НОЧЬ! Волшебные идеи для душа, где хочется мечтать (Фото)

1

Место, где мы расслабляем свое тело и душу, где мы очищаемся и где мы мечтаем - трудно представить более душевную комнату, чем душевая. Вот почему такое важное место заслуживает продуманного планирования. Мраморный камень, свежие цветы, мансардные окна, неоновые огни или даже душ на открытом воздухе - так много простых вещей могут вдохновить на великолепный дизайн. И как только это будет сделано идеально, вы можете не захотеть выходить из душа на целый день.

17 потрясающих дизайна для душевых, среди которых даже искушенный ценитель найдет что-то интересное.

Водопадный душ, каменные стены и зеленые цветы принесут настоящий дзен.