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Цветы, которые не бояться осенних заморозков (Фото)

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Цветы, которые не бояться осенних заморозков (Фото)
18:47 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Список цветов, устойчивых к заморозкам, не так уж мал. Поэтому каждый цветовод может выбрать себе растения по душе.

  • 1

    Алиссум, или бурачок

    Компактный кустик с мелкими цветками различной окраски (она зависит от сорта) осенью способен в течение нескольких дней выдержать понижение температуры до –3°С. Когда наступит оттепель, он снова "оживет" и продолжит радовать вас своей неброской красотой.

    Самый популярный и морозостойкий цветок – многолетний алиссум скальный. Цветки алиссума источают легкий медовый аромат и привлекают в цветник пчел. В древности это растение называли алусун, а его настой применяли против бешенства при укусах животных.

  • 2

    Астра

    Самая зимостойкая – многолетняя астра кустовой формы. Новоанглийская и новобельгийская осенние астры безболезненно "уходят" под снег вместе со своими мелкими цветками-звездочками. Эти неприхотливые цветы в зимнем укрытии не нуждаются. Сентябринки и октябринки, несмотря на свою хрупкость, стойко выдерживают тяжелый слой снега.

    Астра новоанглийская сорта Purple Dome.

    Астра новобельгийская.

  • 3

    Вербена

    Вербена цветет с июня по ноябрь, но для этого нужно своевременно удалять увядшие соцветия. После ранних заморозков растение легко восстанавливается. Однако в средней полосе оно плохо переживает суровую зиму, поэтому чаще всего его выращивают как однолетник. Из многолетних растений в наших широтах выживает только вербена прямая, однако на зиму ее побеги следует обрезать и укрыть остатки куста лапником.

    Вербена гибридная отличается ростом 20-40 см и зонтиковидными соцветиями, в которых собрано до 50 цветков. Вербена прямая вырастает до 150 см высотой. 

  • 4

    Виола

    Кто не любит анютины глазки разнообразной окраски? Эти невысокие (до 30 см) яркие цветочки "оживляют" любой цветник, ведь у некоторых видов цветки похожи на крохотные личики.

    Виола рогатая Azure Wing цветет с апреля до самых заморозков.  

    Виола триколор – самая популярная садовая фиалка. Виолам не страшны ни возвратные весенние заморозки, ни осенние похолодания.

  • 5

    Годеция

    Эти простые или махровые цветки-колокольчики самой разнообразной окраски (розовой, красной, оранжевой, фиолетовой и др.) будут радовать вас пышным цветением с июля до заморозков. Годеция не боится внезапной бури, спокойно переносит резкое похолодание и выдерживает понижение температуры почвы до –3°С.

    Годеция крупноцветковая Монарх вырастает высотой до 20 см. В садах чаще всего выращивают годеции прелестную и крупноцветковую.

  • 6

    Ноготки, или календула

    Эти лекарственные цветы яркой оранжевой или желтой окраски способны выдержать заморозки до –7°С. Неприхотливая календула не только привлекательна, но и очень полезна. Благодаря своему резкому запаху она отпугивает насекомых-вредителей и уничтожает болезнетворные бактерии, витающие в воздухе.

    Календула лучше всего подходит для бордюров и рабаток, поскольку она не вырастает выше 50 см. Особенно интересны ноготки махровых сортов.

  • 7

    Очиток, или седум

    Очитки внешне настолько разнообразны, что некоторые виды абсолютно не похожи друг на друга. Но их объединяет неприхотливость и способность расти на любых почвах.

    Седум видный осенью приобретает более яркую окраску. Припорошенный снегом очиток видный Herbstfreude.

  • 8

    Рудбекия

    Это растение в народе называют "золотой шар". Рудбекия поражает своей яркой желто-оранжевой окраской и радует обильным цветением с середины лета до начала осени. А некоторые виды (например, рудбекия глянцевитая) ценятся садоводами за позднее цветение. Ведь эти растения хорошо переносят холод.

    Рудбекия глянцевитая украшает сад солнечными цветками в сентябре-октябре. Рудбекию волосистую обычно выращивают как одно- или двулетник.

  • 9

    Хризантема

    Однолетние и многолетние хризантемы цветут до первого снега. Особенно хорошей выносливостью отличается хризантема индийская. Ее нежные цветки не только не боятся низких температур, но и становятся даже краше от легкого мороза: белоцветковые сорта меняют свою окраску с бело-кремовой на нежно-розовую.

    Хризантема индийская цветет с августа по октябрь. Хризантемы выдерживают мороз до –7°С. 

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Цветы, Мороз, Заморозки, Сад, Огород, Дом и сад, Клумба, Цветочный сад, Не бояться мороза, Осенние заморозки.
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