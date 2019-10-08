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НОЧЬ! Волшебные идеи для душа, где хочется мечтать (Фото)

Смотрите фото (18)
НОЧЬ! Волшебные идеи для душа, где хочется мечтать (Фото)
04:21 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Сказочные идей для душевых, в которых вы, возможно, захотите петь вечно.

  • 1

    Место, где мы расслабляем свое тело и душу, где мы очищаемся и где мы мечтаем - трудно представить более душевную комнату, чем душевая. Вот почему такое важное место заслуживает продуманного планирования. Мраморный камень, свежие цветы, мансардные окна, неоновые огни или даже душ на открытом воздухе - так много простых вещей могут вдохновить на великолепный дизайн. И как только это будет сделано идеально, вы можете не захотеть выходить из душа на целый день.

    17 потрясающих дизайна для душевых, среди которых даже искушенный ценитель найдет что-то интересное.

    Водопадный душ, каменные стены и зеленые цветы принесут настоящий дзен.

  • 2

    Душевая комната в викторианском стиле придаст вашему душе ощущение королевства.

  • 3

    Если вы хотите воссоединиться с природой, то этот дизайн душа - хороший выбор.

  • 4

    Мраморный камень и светодиодные фонари создают футуристический дизайн, который очень привлекателен.

  • 5

    Вам не нужно ехать далеко от дома, чтобы насладиться водопадом. Этот душ воплощает в жизнь все ваши мечты.

  • 6

    Зачем принимать душ дома, если можно принять душ в джунглях?

  • 7

    Темные цвета с золотом - всегда хорошая комбинация.

  • 8

    Это для тех, кому надоели однообразные узоры.

  • 9

    Душевая, простая, расслабляющая - лучшее место для отдыха после тяжелого рабочего дня.

  • 10

    Этот дизайн Geode сделает вашу ванную стену единственной в своем роде.

  • 11

    Если вы не можете вынести душ на улицу, тогда принесите природу внутрь.

  • 12

    Спокойная установка мрамора Cloud 9 и декоративной водоструйной мозаики в этой душевой создает райский дизайн.

  • 13

    Неоновые огни для настоящих любителей клуба.

  • 14

    Это панорамное окно позволяет вам наслаждаться видом.

  • 15

    Стильный и компактный душ.

  • 16

    Вот еще один вариант использования мрамора для достижения великолепного дизайна.

  • 17

    Эта открытая крыша позволяет вам наслаждаться свежим воздухом во время расслабляющего душа.

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Все по теме:

Очищение, Интерьер, Расслабление, Дизайн, Душ, Душевая комната, Ванная комната, Мрамор, Фонари.
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