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До и после: примеры того, как можно прокачать свое жилище (Фото)

Смотрите фото (18)
До и после: примеры того, как можно прокачать свое жилище (Фото)
15:10 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Взять на заметку данные идеи стоит в первую очередь тем, кто уже давно подумывал о том, как можно изменить к лучшему свое жилье.

  • 1

    Больше света

    Трансформация скучной спальни в светлое пространство со множеством интересных деталей.

    Прекрасный пример того, как при помощи правильного освещения можно кардинально преобразить пространство. Конечно, помимо освещения, дизайнеры поработали и над обстановкой: добавили стильную прикроватную скамью благородного серого цвета, заменили тумбочки, украсили стены оригинальными картинами в броских золотистых рамках и поработали с текстильными атрибутами спальни.

  • 2

    Актуальные тенденции

    Комната отдыха из старой мансардной спальни. 

    Фантастическое превращение мрачной мансардной спальни в светлую, современную комнату отдыха с уютным небольшим диванчиком у окна, оригинальным кофейным столиком, креслом и множеством полок.

  • 3

    Рустикальный шарм

    Трансформация простой бело-розовой спальни.

    Удачная трансформация простоватой девичьей спальни в розово-белых тонах в стильное пространство с акцентной стеной, обшитой грубыми деревянными досками, большой кроватью, крошечными тумбами и потрясающим текстилем.

  • 4

    Роскошь и простота

    Невероятная трансформация абсолютно безликого санузла в роскошную ванную.

     

    Небольшая перепланировка, новая отделка стен и пола кафельной плиткой, новая роскошная ванная и две лейки душа позволили превратить скучный безликий санузел в изысканную ванную комнату, где роскошь удивительным образом сочетается с простотой.

  • 5

    Сельская простота

    Стильная кухня в стиле кантри.

    Чудесная трансформация ничем ни примечательной кухни, заставленной разномастной и абсолютно не сочетающейся между собой мебелью в очаровательное пространство в стиле кантри с множеством открытых полок, деревянным столом и шкафчиками, завешанными занавесками. Кроме того дизайнеры избавились от уродливых занавесок, которые препятствовали попаданию естественного света и скрывали потрясающий вид из окна.

  • 6

    Компактное и функциональное

    Компактная и функциональная кухня из старого обшарпанного пространства.

    Компактные шкафчики и столешницы, расположенные Г-образно по периметру этой небольшой кухни позволили превратить ее из непригодного для жизни пространства в нечто современное и функциональное.

  • 7

    Темная сторона

    Превращение светлой гостиной в темную. 

    Обычно дизайнеры отдают предпочтение светлым цветам, но в случае с этой гостиной решили действовать наоборот и перекрасили стены в черный, подчеркнув, таким образом, контрастный потолок и пол. Одна из стен комнаты оборудована множеством открытых полок и длинным столом-полкой, а также украшена массивными плакатами в темной гамме.

  • 8

    Нейтральная палитра

    Трансформация пестрой гостиной в стильное нейтральное пространство.

    Превращение пестрой гостиной с обилием разномастной мебели в стильное лаконичное пространство в нейтральных бело-серых тонах с большим современным диваном и оригинальной деревянной мебелью.

  • 9

    Современная классика

    Превращение безликой гостиной в элегантное пространство.

    Потрясающий пример трансформации скучной безликой гостиной в светлое элегантное пространство, где удачно смешалась классика и современность.

  • 10

    Белоснежное пространство

    Трансформация спальни при помощи цвета. 

    Превращение тяжелой, подчеркнуто-девичьей фиолетовой спальни в современное пространство с нейтральными белой отделкой и оригинальным декором акцентной стены.

  • 11

    Подчеркнутая индивидуальность

    Превращение светлого пространства в насыщенную темную спальню.

    Смелое превращение светлой, ничем ни примечательной спальни в элегантное пространство со стенами глубоко серого оттенка, простой прикроватной лавкой из дерева, консольными столиками на стильных медных ножках и небольшими контрастными деталями.

  • 12

    Внимание к деталям

    Трансформация гостиной при помощи оригинальных деталей.

    Светлый оттенок стен и обилие незначительных, на первый взгляд, деталей, вроде картины, белоснежного торшера, ярких диванных подушек, цветов и светлого ковра превратили мрачное пространство в гостиную с обложки.

  • 13

    Розовые брызги

    Жизнерадостное пространство из пустой безжизненной гостиной.

    Чудесное превращение мрачного безжизненного пространства, большую часть которого занимал громадный диван, похожий на старого бурого медведя, в светлую, просторную гостиную с обилием ярких розовых деталей, где нашлось место для небольших диванчиков и компактного рабочего стола.

  • 14

    Полезный уголок

    Превращение кладовки в укромное место для работы и творчества.

    Вдохновляющий пример трансформации небольшой пустующей кладовки в светлое местечко для творчества. Первым делом, дизайнеры избавились от дверей, заменив их обычным карнизом с легкими белыми занавесками, далее обклеили стены, очаровательными обоями с ненавязчивым принтом и оборудовали их полками.

  • 15

    Магия цвета

    Простое преображение санузла.

    Покраска стен в насыщенный глубокий оттенок синего и умеренное количество аксессуаров ультрамодного золотистого цвета позволили превратить обычный туалет в санузел класса люкс.

  • 16

    Два в одном

    Грамотное использование пространства.

    Светлая гостиная с комфортабельным диванчиком и забавным рисунком телефона на стене, плавно переходящая в столовую с персиковыми стенами, большим белым столом, пушистым ковриком и обилием мебели и аксессуаров золотистого цвета - прекрасный пример грамотного использования огромного пространства.

    Динамика

    Трансформация скучной спальни в оригинальное и динамичное пространство.

    Фантастическое преображение спальни, которого удалось достичь путем замены мебели на более современные ее образцы, перетяжкой изголовья кровати, небольшими, но броскими предметами декора и новым контрастным текстилем.

Элитная жизнь: в каких домах живут богатые люди (Фото)

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Интерьер, Ремонт, Фото, Дизайнерские идеи.
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