Порядок в доме - очень просто: идеи для хранения вещей

1 Для того чтобы в доме был порядок, все вещи должны лежать на своих местах. А вот для этого, требуется, чтобы в доме была развитая и продуманная система хранения. Как ее наладить, смотрим в новом обзоре. Определенно собранные здесь советы пригодятся в любом доме. Хранение крышек Хранения крышек на полке для дисков. Компакт диски постепенно покидают нашу жизнь, а вот количество разнообразных крышек в кухонных шкафах хозяек только увеличивается. Поэтому если у вас есть ненужная решетчатая полка для дисков есть смысл поместить ее в один из кухонных ящиков и использовать для хранения крышек от банок, пластиковых контейнеров и кастрюль.

2 Хранение лент Хранение лент на держателе для туалетной бумаги. Хранить ленты, скотч или бижутерию можно на недорогом держателе для туалетной бумаги, который можно приобрести в хозяйственном магазине.

3 Органайзер для мелочей Тряпичный органайзер для бытовых мелочей. Из ненужных футболок, старых наволочек или куска материи можно сделать практичный органайзер для хранения резиновых перчаток, губок, тряпок, крышек и прочих мелочей. Смастерить такой органайзер сможет даже человек с минимальными навыками шитья, а закрепить его лучше всего на внутренней части двери кухонного шкафчика с помощью канцелярских кнопок.

4 Хранение тарелок Пластиковые подставки для тарелок. Компактно хранить тарелки можно в специальных пластиковых подставках. Такие подставки намного эргономичней и дешевле, чем решетчатые полки, которые предпочитают многие хозяйки, и уж точно лучше, чем горы тарелок, поставленных одна на одну.

5 Хранение кепок Кепки на вешалке. Используйте вешалку и несколько колец для штор, чтобы компактно и аккуратно разместить свои любимые бейсболки.

6 Хранение сковородок Подставка для сковородок. Вместо того, чтобы хранить сковородки, миски и формочки для выпечки, сложенными друг на друга, используйте решетчатую подставку для посуды. Просто установите ее в шкафчике не горизонтально, а вертикально. Это поможет навести порядок в шкафчике и значительно увеличить его вместительность.

7 Хранение заколок и косметики Небольшие пластиковые контейнеры для хранения заколок и косметики. Несколько небольших пластиковых контейнеров, прикрепленных к внутренней поверхности двери любого шкафчика, станут прекрасным местом для хранения заколок, резинок для волос, косметики и украшений.

8 Хранение канцелярских принадлежностей Хранение канцелярских мелочей в картонном лотке для яиц и бумажных формочках для кексов. Храните мелкие канцелярские принадлежности в картонном лотке для яиц и в бумажных формочках для кексов. Такая система хранения позволит навести порядок в шкафчике и избавиться от множества коробочек, в которых приходиться хранить мелочи, чтобы они не терялись.

9 Хрупкие елочные игрушки Хранение елочных игрушек. Хрупкие елочные игрушки можно хранить в отдельных одноразовых стаканчиках, расставленных в подходящем контейнере. Такой принцип хранения позволит вместить массу игрушек и предотвратить их повреждения.

10 Хранение упаковочной бумаги и обоев Место для упаковочной бумаги и обоев. Две веревочки вдоль потолка шкафа или пустующей стены позволят грамотно и надежно зафиксировать рулоны упаковочной бумаги или остатков обоев, которые вечно где-то валяются, мнутся и пачкаются.

11 Хранение батареек Пластиковый контейнер с перегородками. Пластиковый контейнер с перегородками прекрасно подойдет для хранения запасов различных батареек.

12 Стеллаж для грязного белья Стеллаж из пластиковых корзин. Из нескольких кронштейнов и пластиковых корзин можно смастерить удобный стеллаж для хранения грязного белья в ванной или игрушек в детской.

13 Хранение рабочего инструмента Рабочий инструмент в почтовом ящике. Старый почтовый ящик или любую другую подобную конструкцию можно использовать для хранения мелкого садового инструмента во дворе или в огороде.

14 Хранение обуви Коробка для обуви. Картонные перегородки позволят превратить большую коробку в удобный органайзер для летней обуви. Такая хитрость позволит навести порядок в своих туфлях и избавится от множества обувных коробок, которые занимают массу места.

15 Удлинитель Место для удлинителя. Используйте небольшую решетчатую корзинку, чтобы удобно и безопасно закрепить удлинителями под столом или под столешницей шкафчика. Кроме того, такая хитрость позволит обзавестись розеткой там, где ее установка невозможна.

16 Игрушки Хранение игрушек. Оригинальная конструкция из пластика и резиновых канатов, способная вместить массу детских игрушек, не загромождая пространство.