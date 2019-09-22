Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 23 сентября по 29 сентября 2019 года

23 Сентября 2019, Понедельник 25 лунный день: Убывающая луна. Снимайте арбузы, дыни и тыквы. Высаживайте малину и крыжовник.

Народная примета на день: Петр и Павел. 'На Руси два Петра-Павла - большой да малый, летний да осенний'. Осенний Петр-Павел - рябинник. В эту пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкою и начинают собирать ее для еды. Собирая рябину, оставляют на каждом дереве часть ягод для птиц.

24 Сентября 2019, Вторник 26 лунный день: Убывающая луна. Срезайте капусту. Снимайте фрукты для длительного хранения.

Народная примета на день: Федора Замочи Хвосты. 'Осенние Федоры подол подтыкают' (от грязи). Осеннее равноденствие. 'В Федору лето кончается, осень начинается'. 'Не всякое лето до Федоры дотянет'. 'Две Федоры в году - осенняя и зимняя, одна с грязью, а другая - со стужей'. Начинаются дожди, слякоть.

25 Сентября 2019, Среда 27 лунный день: Убывающая луна. Обрезайте и формуйте фруктовые деревья и ягодные кустарники.

Народная примета на день: Автоном. Жизнь животных замирает, осень вступает в свои права. По поверью, змеи с этого дня перебираются из полей в леса.

26 Сентября 2019, Четверг 28 лунный день: Убывающая луна. Займитесь уборкой участка. Сделайте уборку в хранилищах.

Народная примета на день: Корнилий. 'С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет'. Приступают к уборке корнеплодов. 'Воздвижения жди? так репу рви'.

27 Сентября 2019, Пятница 29 лунный день: Убывающая луна. Садово-огородные работы не рекомендуются. Отдыхайте.

Народная примета на день: Воздвиженье. Кафтан с шубой сдвинется, последний воз с поля, птицы в отлет пошли, а холода надвинутся. Все звери и насекомые ложатся на зиму, в том числе и медведь залегает в берлогу. В эту пору начинается одна из самых важных осенних работ - рубка капусты и заготовка ее на зиму. Церковный праздник: Воздвижение Креста Господня.

28 Сентября 2019, Суббота 30 лунный день: Новолуние. Рыхлите приствольные круги деревьев.

Народная примета на день: Никита Гусятник. Гуси летят - зимушку на хвосте тащят, снег несут на носу. 'Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме'.

29 Сентября 2019, Воскресенье 1 лунный день: Растущая луна. Воздержитесь от работ с растениями и землей.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.