Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 30 сентября по 6 октября 2019 года
30 Сентября 2019, Понедельник 2 лунный день: Растущая луна. Пересаживайте многолетние цветы, укореняйте черенки деревьев.
1 Октября 2019, Вторник 3 лунный день: Растущая луна. Стригите деревья, формуйте декоративные кустарники.
2 Октября 2019, Среда 4 лунный день: Растущая луна. Сажайте озимый чеснок. Делайте заготовки из корнеплодов.
3 Октября 2019, Четверг 5 лунный день: Растущая луна. Время для посадки озимого чеснока и укоренения виноградной лазы.
4 Октября 2019, Пятница 6 лунный день: Растущая луна. Закладывайте овощи на хранения. Снимайте зимние яблоки и груши.
5 Октября 2019, Суббота 7 лунный день: Растущая луна. Сейте и сажайте растения, которые будут зимовать в грунте.
6 Октября 2019, Воскресенье 8 лунный день: Первая четверть. Обрабатывайте землю, Вскапывайте, рыхлите, мульчируйте.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.