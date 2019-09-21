Сезонные работы в саду: посадка и уход за лилиями

1 Большой популярностью пользуются лилии. Они поражают своим богатым разнообразием, утонченностью и красотой. Чтобы они радовали пышным цветением, нужно знать, как ухаживать за лилиями на даче. Рассмотрим, что необходимо делать в период весны и лета, начиная с посадки этого растения.

2 Особенности посадки лилий Опытные садоводы рекомендуют выращивать вместе по несколько луковиц одного сорта. Пересадку можно производить раз в четыре года, иначе заметно ухудшится рост. Причем желательно это делать в осенний период. Но у весенней посадки есть и свои преимущества. Новое растение успеет порадовать хорошим ростом и цветением. Снижается риск гибели луковиц на протяжении зимы. Весенние посадки можно выкопать осенью и отправить на хранение в холодильник, чтобы они не вымерзли и не вымокли. Также важно учитывать то, как сажать на даче и ухаживать за лилиями того или иного сорта. Например, североамериканские виды рекомендуется высаживать осенью, а растения с поздним цветением – весной. Кроме того, имеют значение климатические условия региона. Так, если лето длинное и теплое, то рационально проводить посадку весной. Если оно холодное и короткое, то лучше это делать в середине осени, иначе цветы появятся не раньше следующего года. В средней полосе России саженцами обычно занимаются в апреле.

3 Подготовка посадочного материала Весной лучше отдавать предпочтение луковичкам с небольшими ростками. На них не должно быть гнили, плесени, пятен и прочих признаков заболеваний. Чтобы уберечь саженцы от поражения различными грибками и бактериями, проводят дезинфицирующую обработку. Для этого сначала весь посадочный материал аккуратно промывают обычной водой, а затем опускают в слабый раствор фунгицида или марганцовки. Это фундаментальные основы и один из полезных советов касательно того, как ухаживать за лилиями на даче. Затем растение освобождают от поврежденных чешуек и тщательно промывают в нескольких чистых водах. После такой обработки луковицы можно высаживать в грунт с использованием обрезанных пластиковых бутылок. Это отличный мини-парник для еще неокрепших и молодых побегов.

4 Обработка и подготовка почвы Лилия в целом является неприхотливым растением, но вот к грунту она достаточно требовательна. Она не переносит тяжелых почв, от которых сильно страдает успешность роста. Лучше отдавать предпочтение рыхлой, хорошо дренированной и плодородной земле. В самом начале весны или даже в конце зимы можно провести некоторые подготовительные мероприятия. В дальнейшем это сильно облегчит процесс того, как ухаживать за лилиями на даче и растить их. Следует выбирать участок, который никогда не затапливается и всегда находится на солнечной стороне. Тень и полутень категорически не подходят для данного растения. Верхние слои участка перекапывают примерно на полметра в глубину. Далее устраивают дренаж при помощи речной гальки или гравия для оттока влаги. При необходимости на дачный участок привозят свежую почву. Новую или старую землю обогащают калийно-фосфорным удобрением или перегноем. Навоз и прочую органику использовать нельзя. Если грунт отличается повышенной кислотностью, то ее нужно снизить. Для этого вносят доломитовую муку, древесную золу или мел. Добавление в почву фундазола дополнительно убережет лилии от болезней. Также важно до посадки поддерживать землю во влажном состоянии.

5 Посадка лилий на даче Перед тем как ухаживать за лилиями на даче, нужно произвести грамотную посадку. Глубина ямок зависит от вида почвы. Чем она легче, тем глубже будет лунка. Также имеет значение тип растения. Высокорослые цветы принято высаживать на глубину 12-20 сантиметров. При этом важно выдерживать тридцатисантиметровый интервал между луковицами. Для низкорослых лилий будет хороша глубина в 8-12 сантиметров. Интервал между ними должен быть примерно 15-20 сантиметров. Если у растения хорошо развита корневая система, то к данным значениям следует прибавить еще сантиметров пять. Опытные садоводы отмечают, что важно не переборщить с заглублением луковиц. Если оно будет излишним, то лилии не зацветут даже через несколько лет и их придется пересаживать на новое место. Рекомендуется укладывать луковицы на бочок. По многочисленным наблюдениям, так они размножаются гораздо быстрее. Если на дачном участке постоянно обитают грызуны, то цветы лучше высадить в металлическую сетку или специальные корзины.

