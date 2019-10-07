Советы огородникам: подкормки для плодовых деревьев и кустарников осенью

Вторая половина сентября - подходящий момент для подкормки плодовых деревьев и кустарников.

Времени, чтобы как следует укорениться и подготовиться к предстоящей зиме, у плодородных растений и кустарников в запасе будет еще предостаточно.

Основные цели, которые мы преследуем, внося осенние подкормки:

лучшее вызревание побегов;

укрепление корневой системы;

закладка большего количества плодовых почек;

улучшение иммунитета растений;

повышение морозостойкости.

В конце сезона вносятся фосфорные и калийные удобрения, азотные, наоборот, максимально исключаются. Почему не полностью? Если Вы посмотрите на состав даже современного суперфосфата, то обнаружите, что в нем также присутствует азот. Экономика в действии: максимальное удешевление технологии производства в условиях высокой конкуренции. По сути, перед нами тукосмесь с повышенным содержанием фосфорных соединений, а не чистый суперфосфат, добытый из породы.

Тем не менее, комплексные туковые смеси – хороший выбор для новичков, не желающих кропотливо смешивать разные удобрения с учетом их совместимости. Внес все по инструкции на обороте упаковки – и порядок.

К тому же, эти туки содержат сбалансированный состав макро- и микроэлементов, необходимых большинству культурных растений, что делает их максимально удобными в применении на участке. Как правило, азота (N) в их составе не более 5%. Берите с собой в магазин лупу и внимательно рассматривайте оборотную сторону каждой упаковки. Все "наиболее интересное" обычно указано самым мелким неприглядным шрифтом.

Представленные удобрения следует вносить в первую очередь под смородину, крыжовник, яблони, груши, вишни (обычные и войлочные), сливы. Вариант в гранулах более долгоиграющий.

Удобрения равномерно вносятся в приствольные круги и аккуратно заделываются граблями в поверхностные слои почвы, попутно перемешиваясь с землей.

Затягивать с внесением не стоит. Как только средняя дневная температура опустится ниже +7…+8 C, растения перейдут в состояние покоя и станут гораздо хуже усваивать питательные вещества.

В качестве дополнительной меры я рекомендую рассыпать под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками древесную золу. В этом году я специально копил скорлупу от грецких орехов, которую неделю назад сжег на мангале и внес, после остывания, под наши колоновидные яблони и карликовую грушу.