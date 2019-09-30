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Минималистичный дом в Португалии (Фото)

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Минималистичный дом в Португалии (Фото)
17:35 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Стильный белоснежный особняк MM House выполнен в 2018 году на тихой улице в городе Одивелаш, муниципалитет Лиссабон, Португалия, по проекту архитектора Сержиу Мигеля Годиньо.

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    Геометрия дома является наиболее важной для всего проекта, строгие и лаконичные формы определяют стиль здания, одновременно адаптируя его к рельефу местности.

  • 2

    Современный семейный дом площадью 180 квадратных метров имеет простую форму с плоской крышей. Из-за неровного холмистого участка с одной стороны двухэтажное здание выступает как одноэтажное.

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    Одной из наиболее ярких особенностей объекта является разграничение двух уровней жилья на разных фасадах с помощью планов. 

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    Фасады имеют выступающие части, которые защищают от непогоды и жаркого солнца. Белый объем с наклонными внешними границами эффектно оживляют большие панорамные окна, одно из угловых остеклений направлено на привилегированный вид.

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    Фасад в сторону улицы оставлен абсолютно гладким, без окон и выступающих частей.

  • 6

    Контраст белого и черного, строгие геометрические формы, чистые линии и впечатляющая эстетика создают образец роскошного португальского дома, современного, по-домашнему уютного и комфортного для жизни в условиях теплого климата. Черно-белая контрастная комбинация внешнего вида продолжена внутри дома. 

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    Интерьер дома отличает тщательно продуманная планировка и современное элегантное оформление в стиле минимализма.

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    Доминирующим элементом интерьера является черная хроматическая лестница с темно-коричневыми деревянными ступенями, интегрированная в социальную зону и соединяющая этажи.

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    Легкая конструкция лестницы освещается естественным светом из потолочного окна. 

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    На первом этаже дома располагается просторная гостиная, столовая и кухня открытой планировки. Кроме того, на нижнем этаже находится главная спальня с отдельной гардеробной и ванной комнатой с естественным освещением через окно на крыше.

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    В спальне есть большое угловое окно с видом на город. Светло-серый мрамор и стеклянная дверь душевой кабины делают ванную комнату особенно элегантной и свежей.

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Португалия, Дом, Минимализм, Дизайн, Дом и сад, Дизайн дома, Белоснежный особняк.
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