Дом нуждается в постоянном уходе: несколько советов по мелкому ремонту

1 Выровнять поверхность ковра Немногие знают, что спектр применения льда не ограничивается только охлаждением напитков. Кубики замороженной воды можно использовать и для выравнивания волокон ковра. Так что, если решите переставить тяжелый диван и обнаружите, что ковер под ним помялся, доставайте лед и раскладывайте его по ковру, ждите пока растает, а после «расчесывайте» при помощи щетки.

2 Тихие двери Если вам кажется, что ваши межкомнатные двери слишком шумные, наклейте к дверному упору пару мебельных наклеек. Их можно приобрести в хозяйственном магазине буквально за копейки, но эффект от их использования будет колоссальный.

3 Ровные швы Малярную ленту часто используют во время покраски, дабы защитить поверхности, которые должны остаться чистыми. Однако не все знают, что такой же трюк можно применить при работе с силиконом. Novate.ru гарантирует, что при использовании такой хитрости швы получатся идеально ровными и очень аккуратными.

4 Мелкий ремонт москитки Москитные сетки не отличаются долговечностью, они пересыхают, и вскоре на них появляются небольшие дырочки. Чтобы насекомые не смогли пробраться в ваше жилье через отверстия в москитке, отремонтируйте ее при помощи прозрачного лака.

5 Деревянные направляющие Если выдвижные шкафчики с деревянными направляющими начали барахлить, нужно обеспечить им смазку. Для этих целей можно использовать обычный свечной воск или мыло.

6 Зазоры между плинтусами Плинтуса будут выглядеть намного аккуратнее, если между ними и стеной не будет никаких зазоров. Заделать их очень просто при помощи силиконового герметика того же цвета, что и плинтус.

7 Разбитая лампочка Выкрутить разбитую лампочку и не порезать руки, поможет обычная картофелина. Разрежьте корнеплод напополам, убедитесь, что свет выключен, наденьте картофелину на патрон и аккуратно выкручивайте.

8 Ржавчина Ржавчина в ванной комнате - проблема, с которой рано или поздно, сталкивается каждый. Однако для борьбы с этим неприятным явлением не требуются специальные средства. По информации Novate.ru, очистить смеситель из нержавеющей стали поможет раствор из столовой ложки соды и воды, а с помощью перекиси водорода удастся вернуть первозданный вид керамической плитке.

9 Чистка контактов Если после замены батареек, прибор по-прежнему не хочет работать, стоит проверить контакты. Скорее всего на них вы обнаружите коррозию. Избавиться от довольно просто, потерев участок ластиком или наждачной бумагой.

10 Царапины на кожаном диване Неглубокие царапины на кожаном диване больше не будут вас огорчать, ведь редакция Novate.ru предлагает вам действенное решение этой проблемы. Для этого вам понадобится полотенце, смоченное теплой водой. Приложите его к поврежденному участку и немного подержите, чтобы кожа размягчилась. Спустя 15 минут поставьте на полотенце теплый утюг, дождитесь пока полотенце, а вслед за ним и покрытие дивана прогрелись. При необходимости проделайте процедуру несколько раз.