6 Первичная подкормка Первая подкормка – это один из важнейших этапов того, как ухаживать за лилиями на даче весной. Как правило, в качестве удобрений в почву вносят древесную золу, аммиачную селитру или нитроаммофоску. Одно стоит внимательнее относиться к частоте и дозировке при проведении подкормок. Поскольку переизбыток питательных веществ, как и их недостаток, пагубно отражается на растениях. Самой безобидной добавкой можно назвать древесную золу. Ее за сезон можно вносить до шести раз. Она не только создает благоприятную среду для хорошего роста, но и защищает цветы от вредителей и плесени.

7 Особенности полива лилий Даже если заблаговременно и правильно подготовить и подкормить грунт, но не позаботиться о его влажности с момента посадки луковиц, то все старания могут пойти насмарку. Цветение либо будет скудным, либо вообще не произойдет. Если вы хотите знать, как правильно ухаживать за лилиями на даче, не стоит пренебрегать грамотным поливом растения. Рекомендуется сразу после высадки хорошенько увлажнить почву. Но этого недостаточно. Важно соблюдать регулярные поливы на протяжении всего сезона. При этом нельзя допускать ни застоя воды, ни пересушивания грунта. В противном случае это будет тормозить развитие лилий и негативно влиять на цветение. Эффективнее всего производить полив в утренние или дневные часы прикорневым способом. Но нужно постараться, чтобы вода не попала на листья. Дело в том, что излишняя влага на них или даже брызги могут способствовать появлению болезней и ожогов. Опытные садоводы дают полезные советы. Как ухаживать за лилиями на даче и проводить полив без застоя воды в земле? Небольшая хитрость заключается в том, что в грунт нужно подмешать перепревшие опилки или веточки хвои. Они-то и не дают почве пересыхать, удерживая в себе воду. Также чтобы влага распределялась среди растений равномерно, при посадке нужно выдерживать интервал, о котором упоминалось ранее.

8 Посадка лилий с ростками При весенней посадке лилий с ростками можно гарантированно получить красивейшие бутоны уже летом. Для этого предварительно проращивают луковицы и только потом закапывают в грунт. Лучше это делать в конце мая, когда заканчивается пора заморозков. Большое значение имеет степень развития росточка. Если он небольшой, то его высаживают на обычную глубину, о которой говорилось ранее. Если росток уже хорошо развит и даже развернул листья, то луковичку нужно погрузить в почву неглубоко, лишь до шейки. В противном случае он не пробьется сквозь слой земли и загниет. Но при таком способе высок риск вымерзания лилий в зимний период. Поэтому рекомендуется сделать пересадку осенью на привычную глубину. Также для предотвращения промерзания проросшие луковицы выкладывают в грунт бочком. Если известно о приближающихся заморозках, то нужно срочно принимать защитные меры. Поэтому важно знать, как ухаживать за лилиями на даче в подобных ситуациях. Обычно кусты обильно поливают водой с добавлением эпина. Это вещество поможет растениям снять стресс, а влажная почва примет на себя заморозок. Обычно как только из грунта показываются стебельки, проводят повторную подкормку.

9 Повторные подкормки лилий То, обильным и продолжительным цветением вас порадуют цветы или нет, в основном будет зависеть от того, как ухаживать за лилиями на даче весной. Подкормки в этом деле занимают не самую последнюю роль. Именно они способствуют накоплению сил, необходимых для успешного формирования бутонов. В этот период растение больше всего нуждается в большом количестве азота. Некоторые цветоводы вносят в грунт раствор нитрофоски, а после цветения – суперфосфата. Одновременно с удобрением лилии рекомендуется проводить профилактику различных заболеваний. Для этого в мае пропитывают почву однопроцентной бордосской смесью. Процедуру повторяют несколько раз уже в середине лета, обрабатывая не только почву, но и само растение. Если имеются явные признаки заболевания, то подкормку продолжают, чтобы луковицы дополнительно напитались полезными веществами.

10 Особенности подкормок При внесении удобрений важно знать некоторые нюансы того, как правильно ухаживать за лилиями на даче. Вносить подкормки нужно только в прогретую почву. Это объясняется тем, что корневой системе растения нужно впитывать полезные вещества, которые полностью растворены. В противном случае они уйдут все с талыми водами. Например, в средней полосе России этот период наступает в начале мая. В качестве дополнительного сигнала выступает длина росточков. Она должна быть не меньше десяти сантиметров, а листья должны отклоняться от стебля в разные стороны. В некоторых случаях удобрение лилий может стать, наоборот, вредным. Такую процедуру можно проводить только по мере необходимости. Ведь избыток минеральных веществ замедляет рост корней и надземных частей растения. Например, подкормка не потребуется в первые годы после посадки, если земля достаточно плодородная и не истощена другими зелеными питомцами.

