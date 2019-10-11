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Порядок в доме - очень просто: идеи для хранения вещей

Смотрите фото (18)
Порядок в доме - очень просто: идеи для хранения вещей
17:58 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Бюджетные идеи, которые превратят каждый уголок дома в грамотную систему хранения.

  • 1

    Для того чтобы в доме был порядок, все вещи должны лежать на своих местах. А вот для этого, требуется, чтобы в доме была развитая и продуманная система хранения. Как ее наладить, смотрим в новом обзоре. Определенно собранные здесь советы пригодятся в любом доме.

    Хранение крышек

    Хранения крышек на полке для дисков.

    Компакт диски постепенно покидают нашу жизнь, а вот количество разнообразных крышек в кухонных шкафах хозяек только увеличивается. Поэтому если у вас есть ненужная решетчатая полка для дисков есть смысл поместить ее в один из кухонных ящиков и использовать для хранения крышек от банок, пластиковых контейнеров и кастрюль.

  • 2

    Хранение лент

    Хранение лент на держателе для туалетной бумаги.

    Хранить ленты, скотч или бижутерию можно на недорогом держателе для туалетной бумаги, который можно приобрести в хозяйственном магазине.

  • 3

    Органайзер для мелочей

    Тряпичный органайзер для бытовых мелочей.

    Из ненужных футболок, старых наволочек или куска материи можно сделать практичный органайзер для хранения резиновых перчаток, губок, тряпок, крышек и прочих мелочей. Смастерить такой органайзер сможет даже человек с минимальными навыками шитья, а закрепить его лучше всего на внутренней части двери кухонного шкафчика с помощью канцелярских кнопок.

  • 4

    Хранение тарелок

    Пластиковые подставки для тарелок.

    Компактно хранить тарелки можно в специальных пластиковых подставках. Такие подставки намного эргономичней и дешевле, чем решетчатые полки, которые предпочитают многие хозяйки, и уж точно лучше, чем горы тарелок, поставленных одна на одну.

  • 5

    Хранение кепок

    Кепки на вешалке.

    Используйте вешалку и несколько колец для штор, чтобы компактно и аккуратно разместить свои любимые бейсболки.

  • 6

    Хранение сковородок

    Подставка для сковородок.

    Вместо того, чтобы хранить сковородки, миски и формочки для выпечки, сложенными друг на друга, используйте решетчатую подставку для посуды. Просто установите ее в шкафчике не горизонтально, а вертикально. Это поможет навести порядок в шкафчике и значительно увеличить его вместительность.

  • 7

    Хранение заколок и косметики

    Небольшие пластиковые контейнеры для хранения заколок и косметики.

    Несколько небольших пластиковых контейнеров, прикрепленных к внутренней поверхности двери любого шкафчика, станут прекрасным местом для хранения заколок, резинок для волос, косметики и украшений.

  • 8

    Хранение канцелярских принадлежностей

    Хранение канцелярских мелочей в картонном лотке для яиц и бумажных формочках для кексов.

    Храните мелкие канцелярские принадлежности в картонном лотке для яиц и в бумажных формочках для кексов. Такая система хранения позволит навести порядок в шкафчике и избавиться от множества коробочек, в которых приходиться хранить мелочи, чтобы они не терялись.

  • 9

    Хрупкие елочные игрушки

    Хранение елочных игрушек.

    Хрупкие елочные игрушки можно хранить в отдельных одноразовых стаканчиках, расставленных в подходящем контейнере. Такой принцип хранения позволит вместить массу игрушек и предотвратить их повреждения.

  • 10

    Хранение упаковочной бумаги и обоев

    Место для упаковочной бумаги и обоев.

    Две веревочки вдоль потолка шкафа или пустующей стены позволят грамотно и надежно зафиксировать рулоны упаковочной бумаги или остатков обоев, которые вечно где-то валяются, мнутся и пачкаются.

  • 11

    Хранение батареек

    Пластиковый контейнер с перегородками.

    Пластиковый контейнер с перегородками прекрасно подойдет для хранения запасов различных батареек.

  • 12

    Стеллаж для грязного белья

    Стеллаж из пластиковых корзин.

    Из нескольких кронштейнов и пластиковых корзин можно смастерить удобный стеллаж для хранения грязного белья в ванной или игрушек в детской.

  • 13

    Хранение рабочего инструмента

    Рабочий инструмент в почтовом ящике.

    Старый почтовый ящик или любую другую подобную конструкцию можно использовать для хранения мелкого садового инструмента во дворе или в огороде.

  • 14

    Хранение обуви

    Коробка для обуви.

    Картонные перегородки позволят превратить большую коробку в удобный органайзер для летней обуви. Такая хитрость позволит навести порядок в своих туфлях и избавится от множества обувных коробок, которые занимают массу места.

  • 15

    Удлинитель

    Место для удлинителя.

    Используйте небольшую решетчатую корзинку, чтобы удобно и безопасно закрепить удлинителями под столом или под столешницей шкафчика. Кроме того, такая хитрость позволит обзавестись розеткой там, где ее установка невозможна.

  • 16

    Игрушки

    Хранение игрушек.

    Оригинальная конструкция из пластика и резиновых канатов, способная вместить массу детских игрушек, не загромождая пространство.

  • 17

    Хранение фруктов и овощей

    Гамак для фруктов.

    Внизу кухонного шкафчика можно повесить небольшой самодельный гамак для эффектного и эргономичного хранения овощей и фруктов.

Дом нуждается в постоянном уходе: несколько советов по мелкому ремонту

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Советы, Уют, Дом, Конструкция, Корзина, Бюджетные идеи, Систему хранения, Хранение вещей.
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