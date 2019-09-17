Своими руками для декора: ТОП10 интересных вариантов декора из подручных средств (Фото)

1 Фурнитура из кожи Кожаные ручки красиво смотрятся на тумбах. Практически у любого человека дома есть старая кожаная сумка, порванная или износившаяся куртка. Чтобы не складировать ненужные вещи в квартире, а найти им полезное применение, предлагаем воспользоваться следующим дизайн-хаком: сделайте из старого кожаного изделия практичную и стильную фурнитуру. Это могут быть ручки для дверей, тумбочек, шкафов. Приятный бонус этой идеи состоит в том, что фурнитура из кожи будет гармонично смотреться в любом интерьере, будь то лофт, минимализм и пр.

2 Галечный пол Галечный пол выглядит оригинально, является износоустойчивым. Вместо дорогостоящего напольного покрытия можно воспользоваться более бюджетным и креативным вариантом. Мы говорим про пол из морской или речной гальки. Больше всего он подойдет для ванной комнаты, так как она характеризуется повышенной влажностью и постоянными перепадами температур. Галька износостойкая, экологичная, имеет широкую цветовую палитру и оказывает массажный эффект на ступни. Сама процедура создания пола очень простая: вам нужно будет подобрать камни, сочетающиеся по цвету и размеру, приклеить их на плиточный клей и затереть швы. Также из гальки можно сделать небольшой коврик или насыпать в открытые ниши возле стен.

3 Шторки вместо кухонных фасадов Шторки подойдут для деревенского стиля в интерьере. Чаще всего именно фасады являются самыми дорогими, если речь идет о кухонном гарнитуре. Поэтому с недавних пор дизайнеры стали советовать использовать вместо дорогостоящих элементов обычные шторки. Они создают в комнате ощущение уюта и делают более разнообразными фактуры помещения. Несмотря на то, что гармоничнее всего шторки смотрятся в стиле кантри и рустикальном стиле, который делает акцент на грубую природную красоту, вы можете поэкспериментировать и сыграть на контрасте. Попробуйте сочетать шторки вместе с современным оборудованием, характерным для стиля хай-тек, или с кирпичными стенами, популярными в стиле лофт.

4 Веревка вместо плинтуса Бюджетный вариант - плетеная веревка вместо потолочного плинтуса. Если вы хотите добавить интерьеру оригинальности и немного сэкономить, купите вместо традиционного потолочного плинтуса кант. Он представляет собой веревку, сплетенную из натуральных и синтетических волокон. Ранее такие жгуты использовались исключительно для отделки мебели и подвязывания штор, однако с недавних пор ими стали декорировать и потолки. При помощи кантов маскируют зазор, который образовываются между стенами и натяжным потолком. Еще один вариант применения – монтаж на стыках между разными уровнями многоярусных конструкций. Что бы вы не выбрали, дизайнерский шарм вашей квартире обеспечен.

5 Подхваты для штор из ремней Подхваты из ремней подойдут для мужской спальни или кабинета. Надоели классические жгуты для подвязывания штор? Тогда обратите внимание на ремни. Если в шкафу завалялся ненужный аксессуар, которым вы уже не пользуетесь, используйте его в качества подхвата. Чаще всего такой декоративный элемент встречается в оформлении кабинетов – для них дизайнеры обычно выбирают классические черные ремни. Такой прием делает комнату стильной и немного брутальной – то, что нужно настоящему мужчине. Совет: Более интересно смотрятся не классические экземпляры, а модели из нескольких полос либо плетеные варианты. Также вместо ремней можно использовать подтяжки. Но такой декор больше подойдет для менее официальной комнаты, чем, например, кабинет.

6 Шляпки на стене Шляпы можно хранить на стене, создав композицию. Не знаете, где хранить летние соломенные шляпки в холодный период? Предлагаем вам интересный вариант – прибейте на стену в гостиной или спальне несколько крючков и повесьте туда данные аксессуары. Там они не только будут дожидаться своего звездного часа, но также послужат украшением интерьера. Главный плюс соломенных шляпок состоит в том, что они смотрятся ненавязчиво, но, одновременно с этим, притягивают взгляд любого, кто зайдет в комнату.

7 Панно из досок Из досок можно сколотить панно с изображением города. Изделия из дерева с каждым годом набирают всю большую популярность благодаря своей прочности, экологичности и прекрасному внешнему виду. Кроме того, они прекрасно вписываются в любой стиль интерьера, будь то классика, минимализм или кантри. Одним из вариантов подобных изделий являются деревянные панно, сделанные из досок. Создать такой декоративный элемент вполне можно своими руками. Для этого сколотите основу, покрасьте ее в желаемый цвет и нанесите надпись, орнамент или любой другой рисунок. Вы потратите не так много времени на создание панно, но в результате получите по-настоящему дизайнерскую вещь.

8 Раковина из тазика Старый медный таз может стать мойкой на кухне. Если у вас есть старый оцинкованный таз, не торопитесь его выбрасывать. Он вполне сгодится в качестве раковины на кухню или в ванную, особенно, если речь идет о даче или загородном доме. Впрочем, такой ретро-элемент гармонично будет смотреться и в городской квартире, если она оформлена в индустриальном, рустикальном или стиле лофт. Преимуществ у такой идеи очень много. Среди них: экономия, разумное потребление и удивительный декоративный эффект.

9 Частичная обивка мебели Можно обновить обивку не на всем диване, а только на подлокотнике. Если кот изрядно подпортил внешний вид подлокотника кресла, или вы разлили на диван кофе и теперь не можете вывести пятно, совсем не обязательно менять мебель целиком. Можно заказать услугу частичной обивки. Этот же вариант поможет вписать имеющуюся мебель в новый интерьер. Таким образом вы сможете и сэкономить немалое количество денег, и обновить предметы интерьера, если они потеряли свой первозданный внешний вид.