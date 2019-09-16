Лунный посевной календарь с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 16 сентября по 22 сентября 2019 года
16 Сентября 2019, Понедельник 18 лунный день: Убывающая луна. Опрыскайте ягодные кустарники от болезней и вредителей.
17 Сентября 2019, Вторник 19 лунный день: Убывающая луна. Снимайте фрукты для сушки и заморозки. Делайте заготовки.
18 Сентября 2019, Среда 20 лунный день: Убывающая луна. Снимайте фрукты и овощи для переработки и длительного хранения.
19 Сентября 2019, Четверг 21 лунный день: Убывающая луна. Наведите порядок в хранилищах. Проветривайте теплицы.
20 Сентября 2019, Пятница 22 лунный день: Убывающая луна. Формируйте декоративные кустарники, обрезайте деревья.
21 Сентября 2019, Суббота 23 лунный день: Третья четверть. Окуривайте садовые деревья от вредителей. Уничтожайте сорняки.
22 Сентября 2019, Воскресенье 24 лунный день: Убывающая луна. Сажайте и пересаживайте облепиху и калину. Удобряйте почву.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.