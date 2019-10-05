Что можно посеять под зиму: советы огородникам

Осень у дачников – не только время подведения итогов, но и начало следующего сезона.

В осеннюю пору проводятся мероприятия по раскислению почвы, вносятся удобрения, а также выполняются посадки целого ряда культур.

Конечно, в первую очередь, речь идет об озимом чесноке. Его яровую разновидность на грядках выращивают реже. Также хорошо удаются посаженные под зиму репа, редька, брюква, морковь, свекла, лук (как севок, так и чернушка). Из зелени можно смело сажать столовую горчицу, укроп, петрушку, сельдерей, щавель. Список далеко не полный.

У подзимнего посева есть ряд ключевых особенностей, которые следует заранее учесть:

Место следует выбирать повыше. В низинах посадки будут подвергаться продолжительному воздействию талых вод, что с большой вероятностью приведет к потере значительной части урожая.

Не рекомендуется устраивать зимние посевы на открытых ветряных участках. Лучше подыскать место у забора или дачной постройки.

За несколько недель до посадки выполняют перекопку земли на глубину штыка лопаты с попутным разбиением комьев и удалением растительных остатков. По окончании перекопки поверхность разравнивают граблями.

Растения тронутся в рост ранней весной, за счет чего получат фору примерно в месяц у своих весенних собратьев. Чтобы их рост был более уверенным, при осенней перекопке в почву желательно внести компост или перегной из расчета 3 кг на 1 м2 и подходящие для культуры минеральные калийно-фосфорные удобрения в пределах 20-30 г на 1 м2.

При подзимней посадке расход семян увеличивают примерно на 30%, так как неблагоприятных факторов гораздо больше.

Подзимние культуры созревают намного раньше, но хранятся зачастую хуже летних, поэтому нельзя полностью переходить на этот способ выращивания овощей. Следует самостоятельно распределить объемы летних и зимних посадок.

Если хотите получить свежую продукцию весной как можно раньше, выбирайте для посадки под зиму раннеспелые сорта.

Посадку на заранее подготовленные выровненные грядки производят после того, как поверхность земли схватит первый легкий морозец. В последние годы – это конец октября – начало ноября. На Покров уже ориентироваться толком нельзя. Торопиться и сажать раньше не стоит. Наоборот, если поспешить, многие посевы могут прорасти прямо под зиму, что плохо скажется на их дальнейшей жизнестойкости.

По окончании посадки посевы присыпают землей и мульчируют сверху 1 см равномерным питательным слоем, состоящим из низинного торфа, перегноя или компоста.