11 Когда и чем подкармливать лилии? Рассмотрим секреты выращивания и как ухаживать за лилиями на даче с помощью удобрений. В первый год высаженные луковицы подкармливают органическими компонентами. Перед посадкой в почву вносят перегной, а далее готовят навозную жижу, которой в дальнейшем поливают всходы. На ведро воды обычно берут половину литра удобрения. На второй и третий год после посадки лилий подкормку производят комплексными минеральными составами. В них соотношение азота, фосфора и калия должно быть 1:2:2. Также через два года жизни растения кроме минеральных удобрений рекомендуется использовать аммиачную селитру. Ее требуется примерно тридцать граммов на квадратный метр земли. Этим веществом подкормку проводят три раза за период вегетации лилии (после появления ростков, бутонов и непосредственно на этапе цветения). На третьем году также вносят комплексное удобрение. Оно должно состоять (из расчета на квадратный метр) из двадцати граммов суперфосфата, двадцати пяти граммов калийной соли и пятидесяти граммов аммиачной селитры. Данную процедуру повторяют три раза в соответствии с ростом лилии.

12 Особенности летних подкормок лилий Рассмотрим, как ухаживать за лилиями на даче летом, ведь в этот период наиболее важно поддержать силы растения питательными веществами и повысить его устойчивость к различным заболеваниям. Чаще всего цветоводы пользуются древесной золой, чтобы растение порадовало прекрасным внешним видом, ярким, обильным и продолжительным цветением. Но подкормку этим веществом нужно проводить регулярно и грамотно. Как правило, на ведро воды берут стакан древесной золы. Ее нужно вносить однократно при поливе или постоянно добавлять небольшими порциями на протяжении лета. В период формирования бутонов рекомендуется обрабатывать вегетативные части лилий специальными растворами от различных вредителей. Для укрепления стеблей и усиления яркости цветов в середине лета в грунт вносят суперфосфат с содержанием калимагнезии. Стоит отметить, что во время цветения предпочтительнее всего использовать жидкие удобрения. Это объясняется тем, что гранулированные подкормки растворяются в воде очень долго, потому не оказывают должного эффекта. Удобрять растения жидкими средствами лучше всего после хорошего полива. Нужно ли подкармливать после цветения? Многие задаются вопросом о том, как ухаживать за лилиями на даче после цветения. В первую очередь следует уделить внимание подкормкам. В конце лета луковицы уже начинают переходить на стадию запаса питательных веществ, которые потребуются в следующем году для полноценного цветения. Чтобы помочь лилиям восстановить силы и легко перенести зимние суровые холода, рекомендуется сделать подкормку. Обычно декоративное растение удобряют в конце лета или в начале осени фосфорно-калийными составами. Также в этот период отлично подойдет калийная магнезия или подкормка на основе суперфосфата. Весенне-летний уход за лилиями заключается в целом ряде мероприятий, которые помогают растению сохранить жизнеспособность и красоту. В первую очередь убирают укрытия, под которыми саженцы содержались зимой. После необходимо аккуратно разрыхлить почву вокруг кустов. Также обязательно делать регулярный полив и своевременно вносить органические и азотосодержащие удобрения. С появлением бутонов землю обогащают калийно-фосфорными подкормками в виде калийной селитры, суперфосфата или древесной золы. При поливе важно не затрагивать листья, чтобы капельки влаги не спровоцировали ожог. Также необходимо делать прополку сорняков и удалять отцветшие бутоны. Опытные цветоводы в дополнении ко всему рекомендуют делать вокруг корней растения мульчирование грунта такими органическими материалами, как солома, опилки, листья или скошенная трава.

13 Когда и как обрезают цветоносы? В том, как ухаживать за лилиями на даче и в саду, обрезка занимает не самое последнее место. Данную процедуру необходимо проводить в нескольких случаях. Если листья загнили, засохли или подверглись заболеванию, если отцвели цветоносы, когда наступила пора делать уборку перед зимним хранением. Цветоносы обязательно обрезать, чтобы сохранить декоративность и остановить вызревание семян. В противном случае они будут отнимать силы, необходимые для роста. Удалять части растения рекомендуется на таком уровне, чтобы листья достаточно закрывали свежий срез. Такая небольшая хитрость поможет защитить его при поливе, и лилия не будет подвержена различным болезням. А как ухаживать за лилиями на даче осенью и в конце лета? Все очень просто – нужно дождаться, когда все листья станут вялыми и приобретут бледный окрас, тогда их можно обрезать на расстоянии нескольких сантиметров от почвы. Так луковицы легче адаптируются к зиме и весной быстрее дадут молодые ростки.