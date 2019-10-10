Цветы, которые не бояться осенних заморозков (Фото)

Алиссум, или бурачок
Компактный кустик с мелкими цветками различной окраски (она зависит от сорта) осенью способен в течение нескольких дней выдержать понижение температуры до –3°С. Когда наступит оттепель, он снова "оживет" и продолжит радовать вас своей неброской красотой.
Самый популярный и морозостойкий цветок – многолетний алиссум скальный. Цветки алиссума источают легкий медовый аромат и привлекают в цветник пчел. В древности это растение называли алусун, а его настой применяли против бешенства при укусах животных.
Астра
Самая зимостойкая – многолетняя астра кустовой формы. Новоанглийская и новобельгийская осенние астры безболезненно "уходят" под снег вместе со своими мелкими цветками-звездочками. Эти неприхотливые цветы в зимнем укрытии не нуждаются. Сентябринки и октябринки, несмотря на свою хрупкость, стойко выдерживают тяжелый слой снега.
Астра новоанглийская сорта Purple Dome.
Астра новобельгийская.
Вербена
Вербена цветет с июня по ноябрь, но для этого нужно своевременно удалять увядшие соцветия. После ранних заморозков растение легко восстанавливается. Однако в средней полосе оно плохо переживает суровую зиму, поэтому чаще всего его выращивают как однолетник. Из многолетних растений в наших широтах выживает только вербена прямая, однако на зиму ее побеги следует обрезать и укрыть остатки куста лапником.
Вербена гибридная отличается ростом 20-40 см и зонтиковидными соцветиями, в которых собрано до 50 цветков. Вербена прямая вырастает до 150 см высотой.
Виола
Кто не любит анютины глазки разнообразной окраски? Эти невысокие (до 30 см) яркие цветочки "оживляют" любой цветник, ведь у некоторых видов цветки похожи на крохотные личики.
Виола рогатая Azure Wing цветет с апреля до самых заморозков.
Виола триколор – самая популярная садовая фиалка. Виолам не страшны ни возвратные весенние заморозки, ни осенние похолодания.
Годеция
Эти простые или махровые цветки-колокольчики самой разнообразной окраски (розовой, красной, оранжевой, фиолетовой и др.) будут радовать вас пышным цветением с июля до заморозков. Годеция не боится внезапной бури, спокойно переносит резкое похолодание и выдерживает понижение температуры почвы до –3°С.
Годеция крупноцветковая Монарх вырастает высотой до 20 см. В садах чаще всего выращивают годеции прелестную и крупноцветковую.
Ноготки, или календула
Эти лекарственные цветы яркой оранжевой или желтой окраски способны выдержать заморозки до –7°С. Неприхотливая календула не только привлекательна, но и очень полезна. Благодаря своему резкому запаху она отпугивает насекомых-вредителей и уничтожает болезнетворные бактерии, витающие в воздухе.
Календула лучше всего подходит для бордюров и рабаток, поскольку она не вырастает выше 50 см. Особенно интересны ноготки махровых сортов.
Очиток, или седум
Очитки внешне настолько разнообразны, что некоторые виды абсолютно не похожи друг на друга. Но их объединяет неприхотливость и способность расти на любых почвах.
Седум видный осенью приобретает более яркую окраску. Припорошенный снегом очиток видный Herbstfreude.
Рудбекия
Это растение в народе называют "золотой шар". Рудбекия поражает своей яркой желто-оранжевой окраской и радует обильным цветением с середины лета до начала осени. А некоторые виды (например, рудбекия глянцевитая) ценятся садоводами за позднее цветение. Ведь эти растения хорошо переносят холод.
Рудбекия глянцевитая украшает сад солнечными цветками в сентябре-октябре. Рудбекию волосистую обычно выращивают как одно- или двулетник.
Хризантема
Однолетние и многолетние хризантемы цветут до первого снега. Особенно хорошей выносливостью отличается хризантема индийская. Ее нежные цветки не только не боятся низких температур, но и становятся даже краше от легкого мороза: белоцветковые сорта меняют свою окраску с бело-кремовой на нежно-розовую.
Хризантема индийская цветет с августа по октябрь. Хризантемы выдерживают мороз до –7°С.