Порядок в доме - очень просто: идеи для хранения вещей

Для того чтобы в доме был порядок, все вещи должны лежать на своих местах. А вот для этого, требуется, чтобы в доме была развитая и продуманная система хранения. Как ее наладить, смотрим в новом обзоре. Определенно собранные здесь советы пригодятся в любом доме.
Хранение крышек
Хранения крышек на полке для дисков.
Компакт диски постепенно покидают нашу жизнь, а вот количество разнообразных крышек в кухонных шкафах хозяек только увеличивается. Поэтому если у вас есть ненужная решетчатая полка для дисков есть смысл поместить ее в один из кухонных ящиков и использовать для хранения крышек от банок, пластиковых контейнеров и кастрюль.
Хранение лент
Хранение лент на держателе для туалетной бумаги.
Хранить ленты, скотч или бижутерию можно на недорогом держателе для туалетной бумаги, который можно приобрести в хозяйственном магазине.
Органайзер для мелочей
Тряпичный органайзер для бытовых мелочей.
Из ненужных футболок, старых наволочек или куска материи можно сделать практичный органайзер для хранения резиновых перчаток, губок, тряпок, крышек и прочих мелочей. Смастерить такой органайзер сможет даже человек с минимальными навыками шитья, а закрепить его лучше всего на внутренней части двери кухонного шкафчика с помощью канцелярских кнопок.
Хранение тарелок
Пластиковые подставки для тарелок.
Компактно хранить тарелки можно в специальных пластиковых подставках. Такие подставки намного эргономичней и дешевле, чем решетчатые полки, которые предпочитают многие хозяйки, и уж точно лучше, чем горы тарелок, поставленных одна на одну.
Хранение кепок
Кепки на вешалке.
Используйте вешалку и несколько колец для штор, чтобы компактно и аккуратно разместить свои любимые бейсболки.
Хранение сковородок
Подставка для сковородок.
Вместо того, чтобы хранить сковородки, миски и формочки для выпечки, сложенными друг на друга, используйте решетчатую подставку для посуды. Просто установите ее в шкафчике не горизонтально, а вертикально. Это поможет навести порядок в шкафчике и значительно увеличить его вместительность.
Хранение заколок и косметики
Небольшие пластиковые контейнеры для хранения заколок и косметики.
Несколько небольших пластиковых контейнеров, прикрепленных к внутренней поверхности двери любого шкафчика, станут прекрасным местом для хранения заколок, резинок для волос, косметики и украшений.
Хранение канцелярских принадлежностей
Хранение канцелярских мелочей в картонном лотке для яиц и бумажных формочках для кексов.
Храните мелкие канцелярские принадлежности в картонном лотке для яиц и в бумажных формочках для кексов. Такая система хранения позволит навести порядок в шкафчике и избавиться от множества коробочек, в которых приходиться хранить мелочи, чтобы они не терялись.
Хрупкие елочные игрушки
Хранение елочных игрушек.
Хрупкие елочные игрушки можно хранить в отдельных одноразовых стаканчиках, расставленных в подходящем контейнере. Такой принцип хранения позволит вместить массу игрушек и предотвратить их повреждения.
Хранение упаковочной бумаги и обоев
Место для упаковочной бумаги и обоев.
Две веревочки вдоль потолка шкафа или пустующей стены позволят грамотно и надежно зафиксировать рулоны упаковочной бумаги или остатков обоев, которые вечно где-то валяются, мнутся и пачкаются.
Хранение батареек
Пластиковый контейнер с перегородками.
Пластиковый контейнер с перегородками прекрасно подойдет для хранения запасов различных батареек.
Стеллаж для грязного белья
Стеллаж из пластиковых корзин.
Из нескольких кронштейнов и пластиковых корзин можно смастерить удобный стеллаж для хранения грязного белья в ванной или игрушек в детской.
Хранение рабочего инструмента
Рабочий инструмент в почтовом ящике.
Старый почтовый ящик или любую другую подобную конструкцию можно использовать для хранения мелкого садового инструмента во дворе или в огороде.
Хранение обуви
Коробка для обуви.
Картонные перегородки позволят превратить большую коробку в удобный органайзер для летней обуви. Такая хитрость позволит навести порядок в своих туфлях и избавится от множества обувных коробок, которые занимают массу места.
Удлинитель
Место для удлинителя.
Используйте небольшую решетчатую корзинку, чтобы удобно и безопасно закрепить удлинителями под столом или под столешницей шкафчика. Кроме того, такая хитрость позволит обзавестись розеткой там, где ее установка невозможна.
Игрушки
Хранение игрушек.
Оригинальная конструкция из пластика и резиновых канатов, способная вместить массу детских игрушек, не загромождая пространство.
Хранение фруктов и овощей
Гамак для фруктов.
Внизу кухонного шкафчика можно повесить небольшой самодельный гамак для эффектного и эргономичного хранения овощей и фруктов.