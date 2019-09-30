Минималистичный дом в Португалии (Фото)

1 Геометрия дома является наиболее важной для всего проекта, строгие и лаконичные формы определяют стиль здания, одновременно адаптируя его к рельефу местности.

2 Современный семейный дом площадью 180 квадратных метров имеет простую форму с плоской крышей. Из-за неровного холмистого участка с одной стороны двухэтажное здание выступает как одноэтажное.

3 Одной из наиболее ярких особенностей объекта является разграничение двух уровней жилья на разных фасадах с помощью планов.

4 Фасады имеют выступающие части, которые защищают от непогоды и жаркого солнца. Белый объем с наклонными внешними границами эффектно оживляют большие панорамные окна, одно из угловых остеклений направлено на привилегированный вид.

5 Фасад в сторону улицы оставлен абсолютно гладким, без окон и выступающих частей.

6 Контраст белого и черного, строгие геометрические формы, чистые линии и впечатляющая эстетика создают образец роскошного португальского дома, современного, по-домашнему уютного и комфортного для жизни в условиях теплого климата. Черно-белая контрастная комбинация внешнего вида продолжена внутри дома.

7 Интерьер дома отличает тщательно продуманная планировка и современное элегантное оформление в стиле минимализма.

8 Доминирующим элементом интерьера является черная хроматическая лестница с темно-коричневыми деревянными ступенями, интегрированная в социальную зону и соединяющая этажи.

9 Легкая конструкция лестницы освещается естественным светом из потолочного окна.

10 На первом этаже дома располагается просторная гостиная, столовая и кухня открытой планировки. Кроме того, на нижнем этаже находится главная спальня с отдельной гардеробной и ванной комнатой с естественным освещением через окно на крыше.