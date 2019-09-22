Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Не беременна?: Кейт Миддлтон похвасталась осиной талией (Фото)
Не беременна?: Кейт Миддлтон похвасталась осиной талией (Фото)

Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года

Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
21:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 23 сентября по 29 сентября 2019 года

23 Сентября 2019, Понедельник 25 лунный день: Убывающая луна. Снимайте арбузы, дыни и тыквы. Высаживайте малину и крыжовник.

  • Народная примета на день: Петр и Павел. 'На Руси два Петра-Павла - большой да малый, летний да осенний'. Осенний Петр-Павел - рябинник. В эту пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкою и начинают собирать ее для еды. Собирая рябину, оставляют на каждом дереве часть ягод для птиц.

24 Сентября 2019, Вторник 26 лунный день: Убывающая луна. Срезайте капусту. Снимайте фрукты для длительного хранения.

  • Народная примета на день: Федора Замочи Хвосты. 'Осенние Федоры подол подтыкают' (от грязи). Осеннее равноденствие. 'В Федору лето кончается, осень начинается'. 'Не всякое лето до Федоры дотянет'. 'Две Федоры в году - осенняя и зимняя, одна с грязью, а другая - со стужей'. Начинаются дожди, слякоть.

25 Сентября 2019, Среда 27 лунный день: Убывающая луна. Обрезайте и формуйте фруктовые деревья и ягодные кустарники.

  • Народная примета на день: Автоном. Жизнь животных замирает, осень вступает в свои права. По поверью, змеи с этого дня перебираются из полей в леса.

26 Сентября 2019, Четверг 28 лунный день: Убывающая луна. Займитесь уборкой участка. Сделайте уборку в хранилищах.

  • Народная примета на день: Корнилий. 'С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет'. Приступают к уборке корнеплодов. 'Воздвижения жди? так репу рви'.

27 Сентября 2019, Пятница 29 лунный день: Убывающая луна. Садово-огородные работы не рекомендуются. Отдыхайте.

  • Народная примета на день: Воздвиженье. Кафтан с шубой сдвинется, последний воз с поля, птицы в отлет пошли, а холода надвинутся. Все звери и насекомые ложатся на зиму, в том числе и медведь залегает в берлогу. В эту пору начинается одна из самых важных осенних работ - рубка капусты и заготовка ее на зиму. Церковный праздник: Воздвижение Креста Господня.

28 Сентября 2019, Суббота 30 лунный день: Новолуние. Рыхлите приствольные круги деревьев.

  • Народная примета на день: Никита Гусятник. Гуси летят - зимушку на хвосте тащят, снег несут на носу. 'Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме'.

29 Сентября 2019, Воскресенье 1 лунный день: Растущая луна. Воздержитесь от работ с растениями и землей.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Народные приметы, Лунный календарь, Alyona Alyona, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за сентябрь, Посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
04 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
05 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Инцидент с &quot;прослушкой&quot; Трубы расследует Нацполиция - пресс-служба ГБР
Инцидент с "прослушкой" Трубы расследует Нацполиция
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Помпео о звонке Трампа Зеленскому: Это личные беседы между мировыми лидерами
Помпео о звонке Трампа Зеленскому
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь