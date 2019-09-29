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Воскресенье, 29.09.2019
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Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
20:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 30 сентября по 6 октября 2019 года

30 Сентября 2019, Понедельник 2 лунный день: Растущая луна. Пересаживайте многолетние цветы, укореняйте черенки деревьев.

  • Народная примета на день: Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Девичий праздник. Именины многих девушек и женщин.

1 Октября 2019, Вторник 3 лунный день: Растущая луна. Стригите деревья, формуйте декоративные кустарники.

  • Народная примета на день: Ирина (Арина) Журавлиный Лёт. Если журавли полетят, то на покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима наступит позже. Журавль не отбудет - морозов не будет до месяца другого, до ноября второго.

2 Октября 2019, Среда 4 лунный день: Растущая луна. Сажайте озимый чеснок. Делайте заготовки из корнеплодов.

  • Народная примета на день: День Зосимы и Савватия, заступников пчел. Ставят ульи в омшанник. Улья в погреб ставь - праздник меда правь.

3 Октября 2019, Четверг 5 лунный день: Растущая луна. Время для посадки озимого чеснока и укоренения виноградной лазы.

  • Народная примета на день: Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. На Астафья примечай ветер: северный к стуже; южный к теплу; западный к мокроте; восточный - к ведру. Если с туманом длинно сегодня летит паутина - длинную осень укажет, не скоро снег ляжет.

4 Октября 2019, Пятница 6 лунный день: Растущая луна. Закладывайте овощи на хранения. Снимайте зимние яблоки и груши.

  • Народная примета на день: Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Ясно при резком северо-восточном ветре - на холодную зиму.

5 Октября 2019, Суббота 7 лунный день: Растущая луна. Сейте и сажайте растения, которые будут зимовать в грунте.

6 Октября 2019, Воскресенье 8 лунный день: Первая четверть. Обрабатывайте землю, Вскапывайте, рыхлите, мульчируйте.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Народные приметы, Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь за сентябрь, Посевной календарь с 30 сентября по 6 октября.
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