки и заморозки. Делайте заготовки.

Народная примета на день: Василиса. 'Баба Василиса, со льном торопится'. Бабья работа в полном разгаре.

18 Сентября 2019, Среда 20 лунный день: Убывающая луна. Снимайте фрукты и овощи для переработки и длительного хранения.

19 Сентября 2019, Четверг 21 лунный день: Убывающая луна. Наведите порядок в хранилищах. Проветривайте теплицы.

Народная примета на день: Михайлов день. Похолодание - михайловские морозцы.

20 Сентября 2019, Пятница 22 лунный день: Убывающая луна. Формируйте декоративные кустарники, обрезайте деревья.

Народная примета на день: Лука. Начинается торговля репчатым луком.

21 Сентября 2019, Суббота 23 лунный день: Третья четверть. Окуривайте садовые деревья от вредителей. Уничтожайте сорняки.

Народная примета на день: Рождество Богородицы. В народе - Малая Пречистая (Большая Пречистая - Успение, 28 августа). Апасов день. Осенины. Вторая встреча осени. Всякому лету конец. Убирают пчел, собирают лук. Церковный праздник: Рождество Пресвятой Богородицы.

22 Сентября 2019, Воскресенье 24 лунный день: Убывающая луна. Сажайте и пересаживайте облепиху и калину. Удобряйте почву.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.