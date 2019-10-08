НОЧЬ! Волшебные идеи для душа, где хочется мечтать (Фото)

Место, где мы расслабляем свое тело и душу, где мы очищаемся и где мы мечтаем - трудно представить более душевную комнату, чем душевая. Вот почему такое важное место заслуживает продуманного планирования. Мраморный камень, свежие цветы, мансардные окна, неоновые огни или даже душ на открытом воздухе - так много простых вещей могут вдохновить на великолепный дизайн. И как только это будет сделано идеально, вы можете не захотеть выходить из душа на целый день.
17 потрясающих дизайна для душевых, среди которых даже искушенный ценитель найдет что-то интересное.
Водопадный душ, каменные стены и зеленые цветы принесут настоящий дзен.
Душевая комната в викторианском стиле придаст вашему душе ощущение королевства.
Если вы хотите воссоединиться с природой, то этот дизайн душа - хороший выбор.
Мраморный камень и светодиодные фонари создают футуристический дизайн, который очень привлекателен.
Вам не нужно ехать далеко от дома, чтобы насладиться водопадом. Этот душ воплощает в жизнь все ваши мечты.
Зачем принимать душ дома, если можно принять душ в джунглях?
Темные цвета с золотом - всегда хорошая комбинация.
Это для тех, кому надоели однообразные узоры.
Душевая, простая, расслабляющая - лучшее место для отдыха после тяжелого рабочего дня.
Этот дизайн Geode сделает вашу ванную стену единственной в своем роде.
Если вы не можете вынести душ на улицу, тогда принесите природу внутрь.
Спокойная установка мрамора Cloud 9 и декоративной водоструйной мозаики в этой душевой создает райский дизайн.
Неоновые огни для настоящих любителей клуба.
Это панорамное окно позволяет вам наслаждаться видом.
Стильный и компактный душ.
Вот еще один вариант использования мрамора для достижения великолепного дизайна.
Эта открытая крыша позволяет вам наслаждаться свежим воздухом во время расслабляющего душа.