На любой вкус: беспроигрышные правила оформления квартиры

1 Наполнение интерьера фактурами Выбор мебели и отделочных материалов – это далеко не самое главное в дизайне. Очень важно уделать внимание фактуре. Если упустить ее из виду, то после ремонта вы получите плоский интерьер, особенно, если в качестве основной цветовой гаммы выбирались белый, серый, бежевый оттенки. Поэтому подумайте о сочетании разных поверхностей и материалов. Например, можно купить глянцевую столешницу и поставить ее около матовой стены. Или постелить ковер с длинным ворсом возле дивана с велюровой обивкой. Плед, шторы и подушки также могут быть сшиты из разных тканей. Чем сильнее отличия, тем выигрышнее будет выглядеть комната.

2 Добавление живописи Для лаконичного интерьера можно подобрать яркую картину. Выразительности и глубины интерьеру могут добавить картины. Они не только заполнят пустоту стен, но и смогут стать ярким акцентом в комнате. Выбирая полотно, вы можете выбрать один из двух подходов: • подобрать картины, которые будут создавать контраст с интерьером; • приобрести полотна одинаковые по стилю с комнатой. Например, если ваша квартира оформлена в духе минимализма, то достойным украшением комнат станут черно-белые фотографии природы и городов. Что касается классического интерьера, то здесь можно пойти от обратного и повесить на стену яркую картину в стиле кубизма.

3 Изменение геометрии окон при помощи штор Окно станет больше, если повесить карниз чуть выше проема. Удивительно, как обычные шторы могут изменить ощущения от окна. Если оно небольшого размера, повесьте карниз на 15-20 см выше оконного проема. Таким образом вы сможете его визуально вытянуть. А сделать окно шире можно следующим образом: когда будете размещать карниз, проследите, чтобы он на 15-20 см заходил за край окна с каждой стороны. Совет: Красивые складки можно получить, выбрав шторы, которые будут длиннее или шире, чем это необходимо. Данный вариант подойдет для людей, которые любят украшать интерьер текстилем.

4 Стремление к лаконичности и прямым линиям В лаконичный интерьер проще добавлять детали. Создать изящный, легкий и красивый интерьер очень просто. Достаточно отдавать предпочтение прямым линиям и лаконичным формам. Они не бросаются в глаза, а значит и не надоедают с течением времени. В таком интерьере вы сможете постоянно экспериментировать с интересными фактурами и яркими оттенками, не боясь переборщить.

5 Сочетание цвета в пропорции 60-30-10 В спальне белый цвет является базовым, натуральный под дерево - дополнительным, и черный - акцентным. Если вы переживаете по поводу того, что неправильно подберете соотношение цветов в интерьере, подберите три оттенка, первый из которых должен быть основным, второй – дополнительным, и третий – акцентным. Основным цветом нужно оформить примерно 60% площади комнаты. Например, полоток, крупную мебель (диван, шкаф) и три стены. Дополнительный должен занимать около 30%, это может быть акцентная стена, шторы или ковер. Что касается последнего цвета. То в его оттенках подбираются аксессуары, такие как полки, подушки, вазы и другие.

6 Пустые стены Совсем не обязательно украшать стены декоративными элементами. Фотографии, картины и аксессуары уместно смотрятся далеко не в каждом интерьере, особенно, если переборщить. Для оформления поверхностей можно использовать другой дизайнерский прием под названием «акцентная стена». Просто покрасьте одну из стен контрастным цветом, который вам очень нравится и сочетается с общим интерьером комнаты. Например, если в помещение преобладает синяя мебель, то в таком же оттенке можно сделать одну из стен, при условии, что остальные поверхности имеют нейтральную цветовую гамму.

7 Изменение сезонных деталей Зимой можно поставить в вазу ветки и украсить их снежинками. Чтобы интерьер не приедался и круглый год выглядел свежо и интересно, вносите в него изменения, исходя из поры года. Например, можно чередовать зимние и летные шторы – для жаркого периода подойдет текстиль красного, желтого, оранжевого цветов и их оттенки, а для холодных месяцев – синего, фиолетового, бирюзового. Помимо штор можно менять диванные пледы и чехлы на подушках. Если в квартире много ваз, меняйте их наполнение, в зависимости от сезона. Также можно обновлять композицию из фото и постеров, которые располагаются у вас на стене, или стелить другие ковры.

8 Рифмовать цвета и орнаменты Цвет штор совпадает с цветом пледа и подушек в гостиной. Одним из самых главных правил гармоничного интерьера является создание пересечений. Например, цвет ковра может совпадать с цветом штор или диванных подушек. Кстати, вы можете подобрать как одинаковые оттенки для текстиля, так и близкую цветовую гамму.