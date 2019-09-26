До и после: примеры того, как можно прокачать свое жилище (Фото)

Больше света
Трансформация скучной спальни в светлое пространство со множеством интересных деталей.
Прекрасный пример того, как при помощи правильного освещения можно кардинально преобразить пространство. Конечно, помимо освещения, дизайнеры поработали и над обстановкой: добавили стильную прикроватную скамью благородного серого цвета, заменили тумбочки, украсили стены оригинальными картинами в броских золотистых рамках и поработали с текстильными атрибутами спальни.
Актуальные тенденции
Комната отдыха из старой мансардной спальни.
Фантастическое превращение мрачной мансардной спальни в светлую, современную комнату отдыха с уютным небольшим диванчиком у окна, оригинальным кофейным столиком, креслом и множеством полок.
Рустикальный шарм
Трансформация простой бело-розовой спальни.
Удачная трансформация простоватой девичьей спальни в розово-белых тонах в стильное пространство с акцентной стеной, обшитой грубыми деревянными досками, большой кроватью, крошечными тумбами и потрясающим текстилем.
Роскошь и простота
Невероятная трансформация абсолютно безликого санузла в роскошную ванную.
Небольшая перепланировка, новая отделка стен и пола кафельной плиткой, новая роскошная ванная и две лейки душа позволили превратить скучный безликий санузел в изысканную ванную комнату, где роскошь удивительным образом сочетается с простотой.
Сельская простота
Стильная кухня в стиле кантри.
Чудесная трансформация ничем ни примечательной кухни, заставленной разномастной и абсолютно не сочетающейся между собой мебелью в очаровательное пространство в стиле кантри с множеством открытых полок, деревянным столом и шкафчиками, завешанными занавесками. Кроме того дизайнеры избавились от уродливых занавесок, которые препятствовали попаданию естественного света и скрывали потрясающий вид из окна.
Компактное и функциональное
Компактная и функциональная кухня из старого обшарпанного пространства.
Компактные шкафчики и столешницы, расположенные Г-образно по периметру этой небольшой кухни позволили превратить ее из непригодного для жизни пространства в нечто современное и функциональное.
Темная сторона
Превращение светлой гостиной в темную.
Обычно дизайнеры отдают предпочтение светлым цветам, но в случае с этой гостиной решили действовать наоборот и перекрасили стены в черный, подчеркнув, таким образом, контрастный потолок и пол. Одна из стен комнаты оборудована множеством открытых полок и длинным столом-полкой, а также украшена массивными плакатами в темной гамме.
Нейтральная палитра
Трансформация пестрой гостиной в стильное нейтральное пространство.
Превращение пестрой гостиной с обилием разномастной мебели в стильное лаконичное пространство в нейтральных бело-серых тонах с большим современным диваном и оригинальной деревянной мебелью.
Современная классика
Превращение безликой гостиной в элегантное пространство.
Потрясающий пример трансформации скучной безликой гостиной в светлое элегантное пространство, где удачно смешалась классика и современность.
Белоснежное пространство
Трансформация спальни при помощи цвета.
Превращение тяжелой, подчеркнуто-девичьей фиолетовой спальни в современное пространство с нейтральными белой отделкой и оригинальным декором акцентной стены.
Подчеркнутая индивидуальность
Превращение светлого пространства в насыщенную темную спальню.
Смелое превращение светлой, ничем ни примечательной спальни в элегантное пространство со стенами глубоко серого оттенка, простой прикроватной лавкой из дерева, консольными столиками на стильных медных ножках и небольшими контрастными деталями.
Внимание к деталям
Трансформация гостиной при помощи оригинальных деталей.
Светлый оттенок стен и обилие незначительных, на первый взгляд, деталей, вроде картины, белоснежного торшера, ярких диванных подушек, цветов и светлого ковра превратили мрачное пространство в гостиную с обложки.
Розовые брызги
Жизнерадостное пространство из пустой безжизненной гостиной.
Чудесное превращение мрачного безжизненного пространства, большую часть которого занимал громадный диван, похожий на старого бурого медведя, в светлую, просторную гостиную с обилием ярких розовых деталей, где нашлось место для небольших диванчиков и компактного рабочего стола.
Полезный уголок
Превращение кладовки в укромное место для работы и творчества.
Вдохновляющий пример трансформации небольшой пустующей кладовки в светлое местечко для творчества. Первым делом, дизайнеры избавились от дверей, заменив их обычным карнизом с легкими белыми занавесками, далее обклеили стены, очаровательными обоями с ненавязчивым принтом и оборудовали их полками.
Магия цвета
Простое преображение санузла.
Покраска стен в насыщенный глубокий оттенок синего и умеренное количество аксессуаров ультрамодного золотистого цвета позволили превратить обычный туалет в санузел класса люкс.
Два в одном
Грамотное использование пространства.
Светлая гостиная с комфортабельным диванчиком и забавным рисунком телефона на стене, плавно переходящая в столовую с персиковыми стенами, большим белым столом, пушистым ковриком и обилием мебели и аксессуаров золотистого цвета - прекрасный пример грамотного использования огромного пространства.
Динамика
Трансформация скучной спальни в оригинальное и динамичное пространство.
Фантастическое преображение спальни, которого удалось достичь путем замены мебели на более современные ее образцы, перетяжкой изголовья кровати, небольшими, но броскими предметами декора и новым контрастным текстилем.