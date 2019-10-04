Интерьер маленькой кухни: полезные рекомендации по обустройству кухни

"Островок" с полочками, шкафчиками и разделочной доской.
Тумба с разделочной доской и шкафчиком для мусорного ведра.
Стол из старого комода.
Выдвигающийся стол для приготовления пищи
"Островок" со шкафчиками для всех необходимых кухонных принадлежностей.
Узкий стол и компактные полки.
Небольшой столик со шкафчиком.
Кухонный компактный складной стол.
Компактный шкаф для чистящих средств.
Магнитная доска, прикрепленная к двери шкафчика. Все держится на магнитах, а сама доска крепиться либо шурупами, либо специальным двухсторонним скотчем, способным выдержать большой вес.
Специальная конструкция для удобного и компактного хранения ковшиков и сковородок.
Умное использование каждого угла.
Все столовые приборы лучше хранить в вертикальном положении.
Установите натяжной стержень под раковиной, чтобы вешать на него различные чистящие средства.