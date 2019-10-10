Цветы, которые не бояться осенних заморозков (Фото)

1 Алиссум, или бурачок Компактный кустик с мелкими цветками различной окраски (она зависит от сорта) осенью способен в течение нескольких дней выдержать понижение температуры до –3°С. Когда наступит оттепель, он снова "оживет" и продолжит радовать вас своей неброской красотой. Самый популярный и морозостойкий цветок – многолетний алиссум скальный. Цветки алиссума источают легкий медовый аромат и привлекают в цветник пчел. В древности это растение называли алусун, а его настой применяли против бешенства при укусах животных.

2 Астра Самая зимостойкая – многолетняя астра кустовой формы. Новоанглийская и новобельгийская осенние астры безболезненно "уходят" под снег вместе со своими мелкими цветками-звездочками. Эти неприхотливые цветы в зимнем укрытии не нуждаются. Сентябринки и октябринки, несмотря на свою хрупкость, стойко выдерживают тяжелый слой снега. Астра новоанглийская сорта Purple Dome. Астра новобельгийская.

3 Вербена Вербена цветет с июня по ноябрь, но для этого нужно своевременно удалять увядшие соцветия. После ранних заморозков растение легко восстанавливается. Однако в средней полосе оно плохо переживает суровую зиму, поэтому чаще всего его выращивают как однолетник. Из многолетних растений в наших широтах выживает только вербена прямая, однако на зиму ее побеги следует обрезать и укрыть остатки куста лапником. Вербена гибридная отличается ростом 20-40 см и зонтиковидными соцветиями, в которых собрано до 50 цветков. Вербена прямая вырастает до 150 см высотой.

4 Виола Кто не любит анютины глазки разнообразной окраски? Эти невысокие (до 30 см) яркие цветочки "оживляют" любой цветник, ведь у некоторых видов цветки похожи на крохотные личики. Виола рогатая Azure Wing цветет с апреля до самых заморозков. Виола триколор – самая популярная садовая фиалка. Виолам не страшны ни возвратные весенние заморозки, ни осенние похолодания.

5 Годеция Эти простые или махровые цветки-колокольчики самой разнообразной окраски (розовой, красной, оранжевой, фиолетовой и др.) будут радовать вас пышным цветением с июля до заморозков. Годеция не боится внезапной бури, спокойно переносит резкое похолодание и выдерживает понижение температуры почвы до –3°С. Годеция крупноцветковая Монарх вырастает высотой до 20 см. В садах чаще всего выращивают годеции прелестную и крупноцветковую.

6 Ноготки, или календула Эти лекарственные цветы яркой оранжевой или желтой окраски способны выдержать заморозки до –7°С. Неприхотливая календула не только привлекательна, но и очень полезна. Благодаря своему резкому запаху она отпугивает насекомых-вредителей и уничтожает болезнетворные бактерии, витающие в воздухе. Календула лучше всего подходит для бордюров и рабаток, поскольку она не вырастает выше 50 см. Особенно интересны ноготки махровых сортов.

7 Очиток, или седум Очитки внешне настолько разнообразны, что некоторые виды абсолютно не похожи друг на друга. Но их объединяет неприхотливость и способность расти на любых почвах. Седум видный осенью приобретает более яркую окраску. Припорошенный снегом очиток видный Herbstfreude.

8 Рудбекия Это растение в народе называют "золотой шар". Рудбекия поражает своей яркой желто-оранжевой окраской и радует обильным цветением с середины лета до начала осени. А некоторые виды (например, рудбекия глянцевитая) ценятся садоводами за позднее цветение. Ведь эти растения хорошо переносят холод. Рудбекия глянцевитая украшает сад солнечными цветками в сентябре-октябре. Рудбекию волосистую обычно выращивают как одно- или двулетник.