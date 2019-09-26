До и после: примеры того, как можно прокачать свое жилище (Фото)

1 Больше света Трансформация скучной спальни в светлое пространство со множеством интересных деталей. Прекрасный пример того, как при помощи правильного освещения можно кардинально преобразить пространство. Конечно, помимо освещения, дизайнеры поработали и над обстановкой: добавили стильную прикроватную скамью благородного серого цвета, заменили тумбочки, украсили стены оригинальными картинами в броских золотистых рамках и поработали с текстильными атрибутами спальни.

2 Актуальные тенденции Комната отдыха из старой мансардной спальни. Фантастическое превращение мрачной мансардной спальни в светлую, современную комнату отдыха с уютным небольшим диванчиком у окна, оригинальным кофейным столиком, креслом и множеством полок.

3 Рустикальный шарм Трансформация простой бело-розовой спальни. Удачная трансформация простоватой девичьей спальни в розово-белых тонах в стильное пространство с акцентной стеной, обшитой грубыми деревянными досками, большой кроватью, крошечными тумбами и потрясающим текстилем.

4 Роскошь и простота Невероятная трансформация абсолютно безликого санузла в роскошную ванную. Небольшая перепланировка, новая отделка стен и пола кафельной плиткой, новая роскошная ванная и две лейки душа позволили превратить скучный безликий санузел в изысканную ванную комнату, где роскошь удивительным образом сочетается с простотой.

5 Сельская простота Стильная кухня в стиле кантри. Чудесная трансформация ничем ни примечательной кухни, заставленной разномастной и абсолютно не сочетающейся между собой мебелью в очаровательное пространство в стиле кантри с множеством открытых полок, деревянным столом и шкафчиками, завешанными занавесками. Кроме того дизайнеры избавились от уродливых занавесок, которые препятствовали попаданию естественного света и скрывали потрясающий вид из окна.

6 Компактное и функциональное Компактная и функциональная кухня из старого обшарпанного пространства. Компактные шкафчики и столешницы, расположенные Г-образно по периметру этой небольшой кухни позволили превратить ее из непригодного для жизни пространства в нечто современное и функциональное.

7 Темная сторона Превращение светлой гостиной в темную. Обычно дизайнеры отдают предпочтение светлым цветам, но в случае с этой гостиной решили действовать наоборот и перекрасили стены в черный, подчеркнув, таким образом, контрастный потолок и пол. Одна из стен комнаты оборудована множеством открытых полок и длинным столом-полкой, а также украшена массивными плакатами в темной гамме.

8 Нейтральная палитра Трансформация пестрой гостиной в стильное нейтральное пространство. Превращение пестрой гостиной с обилием разномастной мебели в стильное лаконичное пространство в нейтральных бело-серых тонах с большим современным диваном и оригинальной деревянной мебелью.

9 Современная классика Превращение безликой гостиной в элегантное пространство. Потрясающий пример трансформации скучной безликой гостиной в светлое элегантное пространство, где удачно смешалась классика и современность.

10 Белоснежное пространство Трансформация спальни при помощи цвета. Превращение тяжелой, подчеркнуто-девичьей фиолетовой спальни в современное пространство с нейтральными белой отделкой и оригинальным декором акцентной стены.

11 Подчеркнутая индивидуальность Превращение светлого пространства в насыщенную темную спальню. Смелое превращение светлой, ничем ни примечательной спальни в элегантное пространство со стенами глубоко серого оттенка, простой прикроватной лавкой из дерева, консольными столиками на стильных медных ножках и небольшими контрастными деталями.

12 Внимание к деталям Трансформация гостиной при помощи оригинальных деталей. Светлый оттенок стен и обилие незначительных, на первый взгляд, деталей, вроде картины, белоснежного торшера, ярких диванных подушек, цветов и светлого ковра превратили мрачное пространство в гостиную с обложки.

13 Розовые брызги Жизнерадостное пространство из пустой безжизненной гостиной. Чудесное превращение мрачного безжизненного пространства, большую часть которого занимал громадный диван, похожий на старого бурого медведя, в светлую, просторную гостиную с обилием ярких розовых деталей, где нашлось место для небольших диванчиков и компактного рабочего стола.

14 Полезный уголок Превращение кладовки в укромное место для работы и творчества. Вдохновляющий пример трансформации небольшой пустующей кладовки в светлое местечко для творчества. Первым делом, дизайнеры избавились от дверей, заменив их обычным карнизом с легкими белыми занавесками, далее обклеили стены, очаровательными обоями с ненавязчивым принтом и оборудовали их полками.

15 Магия цвета Простое преображение санузла. Покраска стен в насыщенный глубокий оттенок синего и умеренное количество аксессуаров ультрамодного золотистого цвета позволили превратить обычный туалет в санузел класса люкс.