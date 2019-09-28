Впечатляющие архитектурные шедевры в работах иранского дизайнера (Фото)

1 В 2004 гoдy Захи Хадид стала пеpвой женщиной, удостоенной Притцкеровской премии за достижения в области арxитектуры. Множество красивых зданий Захи Хадид отмечены наградами самых престижных архитектурных конкурсов. Ее проекты уникальны и узнаваемы. От ниспадающего торгового центра космической красоты до Z-образной школы с беговой дорожкой через все здание. Заха стала новатором и реформатором в деле новых строительных решений. Давайте познакомимся с ее творениями поближе. Пoжapное депо Vitra, Вайль-на-Рейне (1994) Свой первый законченный проект Заxа представила в 43 года. Им стало пожарное депо "Витра" в Германии. Это сложное строительство наклоненных констрyкций, напоминающих сталкивающиеся самолеты. В этом проекте, который останется непохожим на все ее остальные творения, впечатляющий эффект достигнут путем минимальных затрат. Долгое время помещение использовалось по своему прямому назначению, однако, последние годы пожарные переместились в другое здание. Сейчас Витра - один из самых необычных выставочных комплексов Германии.

2 Научный центр Phaeno, Вольфсбург (2005) Это самое странное, будто незаконченное, сооружение архитектора. Поднятый на толстых основательных конусах, Фаэно - это строение из зубчатых углов, сложных кривых. По своему функционалу центр является чем-то средним, между музеем и парком научных аттракционов. Все пространство делится на 5 обособленных зон: входная, торговая, две экспозиционных и зона творчества и развлечений.

3 Павильон-мост, Сарагоса (2008) Вдохновленная необычными линиями мира цветов и водными путями Хадид спроектировала это великолепный 280-метровый мост через реку Эбро из оптоволоконного железобетона. Разделенный на пешеходную, автомобильную и экспозиционную зоны, мост соединяет район La Almozara с территорией Экспо Сарагосы с 2008 года. Крупные европейские издания писали о нем так: "Здесь можно великолепным и действительно легким способом пересечь реку пешком".

4 Академия Эвелина Грэйса, Лондон (2008) Эта Z-образная школа за £36 миллионов в Брикстоне с тоннельным переходами, беговыми дорожками и множеством спортивных площадок была построена в 2010 году. В условиях плотной городской застройки главной проблемой было лаконичное размещение огромного комплекса учебных зданий. За архитектурное новаторство Заха Хадид была удостоена наивысшей награды Великобритании - Премии Стирлинга.

5 Оперный театр Гуанчжоу, Гуанчжоу (2010) "Как камень в бурном потоке, сглаживаемый эрозией" - так сама Хадид описала это здание за £130 миллионов, которое было спроектировано в полной гармонии с окружающей его частью прибрежного ландшафта. Выделенный, как один из самых очаровательных оперных театров из когда-либо построенных, он имеет плавную стеклянную структуру, которая пропускает свет и воздух. Дизайнерские решения ничуть не портят акустический потенциал здания, что весьма важно для этой постройки.

6 Мост-арка Шейх Зайед-Бридж, Абу-Даби (2010) С его ниспадающими арками и кривыми, предназначенными, чтобы подражать легкому колебанию дюн, этот 842-метровый мост висит на горизонте как замороженные струи воды. Названная в честь главного архитектора страны и бывшего президента, структура за £200 миллионов охватывает канал Maqtah. Наблюдать строение лучше всего ночью, когда его каркас окрашен в сотни различных огней.

7 Музей транспорта Риверсайда, Глазго (2011) Первое крупное здание Хадида в Британии, получившее название "Гуггенхайм Глазго" и лауреат премии европейского музея года 2013 года. Под потрясающей зигзагообразной крышей с цинковым покрытием b застекленной внешней поверхностью, высотой 36 м, открывается шикарный вид на реку Клайд. В стальном каркасном сооружении, построенном на месте старой верфи, располагается выставочное пространство без колонн площадью 7 000 квадратных метров. Сложное строение было высоко оценено экспертами и любителями архитектуры. Уже в первый год после открытия музей привлек почти полмиллиона посетителей.

8 Лондонский водный центр, Стратфорд (2012) На востоке Лондона в Олимпийском парке Стратфорта располагается, пожалуй, лучшее архитектурное решение Захи. Первоначально построенный к Олимпиаде 2012 года объект, стоимостью 269 млн фунтов стерлингов, представляет собой нечто космическое и масштабное. В этом кафедральном соборе расположены два 50-метровых бассейна и места более, чем для 2 500 зрителей. его кровля в виде гигантской волны покоится всего на трех бетонных опорах, а огромные окна позволяют буквально "утонуть в свете".

9 Культурный центр Гейдара Алиева, Баку (2012) Этот комплекс площадью 57 500 квадратных метров в столице Азербайджана получил награду Лондонского музея дизайна в 2014 году. Один из членов комиссии назвал его "таким чистым и сексуальным, как вздернутая юбка Мэрилин Монро". Мягко сложенная крыша укрывает музей, состоящий из двух залов - выставочного и многоцелевого. Согласно отчетам, стоимость объекта составляет 250 млн долл. США. Правозащитные группы критиковали проект за то, что во время расчистки площадки застройки насильственно выселяли семьи из их домов. Примечательно то, что изображение этого здания было использовано в качестве заставки при загрузки одной из версий профессионального ПО для архитекторов под названием ArchiCad. Компания Graphisoft тщательно выбирает лучшие фото проектов для заставок к своему продукту.