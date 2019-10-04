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Интерьер маленькой кухни: полезные рекомендации по обустройству кухни

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Интерьер маленькой кухни: полезные рекомендации по обустройству кухни
21:21 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Чтобы все необходимые для кухни вещи уместились в небольшом пространстве, нужно знать некоторые хитрости, чтобы грамотно использовать каждый уголок.

  • 1

    "Островок" с полочками, шкафчиками и разделочной доской.

  • 2

    Тумба с разделочной доской и шкафчиком для мусорного ведра.

  • 3

    Стол из старого комода.

  • 4

    Выдвигающийся стол для приготовления пищи

  • 5

    "Островок" со шкафчиками для всех необходимых кухонных принадлежностей.

  • 6

    Узкий стол и компактные полки.

  • 7

    Небольшой столик со шкафчиком.

  • 8

    Кухонный компактный складной стол.

  • 9

    Компактный шкаф для чистящих средств.

  • 10

    Магнитная доска, прикрепленная к двери шкафчика. Все держится на магнитах, а сама доска крепиться либо шурупами, либо специальным двухсторонним скотчем, способным выдержать большой вес.

  • 11

    Специальная конструкция для удобного и компактного хранения ковшиков и сковородок.

  • 12

    Умное использование каждого угла.

  • 13

    Все столовые приборы лучше хранить в вертикальном положении.

  • 14

    Установите натяжной стержень под раковиной, чтобы вешать на него различные чистящие средства.

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Кухня, Дом и сад, Лайфхак, Маленькая кухня, Обустройство кухни.
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